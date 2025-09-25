  • coachverzeichnis.com nach einem Monat: 65 qualifizierte Coaches gelistet

    Dautphetal, 3. September 2025. Einen Monat nach dem Start von coachverzeichnis.com sind bereits 65 Coaches mit nachgewiesener Qualifikation im deutschsprachigen Raum gelistet. Die Plattform möchte Orientierung in einem wachsenden, aber oft unübersichtlichen Markt schaffen.

    Wie finden Unternehmen und Privatpersonen heute den passenden Coach? Diese Frage stellen sich viele, denn deutschlandweit sind mehrere zehntausend Coaches aktiv. Einheitliche Standards gibt es bislang kaum.

    „Was bedeutet es für Sie, wenn Sie einen Coach suchen und nicht wissen, welche Ausbildung dahintersteckt?“, fragt Eberhard Kuhl, Gründer von coachverzeichnis.com und Inhaber von Kuhl Consulting. „Genau hier setzen wir an: Wir listen ausschließlich Coaches, die ihre Ausbildung oder langjährige Praxiserfahrung belegen können.“

    Praktische Suchfunktionen entwickelt

    Parallel gehen neue Funktionen online, die die Auswahl erleichtern sollen:

    Der Coach-Finder (aktuell in der Beta-Phase) hilft dabei, anhand individueller Kriterien passende Coaches zu finden. Die Umkreissuche zeigt Coaches in der Nähe an – wichtig für alle, die persönliche Gespräche bevorzugen.

    „Welche Form des Coachings passt zu Ihren Bedürfnissen – digital oder vor Ort?“, so Kuhl. „Manche Themen lassen sich gut online bearbeiten, bei anderen ist die persönliche Begegnung hilfreich. Wir möchten beide Wege ermöglichen.“

    Themenvielfalt wächst

    Das Spektrum der Plattform erweitert sich kontinuierlich. Neben klassischen Bereichen wie Karriereentwicklung und Führung sind spezialisierte Themen hinzugekommen: z.B. Hochsensibilität und Introvert Leadership.

    Was steckt dahinter? Unternehmen erkennen zunehmend, dass unterschiedliche Führungstypen und Persönlichkeitsstrukturen Stärken mitbringen. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Nachfrage nach entsprechenden Coaching-Angeboten wider.

    Nutzen für Unternehmen

    Auch Unternehmen profitieren von transparenteren Coaching-Angeboten. Gerade mittelständische Betriebe stehen oft vor der Frage: Wie finden wir qualifizierte Begleitung für Führungskräfteentwicklung oder Veränderungsprozesse?

    „Was kostet es ein Unternehmen, wenn ein Coaching nicht die gewünschten Ergebnisse bringt?“, gibt Kuhl zu bedenken. „Zeit, Geld und manchmal auch Vertrauen in die Methode. Deshalb legen wir Wert auf nachvollziehbare Qualifikationen.“

    Ausblick

    65 geprüfte Profile nach 30 Tagen zeigen: Der Bedarf nach verlässlicher Orientierung im Coaching-Markt ist da. Welche Entwicklungen werden folgen? Die Plattform plant weitere Funktionen und will das Netzwerk qualifizierter Coaches kontinuierlich ausbauen.

    Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, wenden sich bitte an Eberhard Kuhl unter www.kuhlconsulting.de.

    Überblick

    * Start: August 2025
    * Gelistete Coaches: 65 (nach 1 Monat)
    * Region: Deutschland, Österreich, Schweiz
    * Neue Funktionen: Coach-Finder (Beta), Umkreissuche
    * Neue Themen: Hochsensibilität, Introvert Leadership, Neurodiversität

