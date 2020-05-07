Clean Air Metals legt den geprüften Jahresabschluss für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr vor

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 1. Juni 2026 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSX.V:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) gibt bekannt, dass es seinen geprüften Konzernabschluss und den Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr eingereicht hat, die unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Finanzielle Highlights

– Gesamtvermögen zum 31. Januar 2026 in Höhe von 36.226.670 $

– Gesamtbarvermögen zum 31. Januar 2026 in Höhe von 1.133.766 $

– Working Capital-Defizit zum 31. Januar 2026 in Höhe von 2.281.241 $

– Eigenkapital zum 31. Januar 2026 in Höhe von 32.604.804 $

Im Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2026 endete, fielen für das Unternehmen Kosten in Höhe von 1.190.489 $ für Explorationsaktivitäten im Rahmen des TBN-Projekts an. Zu Beginn des Jahres führte das Managementteam des Unternehmens ein erfolgreiches Bohrprogramm in der Lagerstätte Current durch, um größere Ballroom-Strukturen abzugrenzen. Anschließend wurde bei der Lagerstätte Escape in Fallrichtung (down-plunge) ein umfangreiches Programm umgesetzt, um frühere MT-Daten neu zu bewerten und die Bohrziele in diesem Gebiet zu verfeinern. Im dritten Quartal veranlasste das Management die erste Step-out-Explorationsbohrung innerhalb der in Fallrichtung verlaufenden Erweiterung von Escape. Dabei wurde in einer Entfernung von 400 m zur bekannten Ressource ein 50 m mächtiger mineralisierter Abschnitt durchteuft. Das Team schloss zudem erfolgreich eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für Thunder Bay North ab und reichte diese ein, in der ein Toll-Milling-Szenario mit einem Abbauplan skizziert wurde, der sich auf Material mit höherer Marge in den Lagerstätten Current und Escape konzentriert.

Finanzübersicht

Für das am

31. Januar 31. Januar

2026 2025

Betriebsaufwendungen $1.585.758 $3.515.838

Nettoverlust und Gesamtverlust (1.361.118 ) (3.124.992 )

Verlust pro Aktie –

unverwässert und verwässert $(0,01 )$(0,01 )

Gesamtvermögen $36.226.670 $37.908.937

Gesamtverbindlichkeiten 3.621.866 4.017.254

Gesamtes Eigenkapital $32.604.804 $33.891.683

Ausführliche Informationen zu den Finanzberichten und Betriebsergebnissen für das am 31. Januar 2026 endende Geschäftsjahr sind im geprüften Konzernabschluss des Unternehmens mit den dazugehörigen Erläuterungen und dem dazugehörigen Lagebericht (Management’s Discussion/MD&A) enthalten, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt-Update

Das Team unterstützt weiterhin wichtige Aspekte des Projekts, wie im Folgenden dargelegt:

– Abschluss der Zielauswahl für die nächste Phase eines Down-Plunge-Bohrprogramms bei Escape;

– Erstellung des Umfangs für ein neues metallurgisches Testprogramm zur Bestätigung der potenziellen Leistung mittels Toll-Milling;

– Fortsetzung der vorläufigen Gespräche über die Zufahrtsstraße und die Strominfrastruktur, unter aktiver Beteiligung der First Nations-Gemeinden;

– Einbindung von Provinz- und Bundesbehörden hinsichtlich künftiger Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt; und

– Weiterführung der Genehmigungsverfahren für die fortgeschrittene Exploration mit der Regierung von Ontario.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten – die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen PtÄq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Fallrichtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen vorrangigen Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek umfasst. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit frühester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

„Mike Garbutt“

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

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Kelsey Chin

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email : ir@cleanairmetals.ca

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Clean Air Metals Inc.

Kelsey Chin

100 King St. West, Suite 3400

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