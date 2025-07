Code Reader CR1100 – Kompakter Barcode-Scanner für Labor & Industrie

Der Code Reader CR1100 ist ein kompakter Barcode-Handscanner für kleine Arbeitsbereiche in Labor und Industrie. Er bietet zuverlässiges Scannen auch bei wenig Platz – für saubere und schnelle Prozesse

MAKRO IDENT stellt vor: Der Code Reader(TM) CR1100 ist ein besonders kompakter und leistungsstarker 2D-Barcodescanner für den Einsatz in Laboren und industriellen Anwendungen. Überall dort, wo wenig Platz vorhanden ist und dennoch hohe Scanleistung gefragt ist, überzeugt der CR1100 durch seine kompakte Bauform, seine Geschwindigkeit und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Dank der patentierten Dual-Field-Optik liest der CR1100 sowohl dichte, kleine 2D-Codes als auch breite 1D-Barcodes – ganz ohne Umschalten oder zusätzlichen Aufwand. Das macht ihn zur idealen Lösung für Anwendungen in Laborumgebungen, Prüfstationen oder Fertigungslinien, in denen auch verschiedene Barcodeformate regelmäßig gescannt werden müssen. Die omnidirektionale Leseleistung ermöglicht das Scannen aus jedem Winkel, inklusive glänzender oder reflektierender Oberflächen – unterstützt durch die patentierte Blendungsreduzierung.

Der Scanner kann sowohl manuell als auch automatisch ausgelöst werden. Im Präsentationsmodus erkennt er Bewegungen selbstständig und startet den Scanvorgang automatisch. Das spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und erhöht den Arbeitskomfort bei hohen Scanfrequenzen. Für den stationären Einsatz lässt sich der CR1100 sicher an Arbeitsplätzen befestigen, dank integrierter Gewindeeinsätze – ideal für den OEM- oder Dauerbetrieb.

Der CR1100 ist in hellgrau (desinfektionsmittelbeständig) oder dunkelgrau erhältlich und bietet Schutzklasse IP54 gegen Staub und Feuchtigkeit. Mit einem Gewicht von nur rund 110 g ist er besonders handlich. Die Stromversorgung erfolgt direkt über das mitgelieferte USB-Kabel oder optional über RS232 – ohne Netzteil.

Der Stromverbrauch ist äußerst gering, was den Scanner auch für den Dauerbetrieb interessant macht.

Die einfache Integration in bestehende Systeme ist ein weiterer Pluspunkt: Der CR1100 überträgt die erfassten Daten direkt an LIMS-, ERP- oder andere Softwarelösungen. Die leistungsfähige Datenverarbeitung über integrierte JavaScript-Funktionen erlaubt es, Scans zu modifizieren, bevor sie in der Zielanwendung landen. So lassen sich Prozesse weiter automatisieren und optimieren.

Die visuelle, akustische und haptische Rückmeldung ist anpassbar – je nach Anforderung und Umgebungslautstärke. Die integrierte Zielhilfe mit blauem Zielstrahl sorgt für präzises und schnelles Anvisieren des Barcodes, auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder beengten Arbeitsverhältnissen. Der CR1100 bleibt dabei robust: Er übersteht Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe und erfüllt alle Anforderungen an einen langlebigen Industriescanner.

Für kleine Arbeitsbereiche mit hohem Durchsatz, wie sie in Laboratorien, der pharmazeutischen Industrie oder bei der Qualitätssicherung vorkommen, ist der CR1100 eine effiziente und platzsparende Lösung. Die Kombination aus präziser Technik, hoher Flexibilität und einfacher Handhabung macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für präzise Datenerfassung im professionellen Umfeld.

Weitere Informationen unter: Code Reader CR1100 Barcode-Lesegerät

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bis zu 80 % staatliche Förderung für Telematiklösungen – GPSoverIP-Produkte sind förderfähig Tyrolit Gruppe erreicht 24/7-Produktion mit Lino® Hub