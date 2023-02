Clarity Metals kündigt frühzeitige Ausübung der Option auf den Erwerb des Konzessionsgebiets Fecteau an

Vancouver, BC – 1. Februar 2023 / IRW-Press / Clarity Metals Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CMET, OTC: CLGCF, FWB: 27G0) freut sich unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 22. November 2022 bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 31. Januar 2023 eine Vereinbarung zur vorzeitigen Ausübung (die Ausübungsvereinbarung) abgeschlossen hat. Damit hat das Unternehmen zugestimmt, seine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (die Option) am Konzessionsgebiet Fecteau in der Provinz Quebec (das Konzessionsgebiet) auszuüben.

James Rogers, CEO von Clarity, sagt dazu: Das Unternehmen freut sich über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldprojekt Fecteau, das sich in einem spannenden Gebiet neben dem Projekt Windfall Lake von Osisko befindet. Clarity wartet auf die Ergebnisse seines Explorationsprogramms, das im Winter 2022 auf dem Konzessionsgebiet Fecteau absolviert wurde.

Die Option wurde gemäß einer Abtretungsvereinbarung (die Abtretungsvereinbarung) vom 22. November 2022 zwischen dem Unternehmen Opus One Gold Corp. (Opus One) und den beiden ursprünglichen Optionsgebern (die Optionsgeber) an das Unternehmen übertragen. Opus One hat alle seine Rechte an der Option abgetreten (die Abtretung), die Opus One gemäß einer Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet vom 20. Juni 2016 in der geänderten Fassung vom 29. September 2020 (die ursprüngliche Optionsvereinbarung) zwischen Opus One und den Optionsgebern erworben hatte.

Das Unternehmen und die Optionsgeber haben sich darauf geeinigt, die Bedingungen der Abtretungsvereinbarung und der ursprünglichen Optionsvereinbarung in Bezug auf die für die Ausübung der Option erforderlichen Zahlungen und Ausgaben auf dem Konzessionsgebiet zu ändern. Gemäß der Ausübungsvereinbarung haben das Unternehmen und die Optionsgeber vereinbart, dass die Option ausgeübt werden kann und dass das Unternehmen die Option in vollem Umfang ausüben wird, indem es (i) eine Barzahlung von 35.000 Dollar (die Barzahlung) an die Optionsgeber tätigt und (ii) 185.185 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) zu einem angenommenen Preis von 0,27 Dollar pro Aktie an die Optionsgeber begibt.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, am Abschlussdatum eine Lizenzgebührenvereinbarung mit den Optionsgebern abzuschließen. Dieser zufolge gewährt das Unternehmen den Optionsgebern (i) eine 2,0%ige NSR-Lizenzgebühr (die volle Lizenzgebühr) auf die Produktion aller Edelmetalle aus den Mineralclaims des Konzessionsgebiets – ausgenommen bestimmter ausgeschlossener Claims (die ausgeschlossenen Claims) – und (ii) eine 1,0%ige NSR-Lizenzgebühr auf die Produktion aller Edelmetalle aus den ausgeschlossenen Claims. Das Unternehmen kann die volle Lizenzgebühr jederzeit und nach eigenem Ermessen von 2,0 % auf 1,0 % senken, indem es 1.500.000 Dollar in bar an die Optionsgeber oder deren zugelassene Abtretungsempfänger zahlt.

Weitere Informationen über das Konzessionsgebiet, die Abtretung und die Option, einschließlich der ursprünglichen Bedingungen, finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 22. November 2022, die auf SEDAR veröffentlicht wurde.

Über das Goldprojekt Fecteau

– Lage 30 km östlich des Projekts Windfall Lake von Osisko Mining und des Projekts Gladiator von Bonterra Resources (Abbildung 1).

– Ermittlung von fünf neuen Explorationszielen auf Grundlage von Tillitproben, von denen einige mit einer IP-Messung genauer untersucht wurden.

