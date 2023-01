Commerce Resources meldet, dass Saville Resources 0,78 % Nb2O5 über 16,0 m, einschließlich 1,07 % Nb2O5 über 3,0 m im Prospektionsgebiet Mallard des Konzessionsgebietes Niobium Claim Group (Quebec) erbohrt hat

23. Januar 2023 /IRW-Press/ Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das Unternehmen oder Commerce) freut sich, die Ergebnisse aus dem von Saville Resources Inc.s (TSXv: SRE, FWB: S0J) (Saville Resources) absolvierten Bohrprogramm 2022 in seinem Konzessionsgebiet Niobium Claim Group (das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben. Dieses Konzessionsgebiet ist ein Teilbereich der unternehmenseigenen Eldor-Claims, die im Norden von Quebec liegen. Das Bohrprogramm 2022, das Saville Resources im August abschloss, umfasste drei (3) Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 600,0 m und konzentrierte sich auf das Prospektionsgebiet Mallard.

Das Bohrprogramm 2022 zielte auf die Niobzone ab, die bereits in Bohrung EC21-175 (1,00 % Nb2O5 über 17,1 m) durchteuft wurde – siehe Pressemitteilung vom 1. September 2022 -, und zwar weiter in der Tiefe (EC22-201, 202 und 203) und in Streichrichtung (EC22-203). Die Bohrungen im Jahr 2022, die jeweils bis in eine Tiefe von 200 m niedergebracht wurden, lieferten gut mineralisierte Niobabschnitte und zeigen weiterhin das Potenzial für eine beträchtliche Zone mit Niobmineralisierung, die sich aus der Tiefe bis zur Oberfläche und auch seitwärts im Prospektionsgebiet Mallard erstreckt (Abbildung 1 und Tabelle 1).

Zu den wichtigsten Analyseergebnissen der Kernproben aus den Bohrungen im Jahr 2022 im Prospektionsgebiet Mallard gehören:

– 16,0 m mit 0,78 % Nb2O5 und 7,5 % P2O5 (EC22-202), einschließlich,

o 3,0 m mit 1,07 % Nb2O5 und 8,9 % P2O5

– 4,5 m mit 0,94 % Nb2O5 und 10,0 % P2O5 (EC22-202)

– 8,6 m mit 0,81 % Nb2O5 und 6,7 % P2O5 (EC22-203), einschließlich,

o 2,9 m mit 1,32 % Nb2O5 und 6,7 % P2O5

Chris Grove, President und Director des Unternehmens, kommentiert: Wir sind weiterhin ermutigt und begeistert von dem anhaltenden Erfolg bei Mallard. Das Niob-Potenzial des Eldor-Komplexes ist beträchtlich und wir freuen uns auf künftige Bohrerkundungen durch Saville sowohl im Prospektionsgebiet Mallard als auch im Prospektionsgebiet Miranna.

Tabelle 1: Ergebnisse der Bohrungen 2022 im Prospektionsgebiet Mallard

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68938/CCE_012323_DEPRcom.001.jpeg

Die hochgradige Mineralisierung, die von jeder Bohrung angetroffen wurde, ist in dunkelgrünen Phoskorit-Dolomit- oder Phoskorit-Kalzit-Karbonatit-Einheiten mit geringem bis reichlichem Magnetitgehalt und lokaler Dolomitisierung beherbergt. Diese Gesteinsart und Mineralogie stimmen mit jenen in den zuvor in den Jahren 2019 und 2021 niedergebrachten Bohrungen überein, die sich westlich und südlich der aktuellen Bohrungen befinden.

Hochgradige mineralisierte Abschnitte kommen in Oberflächennähe (0,78 % Nb2O5 über 16,0 m, einschließlich 1,07 % Nb2O5 über 3,0 m) und in der Tiefe (0,94 % Nb2O5 über 2,5 m) in Bohrung EC22-202 vor. Diese Bohrung lieferte sieben (7) Proben mit mehr als 1,0 % Nb2O5, bis hin zu einem Spitzenwert von 1,30 % Nb2O5 über 1,5 m, und endete in einer Mineralisierung mit einer letzten Probe, die 0,57 % Nb2O5 enthielt. Darüber hinaus endete die Bohrung EC22-201 in einem hochgradigen Tantalabschnitt (380 ppm Ta2O5 über 8,0 m). Eine starke Niobmineralisierung wurde in allen drei (3) der im Jahr 2022 im Prospektionsgebiet niedergebrachten Bohrungen angetroffen. Dies deutet zusammen mit den vorherigen Bohrungen auf einen ausgedehnten mineralisierten Bereich hin, der in alle Richtungen offenbleibt.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle (QAQC)

Ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm nach besten Industriemethoden wurde von Saville Resources in das Programm integriert und beinhaltete die systematische Einbringung von Quarz-Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien in Probenserien, sowie die Sammlung von etwa 5 % Kernviertelduplikaten. Die Bohrlöcher wurden von oben bis unten beprobt und an Activation Laboratories in Ancaster, Ontario, zur Analyse geschickt.

