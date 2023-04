Clemens Planung + Baubetreuung GmbH: Gute Betreuung beim Hausbau ist wichtig

Mit der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH Fehler in der Planung und beim Hausbau vermeiden.

Nur in den seltensten Fällen läuft ein Hausbau komplett wie geplant ab. Schwierigkeiten und Hindernisse können ohne die Hilfe von Experten wie der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH aus dem Traum vom Eigenheim schnell einen Alptraum werden lassen. Dabei birgt jedes Bauvorhaben seine individuellen Herausforderungen und Details, die sich für Laien schwer oder gar nicht einschätzen lassen. Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH stellt hier einen starken Partner dar, der kompetent und erfahren in allen Belangen des Hausbaus an der Seite ihrer Kunden steht.

o Einige Dinge gilt es noch vor der Planung zu klären

o Die Planung eines Hausbaus mit Clemens Planung + Baubetreuung GmbH

o Sorgfältige Bauplanung ist wichtig

o Genügend Zeit einkalkulieren

o In welchen Bereichen eine professionelle Baubetreuung hilft

o Baubetreuung oder Bauberatung?

o Zeit, Geld und Nerven sparen mit guter Baubetreuung

EINIGE DINGE GILT ES NOCH VOR DER PLANUNG ZU KLÄREN

Noch bevor die Planung des Baus tatsächlich beginnen kann, gibt es Grundsätzliches zu beachten und zu klären. Aus diesem Grund bietet die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH bereits in dieser frühen Phase des Projekts Unterstützung. Wenn noch kein Grundstück vorhanden ist, unterstützt und berät die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH ihre Kunden bei der Suche nach dem idealen Baugrundstück. Auch die Wahl des Haustyps ist eine wichtige Entscheidung, die in der Vorphase der Planung getroffen werden muss. Des Weiteren muss das Budget festgelegt werden, damit klar ist, in welchem Rahmen sich die Gesamtkosten für den Hausbau bewegen kann. Hier ist es wichtig, zu klären, welche Raten der Bauherr monatlich stemmen kann. Wichtige Fördermittel müssen mit einkalkuliert und beantragt werden, zum Beispiel bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

DIE PLANUNG EINES HAUSBAUS MIT CLEMENS PLANUNG + BAUBETREUUNG GMBH

Die eigentliche Bauplanung beginnt erst, wenn die grundsätzlichen Fragen geklärt sind. Dann nämlich werden die wichtigsten Informationen über den Baugrund eingeholt und die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens überprüft. Ein erster grober Entwurf des Hauses wird mit Grundriss- und Ansichtsskizzen erstellt. Dabei berechnet die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH auch die ungefähren Kosten. Wenn die Finanzierung inklusive Baukreditzusage steht, so kann die erste konkrete Planungsphase beginnen. Hier wird ein realisierbares und bis ins Detail logistisch ausgearbeitetes Konzept erstellt. Der Kunde der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH bleibt auf diese Weise über jeden Schritt im Bilde und informiert. Auch das Stellen sämtlicher Anträge, das Einholen von Genehmigungen und die Planung der konkreten Ausführung des Projekts übernimmt die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH. Hier werden ausschließlich kompetente, zuverlässige Partner in den Gewerken beauftragt, mit denen die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH in jahrelanger Zusammenarbeit beste Erfahrungen sammeln konnte.

SORGFÄLTIGE BAUPLANUNG IST WICHTIG

Um ein Bauvorhaben professionell, detailliert und umsetzbar zu planen, müssen etwa acht Monate der Planung veranschlagt werden. Jedoch geht es dabei nicht ausschließlich um die Planung an sich: Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH benötigt für das Durchplanen eines Bauprojekts normalerweise nicht mehr als vier Monate. Doch müssen unbedingt weitere vier Monate Zeit für die Bearbeitung des Bauantrags bei den Behörden eingeplant werden – erfahrungsgemäß ist hier stets Geduld gefragt.

GENÜGEND ZEIT EINKALKULIEREN

Allgemein ist es wichtig, genügend Zeit für den Bau des Hauses einzuplanen. Am Beispiel eines Einfamilienhauses in Massivbauweise lässt sich ein ungefährer Zeitplan der einzelnen Bauphasen aufstellen: Zunächst sind acht Monate für Planung und Bearbeitung des Bauantrags zu veranschlagen. Die Erstellung des Rohbaus dauert ein bis zwei Monate, der darauffolgende Innenausbau benötigt sechs bis acht Monate. Ein zusätzlicher Monat sollte für geringe Eigenleistungen mit eingeplant werden und ein weiterer Monat zur Vorbereitung und Durchführung des Einzugs. Insgesamt kann der Bau dieses Hauses also etwa 17 bis 20 Monate dauern. Fertighäuser können erheblich schneller gebaut werden und sind durchschnittlich nach etwa drei bis vier Monaten Bauzeit bereits bezugsfertig. Jedoch plant die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH grundsätzlich einen mehrmonatigen Puffer ein, um unvorhergesehene Zeitverzögerungen abzufedern, die zum Beispiel bei Lieferengpässen entstehen können.

