COF Spots – Dalmatinerzucht mit Verantwortung, Vielfalt und Weitblick

Gesunde, charakterstarke Dalmatiner sind kein Zufall. COF Spots setzt auf Vielfalt, fundiertes Wissen und verantwortungsvolle Zucht – modern gedacht, zum Wohl der Hunde.

Gesund, wesensstark und charakterlich gefestigt – dafür steht die Zuchtstätte COF Spots. Mit fundiertem Wissen, großer Leidenschaft und echtem Herzblut verfolgt COF Spots einen modernen, verantwortungsvollen Ansatz in der Dalmatinerzucht und beweist: Gesunde und stabile Dalmatiner sind kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen.

Im Zentrum der Zuchtarbeit steht der Hund als Individuum – nicht als starres Abbild überholter Ideale. COF Spots setzt konsequent auf Gesundheit, ein gefestigtes Wesen und einen klaren Charakter. Eigenschaften, die den Dalmatiner zu einem verlässlichen Begleiter, Familienhund und Partner machen.

Vielfalt als Grundlage gesunder Zucht

Ein wesentlicher Pfeiler der Philosophie von COF Spots ist die Anerkennung und gezielte Nutzung der natürlichen Vielfalt innerhalb der Rasse. Farben wie Lemon, Tricolor oder auch langhaarige Dalmatiner sind hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Sie bringen unschätzbare genetische Werte mit sich und leisten einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Gesundheit der Rasse.

Durch diesen offenen Ansatz kann ein sehr niedriger Inzuchtkoeffizient (IK) erreicht werden, während der Ahnenverlust nahezu gegen Null geht. Diese genetische Breite ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat bewusster Zuchtplanung und vorausschauenden Denkens.

Beste Voraussetzungen von Anfang an

Ein weiterer zentraler Aspekt der Zucht bei COF Spots sind durchdachte DLA-Anpaarungen. Sie ermöglichen den Welpen einen optimalen Start aus immunologischer Sicht und stärken die Grundlage für ein gesundes, belastbares Hundeleben. Damit wird nicht nur auf das Hier und Jetzt geschaut, sondern auf die gesamte Lebensspanne des Hundes.

Vielfalt ist dabei kein Nebenaspekt, sondern das Zauberwort: genetisch, gesundheitlich und charakterlich.

Zucht mit Herz und Verstand

Hinter COF Spots steht tiefes kynologisches Fachwissen ebenso wie ein hohes Maß an Verantwortung und Empathie. Jede Verpaarung ist sorgfältig geplant, jede Entscheidung dient dem Wohl des Hundes und der nachhaltigen Entwicklung der Rasse. Zucht wird hier nicht als Produktion verstanden, sondern als langfristige Aufgabe mit ethischem Anspruch.

Ein starkes Signal für die Zukunft der Dalmatinerzucht

In einer Zeit, in der Hundezucht oft von Trends und Vereinfachungen geprägt ist, setzt COF Spots ein positives und zukunftsweisendes Zeichen. Die Zuchtstätte zeigt, dass es möglich ist, Tradition kritisch zu hinterfragen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse einzubeziehen und dennoch dem Wesen der Rasse treu zu bleiben.

COF Spots steht für eine Dalmatinerzucht, die Vielfalt lebt, Gesundheit fördert und Charakter stärkt – zum Wohle der Hunde heute und in kommenden Generationen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

Deutschland

fon ..: 0151-55663300

web ..: https://www.cof-dalmatiner.de

email : info@color-of-fame.de

COF Spots Dalmatiner ist meine Herzenszucht für bunte Dalmatiner mit Seele. Hier wachsen kleine Punktetiere mit viel Liebe, Wissen und Abenteuer auf – mitten im Leben. Gesundheit, Vielfalt und Charakter stehen bei mir an erster Stelle. Jeder Wurf ist gut geplant, liebevoll begleitet und bereit, Herzen zu erobern.

Pressekontakt:

COF Spots Dalmatiner

Frau Petra Lünsmann

Osterloher Str. 15

31603 Diepenau

fon ..: 0151-55663300

email : info@color-of-fame.de

