clickApoint – Frachtenbörse von GPSoverIP als bestes Online-Portal 2025 ausgezeichnet

Die Frachtenbörse clickApoint von GPSoverIP wurde 2025 erneut zur besten Online-Transportplattform gekürt. Das DISQ und ntv vergaben das Siegel „Deutschlands Beste Online-Portale“.

Großer Erfolg für die GPSoverIP GmbH: Die unternehmenseigene Frachtenbörse clickApoint wurde bereits im Mai 2025 mit dem renommierten Siegel „Deutschlands Beste Online-Portale“ als Gesamtsieger in der Kategorie Transportbörsen ausgezeichnet.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv hatten über 50.000 Nutzer zu den Kriterien Zufriedenheit, Angebot, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice befragt. clickApoint konnte, wie schon 2023 und 2024, als Gesamtsieger überzeugen und damit zum dritten Mal in Folge den Titel holen.

Die Plattform steht für digitale Vernetzung im Transportwesen – kostenlos, unabhängig und transparent. Spediteure, Transportunternehmen, Logistikdienstleister und Privatpersonen können auf clickApoint europaweit Frachtaufträge, Mitfahrgelegenheiten, Ladeflächen oder Sitzplätze suchen und anbieten – intuitiv, werbefrei und ohne Einstiegshürden.

2025 markiert zudem ein Jubiläum: clickApoint feiert sein 12-jähriges Bestehen. Was einst als smarte Lösung für Frachten und Mitfahrangebote begann, hat sich längst zur etablierten Transportplattform mit wachsender Community entwickelt, die täglich neue Verbindungen zwischen Angebot und Nachfrage schafft.

Die Auszeichnung würdigt die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Transport- und Logistikbranche und bestätigt die Position von clickApoint als benutzerfreundliche, unabhängige Vermittlungsplattform.

Die GPSoverIP GmbH sieht die erneute Auszeichnung als Bestätigung und Verpflichtung zugleich, die Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln und Innovationen voranzutreiben – stets im Sinne ihrer Nutzer.

Mehr unter: www.clickapoint.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GPSoverIP GmbH

Herr André Jurleit

Hauptbahnhofstraße 2

97424 Schweinfurt

Deutschland

fon ..: +49 9721 79 69 73-42

fax ..: +49 9721 796973-59

web ..: https://www.gpsoverip.de

email : jurleit@gpsoverip.de

Über GPSoverIP Die GPSoverIP GmbH, gegründet im Jahr 1996 und mit Sitz in Schweinfurt, zählt zu den führenden Anbietern innovativer Telematiklösungen für die Transport- und Logistikbranche. Mit jahrzehntelanger Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Telematiksysteme trägt GPSoverIP dazu bei, die Effizienz, Transparenz und Digitalisierung in der Branche sowie in vielen anderen Mobilitätsbereichen voranzutreiben.

Unter dem Markennamen „GPSauge“ bietet GPSoverIP skalierbare und modulare Soft- und Hardwarelösungen für Flotten- und Fuhrparkmanagement, GPS-Ortung, vernetzte Mobilitäts- und IoT-Anwendungen sowie drahtlose Kommunikationstechnologien und sichere Cloud-Dienste. Das umfasst maßgeschneiderte Lösungen für kleine, mittlere und große Fuhrparks.

Das patentierte GPSoverIP/DATAoverIP-Verfahren ermöglicht eine leistungsfähige, globale Live-Objektortung durch revolutionäre Übertragungsstandards für Geo- und Nutzerdaten. Die Lösungen ermöglichen Anwendungen wie Fahrzeugortung in Echtzeit, Fuhrparkmanagement, Arbeitszeiterfassung, Auftrags- und Dispositionsverwaltung, Kommunikation, Strecken- und Tourenplanung, Fahrtenbuch sowie die Erfassung von Telemetriedaten für Auswertungen zur Fahrstilanalyse, Kraftstoffverbrauch und Tacho-Datenverwaltung.

GPSoverIP zählt namhafte Unternehmen aus dem Schienenverkehr, darunter große nationale Bahnkonzerne, sowie führende Speditions- und Logistikunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen bedient ein breites Branchenspektrum, darunter Transportunternehmen, Logistikdienstleister und KEP-Dienste (Kurier-, Express- und Paketdienste) sowie Nischenmärkte wie Schifffahrt, Mineralöl-, Schwerlast- und Pharmatransport. Im Motorsport hat sich das GPSoverIP mit spezialisierten Racing-Applikationen etabliert und ist ein gefragter Partner führender Rennsportveranstalter wie dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB), ADAC und die NLS Sport insbesondere für die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Kommunen und öffentliche Einrichtungen wie Hessen Mobil, die Stadt Schweinfurt und der Flughafen Leipzig/Halle setzen auf die leistungsstarken Systeme von GPSoverIP im Winterdienst und Bauhofmanagement.

Mit außergewöhnlicher Kundennähe und flexiblen Lösungen bietet GPSoverIP eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Weiterentwicklung und Patente, um seine Marktführerschaft in der Telematikbranche zu behaupten. Geschäftsführer André Jurleit führt das Unternehmen mit einer klaren Vision und einem starken Fokus auf Technologie und Innovation.

Telematik für alle Ansprüche.

Weitere Informationen zu GPSauge und Technologie von GPSoverIP finden Sie unter www.gpsauge.de.

Pressekontakt:

GPSoverIP GmbH

Frau Petra Balling

Hauptbahnhofstraße 2

97424 Schweinfurt

fon ..: +49 9721 79 69 73-56

email : p.balling@gpsoverip.de

