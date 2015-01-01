Cognita Reply wird „OpenAI Advanced Partner“ und treibt die Einführung von KI in Unternehmen voran

Auszeichnung

Cognita Reply, der Spezialist für OpenAI-Technologien in der Reply Gruppe, wurde als „OpenAI Advanced Partner“ in das OpenAI Partner Network aufgenommen.

Das OpenAI Partner Network ist ein globales Partnerprogramm zur Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von KI-Lösungen auf Basis von OpenAI-Technologien. Es vereint Partner, die über umfassende Branchenexpertise, hohe Umsetzungskompetenz und enge Kundenbeziehungen verfügen. Als Advanced Partner erhält Cognita Reply erweiterten Zugang zu Ressourcen, Schulungen und Support von OpenAI, um für Organisationen die modernsten Modelle und Produkte einzuführen und einen messbaren Geschäftswert zu schaffen.

Philip Larson, Senior Director, OpenAI Partner Network, erklärt: „Wir freuen uns, Cognita Reply als ,OpenAI Advanced Partner‘ zu begrüßen. Das Team verfügt über umfassende Erfahrung in der Begleitung von KI-Projekten – von der Strategie über die Implementierung bis hin zur erfolgreichen Einführung. Im Rahmen des OpenAI Partner Network kann Cognita Reply Unternehmen dabei helfen, den Schritt von ersten Pilotprojekten hin zu wertschöpfender KI zu vollziehen.“

Als „OpenAI Advanced Partner“ wird Cognita Reply die Zusammenarbeit mit OpenAI intensivieren und Kunden bei der verantwortungsvollen Entwicklung, Einführung und Skalierung von KI-Lösungen unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf dem Rollout von ChatGPT Enterprise, dem Einsatz von Codex für die Softwareentwicklung und Automatisierung, der Anbindung bestehender Systeme an KI-fähige Services sowie der Entwicklung agentenbasierter KI-Lösungen für den produktiven Einsatz.

Zudem wurde Cognita Reply beim OpenAI Partner Summit 2026 in San Francisco mit dem renommierten „Applied AI Delivery Award“ geehrt.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „Hochleistungs-KI entwickelt sich zu einer neuen Schlüsselkompetenz von Unternehmen. Sie verlässt die Phase isolierter Experimente und wird Teil realer Geschäftsprozesse. Die Auszeichnung als ,OpenAI Advanced Partner‘ unterstreicht die Arbeit von Cognita Reply bei der sicheren, skalierbaren und praxisnahen Einführung von OpenAI-Technologien. Unser Ziel ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, den Schritt von ambitionierten KI-Initiativen hin zum produktiven Einsatz zu vollziehen und KI-native Fähigkeiten mit messbarem Geschäftsnutzen aufzubauen.“

Wie dieser Ansatz in der Praxis aussieht, zeigen konkrete Kundenprojekte. Cognita Reply begleitet Organisationen dabei, KI-Anwendungsfälle strukturiert und skalierbar zu nutzen und OpenAI-Technologien nahtlos in bestehende Prozesse, Systeme und Betriebsmodelle zu integrieren.

Cognita Reply und Avvio Reply haben für The AA, einen der führenden britischen Anbieter von Pannenhilfe- und Mobilitätsdiensten, den Rollout von ChatGPT Enterprise mit einem strukturierten Enablement-Programm begleitet. Das Ziel bestand darin, einzelne KI-Experimente in eine unternehmensweit gesteuerte Nutzung zu überführen. Mehr als 1.000 Mitarbeitende wurden geschult und rund 2.500 Trainingsstunden angeboten. Dies förderte die aktive Nutzung von ChatGPT Enterprise sowie die Entwicklung wiederverwendbarer Custom GPTs im gesamten Unternehmen.

Weitere Projekte umfassen die Einführung von ChatGPT Enterprise und Codex in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens, etwa in Medizin, Klinikbetrieb und Wissenschaft. Dazu zählen auch anspruchsvolle Entwicklungs- und Automatisierungsszenarien in Hochleistungsrechenumgebungen zur Analyse medizinischer und klinischer Daten. Im Mobilitätssektor setzt Cognita Reply OpenAI-Technologien ein, um mithilfe von Echtzeit-Agenten Kundeninteraktionen weiterzuentwickeln. Eine zentrale Governance gewährleistet dabei Qualität, Sicherheit, Compliance und die nahtlose Übergabe komplexer Anfragen an Mitarbeitende.

Auch künftig wird Cognita Reply die Zusammenarbeit mit OpenAI vertiefen, um Unternehmen den Übergang von KI-Pilotprojekten zu produktionsreifen Lösungen zu erleichtern, die fest in bestehende Arbeitsabläufe und Unternehmensprozesse integriert sind.

Weitere Informationen zu Cognita Reply: www.reply.com/cognita-reply

Cognita Reply

Cognita Reply ist das auf OpenAI-Technologien spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe. Als anerkannter OpenAI-Service-Partner verankern die Experten Künstliche Intelligenz tief in der Wertschöpfungskette ihrer Kunden. Das Leistungsspektrum reicht von der Implementierung von ChatGPT Enterprise bis hin zu hochgradig individualisierten KI-Ökosystemen. Dank exklusivem Zugang zu neuen Tools, erprobten Acceleratoren sowie einem konsequenten Fokus auf Governance, Skalierbarkeit und nutzerzentriertes Design entstehen praxisnahe Lösungen, die Organisationen nachhaltige Wettbewerbsvorteile sichern. www.reply.com/cognita-reply

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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