Die Laboranalyse erfolgte per XRF (Paket 8-Coltan XRF + Hautoxide) für Niob, Tantal und Hauptoxide. Es erfolgte keine Fluoranalyse am Bohrkern 2022. Die Vorbereitung des Bohrkernprobe erfolgte standardgemäß durch Zerkleinern auf 80 %, Passieren durch ein 10-Micron-Maschensieb, gefolgt von einer 250 g-Riffelspaltung, Pulverisierung zu 95 % und Passieren durch 105 µ (Paket RX1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68938/CCE_012323_DEPRcom.002.png

Abbildung 1: Wichtigste Bohrergebnisse 2022 – Prospektionsgebiet Mallard

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Über Commerce Resources Corp.

Commerce Resources Corp. ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung der Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram in der kanadischen Provinz Quebec liegt. Das Unternehmen positioniert sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden weltweit, und zwar insbesondere als langfristiger Lieferant eines Seltenerd-Carbonat-Mischkonzentrats und/oder NdPr-Oxid-Produkts für den Weltmarkt. Die Lagerstätte Ashram zeichnet sich durch eine einfache Seltenerdmetall- (Monazit, Bastnäsit und Xenotim) und Gangsteinmineralogie (Carbonate) sowie eine Ressource mit großen Tonnagen und günstigem Gehalt aus. Das Material aus der Lagerstätte eignet sich nachweislich für die Herstellung hochgradiger Mineralkonzentrate (>45 % Seltenerd-Oxide) mit hoher Ausbeute (>70 %), was den aktiven globalen Produzenten entspricht. Die Lagerstätte Ashram ist nicht nur eine der weltweit größten Seltenerdlagerstätten, sie ist auch eine der größten Flussspatlagerstätten der Welt. Sie hat das Potenzial, ein langfristiger Lieferant für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.commerceresources.com oder per E-Mail auf info@commerceresources.com.

Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.

Chris Grove

Chris Grove

President und Director

Tel: 604.484.2700

E-Mail: cgrove@commerceresources.com

Web: www.commerceresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, d.h. Informationen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten: dass wir erwarten, dass Saville in Zukunft weitere Bohrungen zur Exploration der Prospektionsgebiete Mallard und Miranna absolvieren wird; dass Ashram das Potenzial hat, sich zu einem langfristigen Lieferanten für die Hüttenspat- und Säurespatmärkte zu entwickeln; und dass das Unternehmen sich als einer der kostengünstigsten Produzenten von Seltenerdmetallen weltweit positioniert. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Risiken, die das Eintreten dieser Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass Saville möglicherweise nicht in der Lage ist, in Zukunft Bohrprogramme zur Exploration der Prospektionsgebiete Mallard und Miranna zu absolvieren; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf dem Projekt Ashram vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um diese Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme auf dem Projekt Ashram; geologische Interpretationen auf Grundlage von Bohrungen, die sich mit zusätzlichen genaueren Informationen ändern können; potenzielle Prozessmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Testarbeiten und Vergleichen mit als analog angesehenen Lagerstätten beruhen, die bei weiteren Testarbeiten möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Prozesses sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder dass die Proben aus dem Projekt Ashram keine positiven Ergebnisse liefern, und dass, selbst wenn solche Tests erfolgreich oder die ersten Probenergebnisse positiv sind, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung künftiger Explorations- und Testarbeiten; geopolitische Risiken, die zu Instabilität auf den Märkten und in der Wirtschaft führen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Commerce Resources Corp.

David Hodge

Suite 1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : dhodge@commerceresources.com

Pressekontakt:

Commerce Resources Corp.

David Hodge

Suite 1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : dhodge@commerceresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

P2 Gold: Ein ereignisreiches erstes Quartal steht bevor Caledonia Mining Corporation Plc.: Mitteilung einer relevanten Änderung an den Hauptaktionär