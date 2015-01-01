CMS Berlin 2025: Messe.TV zeigt Neuheiten für Reinigung, Hygiene und Gebäudemanagement

Messe.TV berichtet von der CMS Berlin 2025 – täglich neue Beiträge zu Reinigungs- und Hygienetechnik. Mit i-team, Miele Professional, Nilfisk und Nexaro. Exklusiv auf Messe.TV.

Die CMS Berlin ist eine der wichtigsten Plattformen für Reinigungstechnik, Hygienemanagement und professionelle Gebäudedienstleistungen. Messe.TV begleitet die Messe 2025 mit tagesaktuellen Videobeiträgen, Gesprächen mit Herstellern und redaktioneller Einordnung der gezeigten Systeme. Alle Beiträge sind exklusiv auf Messe.TV abrufbar auf https://www.messe.tv/2025/cms

Technik, Effizienz und Sicherheit in der professionellen Reinigung

Die Branche steht vor einem Wandel: Effizienzsteigerung, digitale Systemintegration und ergonomische Optimierung prägen die Produktentwicklungen. Auf der CMS Berlin 2025 werden Geräte und Lösungen gezeigt, die sich an den konkreten Anforderungen des Arbeitsalltags orientieren – vom Gebäudemanagement über die Flottensteuerung bis hin zur Reinigungsrobotik.

Messe.TV greift diese Trends auf, zeigt Hintergründe und spricht mit Herstellern über Konzepte, die über Produktpräsentationen hinausgehen. Dabei wird deutlich: Der Reinigungssektor wird zunehmend datenbasiert, vernetzt und automatisiert – mit Auswirkungen auf Personalstrukturen, Schulungskonzepte und Dienstleistungsprozesse.

CMS Berlin als Standort für Innovation und Systemdenken

Als Messeveranstalter bringt die Messe Berlin mit der CMS internationale Marktführer, technische Zulieferer, Systemanbieter und Anwender:innen zusammen. Die Fachmesse bietet damit nicht nur einen Überblick über Produkte und Lösungen, sondern spiegelt auch die strukturellen Veränderungen im Reinigungssektor. Besonders im Fokus stehen 2025 Fragen der Nachhaltigkeit, Digitalisierung und der Einsatz intelligenter Systeme zur Prozessoptimierung.

Für Entscheider aus Gebäudedienstleistung, Facility Management und kommunalen Bereichen ist die CMS damit ein zentrales Forum zur Orientierung. Beiträge zur CMS und weiteren Messen in Berlin finden Sie hier: https://www.messe.tv/messen-berlin

Im Gespräch mit i-team, Miele Professional, Nilfisk und Nexaro

Messe.TV führt unter anderem Gespräche mit:

* i-team, Anbieter modularer Reinigungslösungen mit cloudbasierter Vernetzung,

* Miele Professional, spezialisiert auf Systemlösungen für professionelle Reinigung und Wäschepflege,

* Nilfisk, mit Produktentwicklungen rund um Bodenreinigung, Absaugtechnik und Nachhaltigkeit,

* Nexaro, die mit autonomen Reinigungseinheiten und KI-basierter Flottensteuerung neue Wege gehen.

Die redaktionellen Beiträge ordnen diese Neuheiten ein, zeigen Anwendungsbeispiele und geben Einblick in strategische Entwicklungen der Unternehmen.

Hochwertiges redaktionelles Umfeld für Unternehmenskommunikation

Im Rahmen der CMS-Berichterstattung bietet Messe.TV mit seinem Format Messe.TV compact die Möglichkeit, Innovationen kompakt und zielgerichtet zu präsentieren. Unternehmen können sich dabei in einem hochwertigen redaktionellen Umfeld positionieren – mit Sichtbarkeit bei Fachpublikum, Entscheider:innen und Branchenmedien. Firmen haben die attraktive Möglichkeit in diesem brancherelevanten Umfeld zu sehr attraktiven Preisen Werbung zu schalten: https://www.messe.tv/compact

Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben.

Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene.

Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft.

