Cleantech: Parkway Minerals schließt 5,25 Mio. AUD Platzierung über Nacht

Das Interesse der institutionellen Anleger an der Cleantech-Firma Parkway Minerals ist gewaltig. Das zeigte sich jüngst bei einer Finanzierung.

Aufgrund großer Nachfrage von Seiten institutioneller Investoren hat Parkway Minerals (ASX: PWN; FRA: 4IP) vergangene Woche quasi über Nacht weitere 5,25 Mio. AUD an frischem Kapital aufgenommen. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 0,018 AUD und war damit exakt doppelt so hoch bepreist wie die erst vor Kurzem abgeschlossene Kapitalrunde im Oktober 2020.

Damals hatte Parkway, ebenfalls auf Ansprache eines Investors, rund 1,6 Mio. AUD bei 0,009 AUD aufgenommen. Die Platzierung führt zur Ausgabe von 291.555.556 neuen, voll eingezahlten Stammaktien. Außerdem wurden nicht börsennotierte Optionen im Verhältnis 1:2 mit einem Ausübungspreis von 0,03 AUD und mit einer Laufzeit von 24 Monaten ausgegeben. Würden diese Optionen ausgeübt, kämen nochmals rund 4,3 Mio. AUD an frischem Kapital in die Gesellschaft. Aktuell notiert die Aktie von Parkway bei 0,016 AUD, also leicht unter der Marke der jüngsten Platzierung.

