Clever verkaufen, nachhaltig profitieren – Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf

Der Münchner Immobilienmarkt im Wand(e)l

Sie haben vor, Ihre Immobilie in München zu verkaufen und stehen aktuell vor der Herausforderung, einen passenden Käufer zu finden. In diesem anspruchsvollen Marktumfeld stellt sich die Frage, ob Ihnen ein erfahrener Makler behilflich sein kann.

Matthias Wandl, Ihr Immobilienmakler in München, bringt Klarheit in die Situation.

Früher war es nahezu mühelos, Interessenten für ein Haus zu finden, da jede Immobilie im Nu vom Münchner Immobilien-Markt verschwand.

Doch die Situation hat sich grundlegend gewandelt: Steigende Zinsen und zurückhaltende Kreditzusagen der Banken machen es privaten Verkäufern schwer, potenzielle Käufer für ihr Haus oder ihre Wohnung zu finden.

Wie sieht dies jedoch aus der Perspektive eines erfahrenen Immobilienmaklers wie Matthias Wandl aus?

„Wir spüren die Herausforderungen und die Auswirkungen auf die Bau- und Immobilienbranche“, erklärt Matthias Wandl, renommierter Immobilienmakler in München. „Ein erfahrener Makler, der sich am Markt etabliert hat, lässt sich jedoch nicht so leicht beirren. Einige Verkäufer denken vielleicht darüber nach, auf unsere Dienstleistungen zu verzichten, um an vermeintlichen Provisionseinsparungen zu partizipieren. Das ist jedoch ein Trugschluss.“

„Ein kompetenter Makler wird auch unter den aktuellen Bedingungen einen optimalen Verkaufspreis erzielen können“, setzt der Immobilienexperte fort. „Zudem identifiziert er rasch potenzielle Interessenten und gewährleistet eine professionelle Abwicklung des Verkaufsprozesses.“ Matthias Wandl kann auf eine langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche zurückblicken. Sein Maklerunternehmen in München konzentriert sich auf den Verkauf von Wohnimmobilien und bietet einen umfassenden Service von der Bewertung bis zum Notartermin und darüber hinaus im After-Sales-Bereich. Für Matthias Wandl ist die effizienteste Verkaufsstrategie eine Kombination aus modernem Know-how und einer tiefen Verwurzelung in der Region – genau das bietet er seinen Kunden.

Warum ein seriöser Makler unverzichtbar ist

Immobilienmakler genießen oft kein positives Image: Viele glauben, dass ihre Aufgaben auf das Aufschließen von Türen und die Durchführung von Besichtigungen beschränkt sind, wofür sie dann hohe Provisionen erhalten. Matthias Wandl weiß aus Erfahrung, dass die Realität komplexer ist.

„Es gibt tatsächlich Verkäufer, die denken, sie könnten die Aufgaben eines Maklers nebenbei erledigen“, sagt er. „Unter den aktuellen Umständen scheitern sie jedoch oft bereits bei der Suche nach Interessenten.

Wir hingegen können schnell solvente Käufer präsentieren, da wir unsere Region bestens kennen, über eine umfassende Datenbank verfügen und ausgezeichnet vernetzt sind. Als seriöser Makler übernehmen wir den gesamten Verkaufsprozess, angefangen bei der Objektaufnahme vor Ort über die Ermittlung des Martwertes bis zur Beschaffung notwendiger Dokumente.“

Auch das Marketing spielt eine entscheidende Rolle: Die Inszenierung des Verkaufs erfordert einen erheblichen Aufwand, der sich auf die Vorbereitung der Immobilie und die Erstellung der Verkaufsunterlagen konzentriert. Ein erfahrener Makler investiert nicht nur viel Zeit, sondern auch fundiertes Fachwissen in diesen Prozess – ein Aspekt, der oft unterschätzt wird. Denn die Präsentation einer Immobilie und damit ihr späterer Erfolg hängen maßgeblich von exzellenten Fotos und einem professionellen Exposé ab.

