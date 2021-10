Commerce Resources Corp. informiert über den aktuellen Stand der Vormachbarkeitsstudie für die Seltenerdelement- und Flussspatlagerstätte Ashram

27. Oktober 2021 – Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (Commerce oder das Unternehmen) freut sich über den aktuellen Fortschritt der Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study, PFS) für die Seltenerdelement- (REE) und Flussspatlagerstätte Ashram zu berichten.

Eine Gap-Analyse des gesamten Projekts Ashram – von der Lagerstätte bis zum marktfähigen Produkt – wurde kürzlich von der Firma BBA Inc. durchgeführt. Der Zweck dieser Analyse besteht darin, alle verbleibenden Elemente des Projekts zu ermitteln, die einer weiteren Datenerfassung, -prüfung und -auswertung bedürfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der qualifizierten Sachverständigen des Projekts und der Vormachbarkeitsstudie entsprechen.

Vergleichsstudien für den Standort der Bergeaufbereitungsanlage am Minenstandort wurden ebenfalls abgeschlossen. In einem Umkreis von 10 km der Verarbeitungsanlage wurden mehrere mögliche Standorte ermittelt, wobei sowohl Trockenlager als auch herkömmliche Absetzanlagen in Betracht gezogen werden. Die Filtrationstests an der Berge werden im Rahmen des metallurgischen Programms absolviert, das derzeit in der Einrichtung von Hazen Research (Colorado, USA) im Gange ist, wobei die endgültigen Planungskriterien für das Mineralverarbeitungsfließbild erfasst werden (siehe Pressemeldung vom 28. September 2021). Die sich aus den Filtrationstests ergebenden Daten werden eine endgültige Bestimmung des optimalen Standorts und des Aufbaus der Bergeaufbereitungsanlage am Minenstandort ermöglichen. Das Unternehmen merkt überdies an, dass frühere Tests an den Verarbeitungsrückständen am Minenstandort zu dem Ergebnis gekommen sind, dass diese nicht säurebildend sind und nicht als gefährlich oder radioaktiv gelten (siehe Pressemeldung vom 14. Mai 2020).

Weitere laufende Studien befassen sich mit dem Transport der Konzentrate und der Stromerzeugung am Minenstandort. Im Rahmen der Vergleichsstudien in Bezug auf die Stromerzeugung werden verschiedene Kopplungsszenarien bewertet, darunter Windenergie als Ausgleich zur Grundlast-Dieselstromversorgung sowie die Nutzung der während des Betriebs erzeugten Wärme zur Beheizung lokaler Gebäude. Die Studie wird auch eine Vergleichsanalyse der Treibhausgasemissionen (THG) umfassen. In der von Glencore betriebenen Mine Raglan, die sich rund 600 km nord-nordwestlich der Lagerstätte Ashram in Nunavik befindet, schließt die Energieerzeugung zwei 3-Megawatt-Windturbinen und die damit verbundenen Energiespeichertechnologien ein. Der Erfolg des Einsatzes von Windenergie bei Raglan als Ausgleich zur Grundlastversorgung durch Dieselstrom zeigt die Machbarkeit des Betriebs von Windturbinen in einem nördlichen Klima und bedeutet eine deutliche Risikominderung im Zusammenhang mit solchen Energieoptionen für andere Minen in der Region.

Im Anschluss an die Stromerzeugungs-Vergleichsstudien wird eine Vergleichsstudie in Bezug auf den Einsatz von Elektro- und Dieselantrieb für die Minenflotte absolviert. Im Zuge dieser Studie werden die Investitions- und Betriebskosten ebenso wie die Produktivität der Flotte, der Bedarf an Arbeitskräften und die Treibhausgasemissionen bewertet.

Eine Prüfung der möglichen Standorte der hydrometallurgischen Anlage entlang des Sankt-Lorenz-Stroms erfolgt derzeit durch BBA Inc. und baut auf früheren Vergleichsstudien durch Norda Stelo (vormals Roche) auf. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Bewirtschaftung von Verarbeitungsrückständen, einschließlich Transport, Handhabung und Lagerung, gelegt, um den Betrieb des Projekts langfristig sichern zu können.

Die bislang abgeschlossenen Arbeiten im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie für das Projekt Ashram haben bereits deutliche Verbesserungen gegenüber der wirtschaftlichen Erstbewertung ergeben – kürzere Transportstrecken, höhere Mineralkonzentratgehalte (>40 % Seltenerdoxid), Gewinnung von Flussspatkonzentrat, geringere Berge etc. Mit der weiteren Risikominderung und Optimierung des Projekts positioniert sich das Unternehmen als einer der weltweit kostengünstigsten Produzenten von Seltenerdmetallen, wobei der Schwerpunkt insbesondere darauf liegt, sich zu einem langfristigen Lieferanten von Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrat und NdPr-Oxid für den Weltmarkt zu entwickeln.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President & Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem: dass die Filtrationstest abgeschlossen werden und dass die Daten aus den Filtrationstests die endgültige Bestimmung des optimalen Standorts und Designs der Bergeaufbereitungsanlage am Minenstandort ermöglichen werden; dass eine Vergleichsstudie in Bezug auf die Energieerzeugung und eine Studie zur Minenflotte absolviert werden und die erklärten Ziele erreichen werden; dass sich das Unternehmen als einer der weltweit kostengünstigsten Seltenerdmetallproduzenten positioniert, wobei der Schwerpunkt insbesondere darauf liegt, sich zu einem langfristigen Lieferanten von Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrat und NdPr-Oxid zu entwickeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen vorhergesehen werden. Zu den Risiken, die eine Änderung dieser Aussagen oder eine Verhinderung ihrer Realisierung bewirken können, zählen: dass die beauftragten Ingenieurfirmen nicht in der Lage sind, technische Planungslösungen zu liefern, die wirksam sind und wirtschaftlich umgesetzt werden können; sich ändernde Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; steigende Investitionskosten; der Zeitpunkt und der Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme; dass sich geologische Auswertungen auf Grundlage von Bohrungen mit dem Vorliegen detaillierterer Informationen ändern können; Annahmen im Hinblick auf die potenziellen Prozessverfahren und auf die Mineralgewinnung anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; dass die Prüfung unseres Prozesses nicht erfolgreich ist und dass die wirtschaftlichen und sonstigen Ergebnisse für den Fall, dass die Tests erfolgreich sind, nicht wie erwartet ausfallen, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Machbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