IN WELCHEN BEREICHEN EINE PROFESSIONELLE BAUBETREUUNG HILFT

Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH unterteilt ihre professionelle Baubetreuung in einen technischen und einen wirtschaftlichen Bereich. Diese überschneiden sich stellenweise und ergänzen einander. Die technische Betreuung der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH beinhaltet das Einholen aller erforderlichen Genehmigungen und das Beauftragen und die Überwachung sämtlicher beteiligter Gewerke. Sollten Probleme auftreten, tritt die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH im Auftrag des Bauherrn auf und fordert Gewährleistungen ein. Ebenso erledigt die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH gemeinsam mit dem Bauherrn oder in dessen Vertretung Behördengänge und -abnahmen sowie die endgültige Abnahme des Gebäudes. Der wirtschaftliche Teil der Baubetreuung beinhaltet die Planung des Projekts in finanzieller Hinsicht. Hier prüfen die Experten der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH steuerliche Vorteile, beantragen Fördergelder und führen Preisverhandlungen sowie Zahlungsabwicklungen mit der Baufirma und den Lieferanten durch.

BAUBETREUUNG ODER BAUBERATUNG?

Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH agiert als Bauberatungsdienstleister im Auftrag des Bauherrn und betreut, koordiniert und überwacht stellvertretend für ihn die gesamte Umsetzung des Bauvorhabens. Ein Bauberater hingegen beschränkt seine Dienstleistung auf eine gemeinsame Projektplanung. Die konkrete Umsetzung und Überwachung des Bauprojekts gehört nicht zum Leistungsumfang eines Bauberaters. Dies bedeutet, dass die Dienstleistungen der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH über die eines Bauberaters weit hinausgehen, denn sie stellen eine gleichbleibende professionelle Betreuung des Bauherrn von der frühen Phase des Projekts bis zur Schlüsselübergabe und dem Einzug ins neue Heim sicher.

ZEIT, GELD UND NERVEN SPAREN MIT GUTER BAUBETREUUNG

Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH bietet ihre Dienstleistungen für jedes Bauvorhaben an. Dabei begleitet sie sämtliche Schritte in allen Bauphasen und koordiniert und überwacht die Ausführung im Sinn des Bauherrn. Die langjährige Erfahrung mit Bauprojekten unterschiedlichster Art kommt dabei dem Kunden zugute, denn durch die professionelle, erfahrene Unterstützung der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH kann er viel Zeit, Geld und Nerven sparen. Nachbesserungen, Reparaturen und frühe Instandsetzungen sind nicht nur ärgerlich, sie können auch viel Geld kosten und letztlich unter Umständen die Rentabilität des Projekts gefährden. Ein solches Szenario kann durch eine professionelle Planung und Betreuung, wie die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH sie bietet, bereits im Vorfeld vermieden werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Clemens Planung + Baubetreuung GmbH

Herr Kieran Clemens

Robert-Bunsen-Straße 81

64579 Gernsheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6258902427

web ..: https://clemens-planung-und-baubetreuung.de/

email : bau@clemens.ac

Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH übernimmt nicht nur die fundierte Planung Ihres Bauvorhabens, sondern hilft auch bei der Auswahl des geeigneten Bauträgers & überwacht den Baufortschritt. Ob Neubauten oder Umbauten – die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH weiß worauf zu achten ist, um zeitraubende & kostenintensive Nachbesserungen von vorne herein zu vermeiden. Clemens Planung berücksichtigt neben technischen & statischen Gesichtspunkten auch alle rechtlichen Aspekte – Für stressfreies Bauen!

Pressekontakt:

Clemens Planung + Baubetreuung GmbH

Herr Kieran Clemens

Robert-Bunsen-Straße 81

64579 Gernsheim

fon ..: +49 (0) 6258902427

web ..: https://clemens-planung-und-baubetreuung.de/

email : bau@clemens.ac

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Clemens Planung + Baubetreuung GmbH ist der richtige Partner für jedes Bauvorhaben