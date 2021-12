Clever Tanken bietet über Kooperation mit LOGPAY ab sofort Bezahlung an der Zapfsäule per App an

Launch des neuen Bezahlservices Clever Pay

* _Zum Launch des neuen Bezahlservices Clever Pay wird Benzinpreisvergleichs-App noch übersichtlicher gestaltet_

* _Nutzer und Tankstellen profitieren durch schnellere Bezahlvorgänge_

Nürnberg, 06. Dezember 2021. Der Verbraucherinformationsdienst Clever Tanken hat über eine Kooperation mit dem europaweit tätigen Mobilitätsdienstleister LOGPAY Transport Services GmbH, einer einhundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG, die Bezahlmöglichkeit Clever Pay via App gestartet. Damit können Nutzer der App Clever Tanken ab sofort nicht nur die günstigste Tankstelle in der Umgebung ermitteln, sondern ihren Kraftstoff über die neue integrierte Funktion auch direkt an der Zapfsäule mit dem Smartphone bezahlen. Clever Pay wird zum Start deutschlandweit an rund 450 ausgewählten Tankstationen angeboten. Die Ausweitung des Akzeptanznetzes wird sukzessive erfolgen. „Nutzer unserer App Clever Tanken sparen ab sofort nicht nur Geld beim Kauf von Benzin oder Diesel, sondern auch Zeit beim Bezahlen. Tankstellen wiederum können Umsatz ohne Staus an der Kasse generieren. Darüber hinaus werden Zapfsäulen schneller für nachfolgende Autofahrer frei“, sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken.

Einfache Anmeldung und Nutzung

Mit der Integration der LOGPAY-Zahlungsmethode wurde auch die App von Clever Tanken überarbeitet, um diese übersichtlicher zu gestalten und die Navigation insgesamt somit noch einfacher zu machen.

Anwender der App werden künftig durch eine Kennung der teilnehmenden Stationen darauf aufmerksam gemacht, wo Clever Pay verfügbar ist. Wenn sie den neuen Bezahlservice nutzen möchten, registrieren sie sich direkt in der Clever-Tanken-App für den Service Clever Pay. Im Zuge der Registrierung werden die persönlichen Informationen erfasst, die für die korrekte Rechnungsstellung notwendig sind. Zusätzlich wird ein Zahlungsmittel hinterlegt. Zur Auswahl stehen dabei giropay sowie die Kreditkarten von American Express, Mastercard und Visa. Nach der Erstregistrierung ist eine Viertelstunde Bearbeitungszeit einzuplanen. Danach sind alle weiteren Funktionen sofort und ohne Wartezeit nutzbar. Wer über Clever Pay bezahlen möchte, ruft über die App Clever Tanken die entsprechende Tankstelle auf, gibt die Säulennummer an, legt den Betrag fest und tankt. Nach dem Tankvorgang quittiert die App den erfolgreichen Zahlvorgang. Der Beleg für die Transaktion wird per E-Mail an die Nutzer versendet.

Sichere Transaktion

Um die Sicherheit ihrer Daten müssen sich Anwender nach den Worten von Steffen Bock keine Sorgen machen. „Sowohl die App Clever Tanken als auch der Service von LOGPAY arbeiten mit erprobten und rechtskonformen Prozessen, die in der App von Clever Tanken kombiniert werden. Selbstverständlich erfüllt die neue Funktion damit höchste Anforderungen an die Datensicherheit.“

Vorteile für Autofahrer und Tankstellen

Für Autofahrer bedeutet der zusätzliche Service von Clever Tanken jedoch nicht nur Zeitersparnis beim Bezahlvorgang. Auch die Hektik an der Zapfsäule gehört der Vergangenheit an. Steffen Bock: „Bisher haben Autofahrer stets den Druck gehabt, die Zapfsäule für nachfolgende Autos schnellstmöglich freizumachen. Jetzt können sie den Kraftstoff via App bezahlen, das Auto anschließend auf dem Tankstellengelände abstellen und dann in Ruhe im Shop noch einen Kaffee trinken oder eine Zeitschrift kaufen. Und davon haben letztendlich auch die Tankstellen etwas: entspanntere Kunden und mehr Umsatz.“

Über Clever Tanken

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung. Seit 2013 ist Clever Tanken einer der ersten zugelassenen Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams werden damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland aktualisiert. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von Clever Tanken außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern, der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst werden kann. Seit Herbst 2021 bietet die App zudem mit Clever Pay die Bezahlung von Kraftstoff direkt über das Smartphone an ausgewählten Tankstellen an. Möglich ist dies durch eine Kooperation mit dem Finanzdienstleister LogPay Financial Services GmbH, einer einhundertprozentigen Tochter der Volkswagen Financial Services AG.

Für Fahrer von Elektroautos bietet Clever Tanken über eine Kooperation mit dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch innerhalb der App die Erweiterung Clever Laden an. Über sie lassen sich freie Ladepunkte in der Umgebung ermitteln. Auch können die Preise verglichen, Ladevorgänge ausgelöst und beendet sowie die Bezahlung via PayPal und Kreditkarte vorgenommen werden – all das unabhängig von Netzwerkkarten und Verträgen mit Energieunternehmen.

In Deutschland ist Clever Tanken Marktführer unter den Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige Webseite wird monatlich mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen, die App mehr als 25 Millionen Mal. (Durchschnittswerte März 2021; Quellen: IVW, AGOF Daily facts, Google Analytics).

Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von Clever Tanken zurück. Auch Anbieter wie HERE und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen in der Umgebung zu melden. Weitere Informationen im Internet unter: www.clever-tanken.de

Über LOGPAY

Die LOGPAY Unternehmensgruppe ist ein Unternehmen der Volkswagen Financial Services AG und Anbieter der Charge & Fuel Card, dem Tank- und E-Charging Angebot der Marken des Volkswagen Konzerns. Mit den Tank- & Servicekarten der LOGPAY können Kunden bargeldlos an über 50.000 Tankstellen tanken, in aktuell 16 Ländern an über 270.000 Ladepunkte Strom beziehen und in 19 europäischen Ländern den Zugang zum mautpflichtigen Straßennetz nutzen. Als Teil des Volkswagen-Konzerns hat LOGPAY das Ziel, seinen Kunden innovative und smarte Mobilitätslösungen rund um das Automobil anzubieten.

Weitere Informationen: www.logpay.de