„Nach erfolgreicher Bonitätsprüfung des Käufers durch den Makler folgen die Vorbereitung des Notartermins durch das Aufsetzen eines rechtssicheren Kaufvertrages und die abschließende Objektübergabe“, erklärt Matthias Wandl weiter. „Wir öffnen nicht nur die Tür.“

Dieser Aufwand kommt vor allem dem Verkäufer zugute und rechtfertigt sich für ihn. Mit einem qualifizierten Makler können nachweislich höhere Verkaufspreise erzielt werden, als es Privatverkäufern allein möglich wäre. „Das liegt unter anderem daran, dass wir in Preisverhandlungen erfahren sind und die Preise mit den Eigenschaften der Immobilie argumentieren können“, betont Matthias Wandl.

„Wir gehen strategisch in die Verhandlungen und verfügen über umfassende Marktkenntnisse. Dabei ist entscheidend, realistische Preisvorstellungen zu haben und unseren Kunden bereits im Vorfeld eine potenzielle Verkaufsspanne zu bieten.“

Warum der gute Makler den Unterschied macht

Der erste Schritt ist daher immer die professionelle Ermittlung des Wertes einer Immobilie. Angesichts der Preisentwicklung der letzten 15 Jahre sind aktuelle Preiskorrekturen nach wie vor zu erwarten. Dies verdeutlicht, dass der Wertzuwachs über die Jahre hinweg beim Verkauf erheblich war. Daher lohnt es sich, jetzt zu verkaufen, anstatt auf eine weitere Preissteigerung zu warten.

Zwar verlassen sich viele Privatverkäufer auf bequeme und kostenlose Online-Tools, jedoch betont Matthias Wandl: „Solche Bewertungs-Tools sind grundsätzlich nicht schlecht und können dem Verkäufer einen Anhaltspunkt geben. Es ist jedoch wichtig, dass die endgültige Wertermittlung von einem Makler mit geschultem Blick für Details durchgeführt wird. Nach der Bewertung präsentieren wir dem Verkäufer nicht nur eine Zahl, sondern erklären transparent, wie diese zustande kommt. Ein guter Makler steht für Transparenz – und genau das bieten wir unseren Kunden.“

Sie besitzen eine Immobilie in München und möchten diese zu optimalen Konditionen verkaufen? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit Matthias Wandl auf und vereinbaren Sie einen Termin!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Matthias Wandl – Immobilienmakler München

Herr Matthias Wandl

Haderunstr. 43 Haderun

81375 München

Deutschland

fon ..: +491755778561

web ..: https://matthiaswandl.immobilien/

email : matthias.wandl@rimaldi.de

Matthias Wandl

Ihr Immobilienmakler aus München

Immobilienmakler München: Wie die Zeit vergeht – seit Juni 1991 bin ich nun über 30 Jahre erfolgreich im Münchner Immobilienmarkt tätig.

Natürlich kann man sagen, die Leidenschaft zum Verkauf und Kauf von Wohnungen, Grundstücken und Häusern in München wurde mir in die Wiege gelegt. Schon in jungen Jahren habe ich mir die erste Immobilie als Kapitalanlage zugelegt. Damals in Karlsfeld bei München war mein Opa mein erster Mieter. Trotzdem benötigte ich 2 weitere Berufe, um 1991 in der Immobilienbranche meine Leidenschaft zu finden. Heute verfüge ich über das notwendige Know-How um auch Ihnen beim Verkauf Ihrer Immobilie bestmöglich zu helfen.

Pressekontakt:

rimaldi – Die Immobilienprofis – Matthias Wandl

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b Bussardstr

82166 Gräfelfing

fon ..: +491755778561

email : matthias.wandl@rimaldi.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stadt Amberg legt Smart City Strategie vor XORTX begrüßt ein neues Mitglied im Board of Directors