Color-Update fürs Zuhause: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten in Trendfarben der Saison

Diese trendigen Farben kommen umschmeichelt von warmweißem Licht wunderbar zur Geltung und schaffen Wohnräume voller Flair und Esprit.

Fulda, 28. Mai 2026 – Farben ziehen ein – und mit ihnen neue Stimmungen, neue Statements und neue Möglichkeiten, Wohnräume individuell zu inszenieren. Was auf internationalen Interior-Messen, Design-Events und in den aktuellen Kollektionen auffällt: Leuchten zeigen sich selbstbewusst in Farbe. Von warmen Rottönen über elegante Beerennuancen bis hin zu sanften Naturfarben wird Lichtgestaltung zum stilprägenden Element. Lampenwelt.de zeigt die Trendfarben, die jetzt Räume zum Strahlen bringen.

Red Plum: sinnlich, tief und sophisticated

Red Plum verbindet die Kraft von Rot mit der geheimnisvollen Tiefe dunkler Beerentöne. Die an Brombeeren erinnernde Nuance wirkt edel, luxuriös und zugleich wohnlich. Als Farbe für Pendelleuchten, Tischlampen oder dekorative Lichtobjekte setzt Red Plum starke Akzente – besonders in Kombination mit Messing, Rauchglas oder dunklem Holz. Der Ton eignet sich ideal für stilvolle Dining-Bereiche, Schlafzimmer oder Lounge-Zonen mit Boutique-Hotel-Flair.

All Shades of Red: Rot in allen Facetten

Rot erlebt ein starkes Comeback und zeigt sich vielseitiger denn je. Von leuchtendem Lava-Rot über klassisches Kirschrot bis hin zu sanften Rosatönen reicht das Spektrum. Während glänzende Oberflächen intensive Rottöne besonders modern wirken lassen, sorgen pudrige Rosa-Nuancen für Leichtigkeit und feminine Eleganz. Leuchten in Rot setzen Statements, schaffen Energie im Raum und bringen frische Dynamik in minimalistische Einrichtungen. Besonders spannend wirkt der Mix verschiedener Rotabstufungen innerhalb eines Interieurs.

Intense Rust: das neue Rostrot mit Charakter

Rust ist eine warme, erdige Rotnuance mit leicht rostigem Unterton und bringt Tiefe, Behaglichkeit und eine natürliche Eleganz in den Raum. Besonders gefragt sind matte Oberflächen, die dem Farbton seine moderne, ruhige Wirkung verleihen. Ob als Outdoor-Leuchte auf Terrasse und Balkon oder als Akzent im Wohnbereich: Intense Rust harmoniert hervorragend mit Naturmaterialien, Stein und Holz. Das Ergebnis: ein Look, der urban wirkt und zugleich Wärme ausstrahlt.

Butter Yellow: sonnig, weich und stilvoll optimistisch

Ein sanftes Gelb mit cremigem Unterton gehört derzeit zu den gefragtesten Messefarben. Butter Yellow bringt Licht, Optimismus und eine freundliche Wärme in Räume. Als Leuchtenfarbe wirkt der Ton modern, subtil und wunderbar kombinierbar mit Weiß, hellem Holz und Chrom. Besonders schön entfaltet sich die Nuance bei textilen Lampenschirmen, lackierten Metalloberflächen oder mundgeblasenem Glas. Butter Yellow verleiht Interiors eine spielerische Leichtigkeit und setzt zugleich ein stilbewusstes Statement fernab klassischer Neutraltöne. Gerade in cleanen Räumen sorgt die Farbe für jene sanfte Spannung, die moderne Einrichtungen lebendig wirken lässt.

Sage Green: das neue Neutral

Salbeigrün bleibt stark präsent und entwickelt sich immer mehr zur neutralen Lieblingsfarbe moderner Interiors. Der gedämpfte Grünton wirkt beruhigend, hochwertig und zeitlos. Besonders schön bei Leuchten aus Metall, Glas oder Keramik. Sage Green fügt sich mühelos in natürliche Wohnkonzepte ein, harmoniert aber ebenso überzeugend mit Marmor, Schwarz oder warmen Holztönen. Die Farbe schafft Balance im Raum und bringt eine subtile Nähe zur Natur in urbane Wohnwelten. Als Leuchtenfarbe wirkt sie unaufgeregt exklusiv – perfekt für alle, die Understatement mit Designanspruch verbinden möchten.

Blautöne: mutig und designstark

Blau zeigt sich aktuell in besonders vielseitigen Facetten: von hellen, klaren Nuancen mit luftiger Leichtigkeit bis hin zu tiefen, intensiven Tönen mit markanter Ausstrahlung. Während sanfte Blauschattierungen Ruhe, Frische und moderne Klarheit in den Raum bringen, setzen kräftigere Varianten selbstbewusste Statements mit urbanem, zeitgemäßem Charakter. Besonders als Akzentfarbe entfaltet Blau derzeit seine volle Wirkung. Eine gezielt platzierte Tischleuchte beispielsweise verleiht dem Raum stilvolle Frische und unterstreicht moderne Wohnkonzepte – von skandinavisch puristisch bis elegant und expressiv.

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