Clarity Gold nimmt Bohrunternehmen unter Vertrag

Vancouver (British Columbia), 12. Februar 2021. Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Forage Val dOr als Bohrunternehmen für das Projekt Destiny (Destiny oder das Projekt), 75 km nordöstlich von Val dOr (Quebec) innerhalb des höffigen goldhaltigen Grünsteingürtels Abitibi, beauftragt hat. Forage Val dOr ist ein lokales Bohrunternehmen, das seinen Sitz im Bergbau- und Explorationszentrum Val dOr in der kanadischen Provinz Quebec hat und über umfangreiche Erfahrung in der Region Abitibi verfügt. Forage Val dOr hat unter anderem für frühere Betreiber Bohrungen im Projekt Destiny durchgeführt.

Der Vertrag mit Forage Val dOr sieht zunächst Diamantbohrungen über insgesamt 10.000 m vor, die mehrere vorrangige Zielgebiete erproben sollen. Diese Zielgebiete wurden vom Team von Clarity im Vorfeld der ersten Bohrkampagne des Unternehmens im Projekt Destiny ermittelt. Im Rahmen der Kampagne sollen Infill-Bohrungen im Bereich der bekannten Mineralisierung in Streichrichtung von der Zone DAC bis in die Zone Gap absolviert und die Mineralisierung in der Tiefe erprobt werden. Das Unternehmen ist jetzt finanziell gut ausgestattet, um diese Arbeiten durchzuführen.

Wir haben das Privileg, mit Forage Val dOr, einem renommierten Bohrunternehmen in der Abitibi-Region, das mit unserem Team bereits bekannt ist, zusammenzuarbeiten, meint James Rogers, CEO von Clarity. Angesichts seiner Ortskenntnisse im Hinblick auf die Betriebstätigkeit in Abitibi und praktischen Erfahrung mit Bohrungen im Projekt Destiny war das Unternehmen die naheliegende Wahl für Clarity. Wir freuen uns darauf, die restlichen Programmpläne festzulegen und mit den Bohrungen im Projekt Destiny zu beginnen.

Über das Projekt Destiny

Das 5.013 ha große Projekt Destiny befindet sich in dem höffigen Grünsteingürtel Abitibi, in dem historisch mehr als 180 Millionen Unzen Gold produziert wurden, und erstreckt sich entlang einer bedeutenden strukturellen Störungszone, die insgesamt wenig erkundet ist. Das Projekt verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur mit einem Straßenzugang ca. 75 km nordnordöstlich der Stadt Val dOr; es wurden schon erhebliche Arbeiten durchgeführt, unter anderem Diamantbohrungen über mehr als 50.000 m.

Detailliertere Angaben finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständige

Rory Kutluoglu, P.Geo., ein Mitglied des Advisory Board und ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person, die QP) gemäß NI 43-101 für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat die Daten für das Projekt Destiny geprüft sowie deren technischen Inhalt genehmigt.

Über Clarity

Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung über den Kauf von 100 % der Anteile am Projekt Destiny, dem Vorzeigeprojekt von Clarity, einem goldfokussierten Projekt im mineralienreichen Abitibi-Gebiet in Quebec, unterzeichnet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist am CSE unter dem Symbol CLAR notiert. Um mehr über Clarity Gold Corp. und seine Projekte zu erfahren, besuchen Sie bitte www.claritygoldcorp.com.

FÜR DAS BOARD

James Rogers

Chief Executive Officer

Tel: 1 (833) 387-7436

E-Mail: info@claritygoldcorp.com

Website: www.claritygoldcorp.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die nicht rein historischen Charakter haben, einschließlich aller Aussagen in Bezug auf Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt Destiny und die Bohrkampagne des Unternehmens. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen aus ihnen ziehen wird. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder ihr Eintreten verhindern könnten, gehören unter anderem allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich der direkten Kontrolle des Unternehmens entziehen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (von CNSX Markets Inc. betrieben) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clarity Gold Corp.

James Rogers

915 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

Kanada

email : info@claritygoldcorp.com

Pressekontakt:

Clarity Gold Corp.

James Rogers

915 – 1055 West Hastings Street

V6E 2E9 Vancouver, BC

email : info@claritygoldcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Verkehrsregeln in der Schweiz ab 2021 Larry Segerstrom verstärkt den Beirat von Bam Bam und schließt Prüfung des Porphyr-Kupfer-Projekts Majuba Hill in Nevada ab