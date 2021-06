Cloud Nine ernennt Dan Reitzik als Special Advisor in das Board of Directors

Vancouver (British Columbia), 16. Juni 2021. Cloud Nine Web3 Technologies Inc. (CSE: CNI, OTC: CLGUF, Frankfurt: 1JI0) (Cloud Nine oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für dezentralisierte Netzwerk- und Speichertechnologie, freut sich, die Ernennung von Dan Reitzik als Special Advisor in das Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Reitzik ist ein erfolgreicher operativer CEO, der seit über 20 Jahren sowohl private als auch börsennotierte Technologieunternehmen mitbegründet und geleitet hat. Reitzik war bis März 2021 Co-Founder und CEO von DMG Blockchain Solutions Inc. (TSX-V: DMGI), einem Blockchain- und Kryptowährungsunternehmen.

Bei Cloud Nine wird Reitzik eng mit dem leitenden Managementteam des Unternehmens zusammenarbeiten, um weitere Produktbereiche zu identifizieren, neue Geschäftszweige zu erschließen, die neuesten Technologieprodukte des Unternehmens zu kommerzialisieren, bedeutsame strategische Vertriebsbeziehungen aufzubauen sowie Cloud Nine als führendes Unternehmen im Bereich dezentralisierter Netzwerk- und Speichertechnologien zu etablieren.

Wir freuen uns, Dan bei Cloud Nine willkommen zu heißen, sagte President Sefton Fincham. Seine umfassende Erfahrung und seine beträchtliche Expertise in den Bereichen Blockchain-Lösungen und Unternehmensfinanzierung werden für Cloud Nine in der aktuellen Phase großer Technologieentwicklungen von unschätzbarem Wert sein. Das gesamte Board und das Führungsteam freuen sich darauf, eng mit Dan zusammenzuarbeiten und von seinen Einblicken und Perspektiven zu profitieren, während wir unser Geschäft rasch erweitern und zu einem weltweit führenden Anbieter von dezentralisierter Technologie werden.

Es ist eine große Ehre, ein Teil von Cloud Nine zu werden und an der beträchtlichen Expansion des Unternehmens in den kommenden Jahren beteiligt zu sein. Kryptowährungen waren der erste erfolgreiche Anwendungsfall von dezentralisierter und Blockchain-Technologie und ich bin davon überzeugt, dass dezentrale Netzwerke und Datenspeicherung ebenso erfolgreich sein werden, sagte Reitzik. Durch die Eigentümerschaft an Limitless Technology verfügt Cloud Nine über die eigene Technologie und die Produkte für diese starke Dezentralisierungsbewegung und ich freue mich, ein Teil dieses wachsenden Technologieunternehmens zu sein.

Für das Board,

CLOUD NINE WEB3 TECHNOLOGIES INC.

Sefton Fincham

President

Über Cloud Nine Web3 Technologies Inc.

Cloud Nine ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Nutzung seiner eigenen Web-3.0-Technologieprodukte gerichtet ist, um die Dezentralisierungsbewegung gleichermaßen unter Verbrauchern wie Unternehmen zu ermöglichen. Das Web 3.0 ermöglicht eine nachhaltige Welt, in der dezentralisierte Benutzer und Maschinen in der Lage sind, über ein Fundament an Peer-to-Peer-Netzwerken mit Daten, Werten und anderen Vertragspartnern zu interagieren, ohne dass Dritte erforderlich sind, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt, wie etwa dass jeder Benutzer die volle Kontrolle und das Eigentum an allen personenbezogenen und Unternehmensdaten erhält.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Searle

Corporate Communications

Citygate Capital Corp.

Telefon: (778) 240-7724

psearle@citygatecap.com

Weder die Börse noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben einen zukünftigen Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Produktbereiche zu identifizieren, neue Geschäftsfelder zu erschließen, die neuesten Technologieprodukte des Unternehmens zu vermarkten, bedeutende strategische Vertriebsbeziehungen aufzubauen und das Unternehmen als Marktführer im Bereich der Blockchain-Technologie und des dezentralen Finanzwesens zu etablieren; das Potenzial der Technologie und des Geschäftsbetriebs des Unternehmens; das Wachstum des globalen digitalen Zahlungsmarktes; die Fähigkeit des Unternehmens, aus der wachsenden Nachfrage nach Zahlungslösungen Kapital zu schlagen; die Fähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu erweitern; das Streben des Unternehmens nach aufstrebenden Technologieprodukten und Web3-Möglichkeiten auf globaler Ebene; und die Fähigkeit des Beraters, seine Erfahrung zu nutzen, um das Geschäft des Unternehmens positiv zu beeinflussen, einschließlich der Entwicklung der Limitless-Assets von Cloud Nine. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören das Unvermögen, eine behördliche Genehmigung zu erhalten, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, das Unvermögen, die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten, die Auswirkungen technologischer Veränderungen auf die Branche, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu arbeiten, Personal einzustellen, Wettbewerb, Sicherheitsbedrohungen, Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten, Dienstleistungen und der Blockchain- und DeFi-Technologie des Unternehmens im Allgemeinen, Versagen bei der Entwicklung neuer und innovativer Produkte, Rechtsstreitigkeiten, Anstieg der Betriebskosten, Anstieg der Arbeitskosten, Versagen von Vertragspartnern bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, behördliche Vorschriften, Verlust von Mitarbeitern und Beratern in Schlüsselpositionen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren ausgelegt werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