– Neun Mineralvorkommen, darunter

o Lac Fecteau Est: 2,42 g/t Au über 2,65 m, 1,82 g/t Au über 4,9 m in Bohrkern

o Buteux-Marceau: bis zu 4,11 g/t Au in Stichproben

o Lac Pistolet: bis zu 1,08 g/t Au und 1,91 % Cu in Stichproben

o Desgagné: bis zu 1,00 g/t Au in einem Schürfgraben über Massivsulfid

o Lac Fecteau Nord: 1,71 g/t Au über 1,5 m in Bohrkern

o Lac Fecteau Porphyry: bis zu 7,09 g/t Au in Stichproben

Das Goldkonzessionsgebiet Fecteau beherbergt bekanntermaßen zwei Arten von Mineralisierungen: VMS (Cu-Zn-Au) und mesothermales Gold. Das Programm wird sich auf beide Mineralisierungstypen konzentrieren. Die VMS-Ziele sind vor Ort anhand zahlreicher eiserner Hüte mit halbmassiven bis massiven Sulfiden zu erkennen, die sich entlang und in der Nähe eines in Ost-West-Richtung verlaufenden Rhyolit-Dazit-Kontakts befinden. Dieser Kontakt konnte auf einer Streichlänge von 10 km nachgewiesen werden. Frühere Bohrungen in Oberflächennähe durchteuften anomale Kupfer-Zink-Abschnitte in Verbindung mit anomalem Gold.

Mesothermale goldhaltige Quarzerzgänge können an beiden Enden des Konzessionsgebiets (westlicher und östlicher Teil) festgestellt werden, wo die Vulkangesteinsabfolge gefaltet ist. In Ost-West-Richtung verlaufende, meterlange gescherte Erzgänge entwickelten sich parallel zur Axialebene der Falten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69106/Clarity_20230201_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Standort des Goldprojekts Fecteau mit den umliegenden Projekten.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Rory Kutluoglu, P. Geo., ein Mitglied des Advisory Board und ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft.

Werbevereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 31. Januar 2023 eine Werbevereinbarung (die Vereinbarung) mit der Aktiencheck.de AG (der Werbetreibende) abgeschlossen hat, welcher zufolge sich der Werbetreibende bereit erklärt hat, Dienstleistungen einschließlich digitaler Marketing- und Sensibilisierungskampagnen in Europa im Gegenzug für 25.000 zu erbringen. Die Vereinbarung hat keine Laufzeit.

Über Clarity

Clarity Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsprojektunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten liegt. Die Explorationsstrategie von Clarity ist global ausgerichtet und konzentriert sich auf Länder mit etablierten Rechts- und Regulierungssystemen, die Bergbauinvestitionen unterstützen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver (British Columbia) und notiert an der CSE unter dem Kürzel CMET.

Clarity hat vor Kurzem eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 50 % der Anteile am Projekt Lithium381 abgeschlossen, das an das in der Machbarkeitsphase befindliche Lithiumprojekt James Bay von Allkem Limited angrenzt. Siehe Clarity-Pressemeldung vom 7. Dezember 2022.

Darüber hinaus besitzt Clarity Rechte an mehreren im Frühstadium befindlichen Projekten in British Columbia und Neufundland:

– Gold-Kupfer-Molybdänit-Konzessionsgebiet Empirical (10.518 ha) – Lillooet, B.C.

– Gold-Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Tyber (928 ha) – Südost-Vancouver Island, B.C.

– Gold-Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Gretna Green (1.331 ha) – Port Alberni, Vancouver Island, B.C.

– Nickelkonzessionsgebiet Harp Lake (3.452 ha) – Labrador, NL

– MVT-Konzessionsgebiet Eddies Cove (450 ha) – Nordwest-Neufundland

– Nickelkonzessionsgebiet Hare Bay (750 ha) – Nordwest-Neufundland

Mehr erfahren über Clarity Metals Corp. und seine Projekte können Sie unter www.claritygoldcorp.com.

FÜR DAS BOARD

James Rogers

Chief Executive Officer

Tel: 1 (833) 387-7436

E-Mail: info@claritygoldcorp.com

Website: www.claritygoldcorp.com

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen Aussagen über die Tätigung der Barzahlung und der Aktienausgabe bis zum Abschlussdatum und den Abschluss einer Lizenzgebührenvereinbarung mit den Optionsgebern am Abschlussdatum. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen beruhen, und sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, einschließlich: dass das Unternehmen niemals in der Lage ist, bis zum geplanten Abschlussdatum die Barzahlung zu tätigen, die Aktien zu begeben und eine Lizenzgebührenvereinbarung abzuschließen; nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich der Kontrolle der Parteien entziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

