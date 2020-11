Commerce Resources Corp. gewinnt aus der Lagerstätte Ashram in Quebec weitere CaF2-Proben mit einem Reinheitsgrad von über 98 %

30. November 2020 – Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich bekannt zu geben, dass aus der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram in Quebec weitere Proben von Säurespatkonzentrat produziert werden konnten. Die Testarbeiten zur Flussspatgewinnung werden von der Firma Hazen Research im US-Bundesstaat Colorado durchgeführt, die auch das Fließbild für die Primärgewinnung der Seltenen Erden (SEE) entwickelt.

Frühere Tests haben gezeigt, dass es möglich ist, Flussspat mit einem hohen Reinheitsgrad von 98 % CaF2 sowie Standardspezifikationen für SiO2, Al2O3, Cl, Be, Cd, Pb, As und Hg zu erreichen (siehe Pressemeldungen vom 28. Februar und 24. September 2020). Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass bei den vor Kurzem durchgeführten Tests im Labormaßstab weitere Säurespatproben mit einem Reinheitsgrad von über 98 % CaF2 produziert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass aus dem Roherz der Lagerstätte Ashram Säurespat produziert werden kann; der Roherzgehalt (Head Grade) liegt hier zu Beginn bei rund 7,5 % CaF2.

Die Spezifikationen und Verunreinigungstoleranzen der Säurespatindustrie können je nach Einsatzgebiet erheblich schwanken. Ein wesentliches Erfordernis ist jedoch ein typischer Reinheitsgrad von über 97 % CaF2. Basierend auf den bis dato abgeschlossenen Testarbeiten im Labormaßstab ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es diesen Basisreinheitsgrad von rund 97 % CaF2 sowie weitere wichtige Spezifikationen erreichen wird und damit ein marktfähiges Produkt für eine Vielzahl von Endnutzern und die damit verbundenen Anwendungen anbieten kann.

Aktuell wird an zwei Fließbildansätzen zur Herstellung von Säurespat aus der Lagerstätte Ashram gearbeitet; hier werden die Resultate über ein Front-End-Flotations-/Laugungs-/Magnetverfahren erzielt. Bei einem ebenfalls in Entwicklung befindlichen alternativen Ansatz werden die Rückstände (Tailings) aus der primären Seltenerdkonzentratherstellung verwendet, wobei der Flussspat über den Kreislauf der Seltenerdaufbereitung passiv aufgewertet wird. In beiden Fällen wird die Gewinnung von Flussspat als Nebenprodukt der Lagerstätte Ashram als sekundäres Ziel neben der vorrangigen Gewinnung von Seltenen Erden angepeilt. Je nachdem, welcher Ansatz bei der Flussspatgewinnung gewählt wird, kann darüber hinaus auch die Entfernung von Verunreinigungen zu einer Gesamtsteigerung der Seltenerdgewinnung im Fließbild führen.

Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Die Produktion von Seltenen Erden und Flussspat wird zurzeit von China dominiert, weshalb Ashram eine einzigartige Position zuteil wird, um möglicherweise die Versorgung mit diesen beiden kritischen Rohstoffen zu sichern. Sowohl Seltenen Erden als auch Flussspat werden vom US-Innenministerium, der Europäischen Union und der kanadischen Provinz Quebec als kritische/strategische Rohstoffe gewertet.

Der Markt für Flussspat

Flussspat (CaF2) ist ein wesentlicher Rohstoff für die Stahl- und Aluminiumindustrie sowie die chemische Industrie in Form von zwei marktfähigen Produkten, Säurespat und Hüttenspat.

Säurespat (> 97 % CaF2), der rund 60 % des Marktes ausmacht, wird hauptsächlich zur Synthese von Flusssäure (HF) und in weiterer Folge von Fluorchemikalien sowie zur Herstellung von Aluminiummetall verwendet, um die Verfahrenstemperaturen und den Energieverbrauch zu senken. Er ist außerdem ein wichtiger Rohbestandteil von Werkstoffen, mit denen die Betriebsleistung von Lithiumionenbatterien gesteigert wird.

Etwa 40 % des globalen Flussspatmarktes wird von Hüttenspat (> 60 % CaF2) bestritten, der in erster Linie als Flussmittel in der Stahlerzeugung zum Einsatz kommt, um die Schmelztemperatur herabzusetzen, die Viskosität der Schlacke zu verringern und Verunreinigungen zu entfernen.

Ähnlich wie auch bei der vorherrschenden Dynamik in puncto Seltenerdmetalle war China früher der größte Exporteur von Flussspat. In den letzten drei Jahren hat sich China aber immer mehr zum Nettoimporteur entwickelt. Dies hat zu einer drastischen Preiserhöhung bei Flussspat und einem gesteigerten Marktinteresse der Industrie an neuen Quellen geführt.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das auf Lagerstätten mit Seltenmetall- und Seltenerdelementvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Erschließung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram in Quebec und der Tantal-Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail info@commerceresources.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: dass das Unternehmen diese Grundreinheit von ~9 7% CaF2 sowie andere wichtige Spezifikationen erreichen kann, die ein marktfähiges Produkt ermöglichen; dass die Entfernung von Verunreinigungen auch die gesamte Ausbeute der Seltenen Erden erhöhen kann; und dass Ashram sich in einer einzigartigen Position befindet, um potenziell die Lieferprobleme von Seltenen und Flussspat, zwei kritischen Rohstoffen, anzugehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung sowie erhöhte Kapitalkosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

