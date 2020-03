Cloud Computing in Deutschland – Professioneller Ratgeber

Werner Grohmann vermittelt in „Cloud Computing in Deutschland“ einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes.

Das Ziel des Buches ist es, einen Überblick über die Entwicklung des deutschen Cloud Computing-Marktes – vom ASP-Hype über Software-as-a-Service bis hin zu Cloud Computing – zu vermitteln. Genau diese Entwicklung ist laut dem Autor Werner Grohmann die Grundlage für den aktuellen Status Quo des deutschen Cloud Computing-Marktes, auf den er aus Anwender- aber auch aus Anbietersicht eingeht. Darüber hinaus gibt er den Lesern, die vor der Entscheidung stehen, ob und wie sie Cloud Services im Unternehmen einsetzen, einige Tipps aus seiner eigenen Praxis als Unternehmer und Marktbeobachter an die Hand. Außerdem hat er einige hilfreiche Praxisbeispiele zusammengetragen, wie andere Unternehmen den Einstieg in die Wolke geschafft haben.

Das Thema Datenschutz und Cloud Computing und die unterschiedlichen Sichtweisen dazu in und außerhalb Deutschlands (Stichwort: CLOUD Act vs. DSGVO) kommt in „Cloud Computing in Deutschland“ von Werner Grohmann genauso zur Sprache wie das Thema Schatten-IT. Für seinen Podcast konnte der Autor interessante Interviews mit Marktbeobachtern und Cloud Computing-Anbietern auf dem deutschen Markt führen. Eine Auswahl dieser Interviews hat er auch in diesem Buch zusammengefasst.

„Cloud Computing in Deutschland“ von Werner Grohmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00764-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

