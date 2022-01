compexx Finanz AG: „Die Arbeitskraftabsicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt“

Durch die Berufsunfähigkeitsversicherung und Grundfähigkeitsversicherung werden Versicherte vor Einkommensverlusten aufgrund von Unfällen und Krankheiten geschützt. Diese sollten individuell sein.

Die Arbeitskraft bildet für die allermeisten Menschen das Fundament ihrer Existenz. Damit wird das regelmäßige Einkommen generiert, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, Darlehen zu bedienen und Vermögen aufzubauen. In der Studie Risiko und Vorsorge im Fokus von Gothaer und F.A.Z.-Institut heißt es: „Flexibilität, Bereitschaft zu lebenslangem Lernen und eine robuste Gesundheit sind gute Voraussetzungen für die Beschäftigten, um ein langes und erfolgreiches Berufsleben zu haben. Deshalb ist es immer wichtiger, sich im Beruf auf die eigene Arbeitskraft verlassen zu können als lediglich auf einen einzelnen Job oder auf ein Beschäftigungsverhältnis. Der Job kann irgendwann wegfallen, und es beginnt ein neues Kapitel in einem neuen Beruf. Die eigene Arbeitskraft ist hingegen einmalig und braucht Schutz. Aber viel zu oft werden Berufstätige ohne einen solchen Schutz durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall langfristig oder sogar dauerhaft aus der beruflichen Laufbahn geworfen. Dann ist guter Rat teuer.“

Ebenfalls zeigt die Studie, die sich auf die neue Arbeitswelt 4.0 bezieht, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich des Verlustes der eigenen Arbeitskraft große Ängste bestehen, eine ausreichende Absicherung der Arbeitskraft bei den meisten Berufstätigen allerdings dennoch nicht vorhanden ist. Als größtes Risiko für den Verlust der Arbeitskraft sehen die Befragten der Studie eine von Gothaer und F.A.Z.-Institut dauerhaft ungesunde Körperhaltung an (43,2 Prozent). Am zweithäufigsten nennen die befragten Berufstätigen Überforderung durch hohen Leistungsdruck als einen Risikofaktor für ihre Berufstätigkeit (36,1 Prozent). Und: je höher das Einkommen, umso höher ist der gefühlte Leistungsdruck.

„Dazu kommt, dass die Fallhöhe bei größeren Einkommen natürlich wächst. Wer über ein überdurchschnittliches Einkommen verfügt, passt normalerweise auch seinen Lebensstil dahingehend an. Eine höhere Finanzierung fürs Eigenheim, vielleicht eine Investmentimmobilie, Vereinsbeiträge, Leasing-Raten und Co. erfordern einen stetigen Geldfluss. Reißt dieser aufgrund Krankheit oder Unfall plötzlich ab, kann es schnell zu einem wirtschaftlichen Problem kommen. Die Arbeitskraftabsicherung ist ein existenzielles Thema“, sagt Martin Lütkehaus. Er ist Vorstand der compexx Finanz AG, einem Expertennetzwerk für Finanzdienstleistungen (www.compexx-finanz.de).

Die compexx Finanz AG verfolgt seit der Gründung vor 17 Jahren ein konsequentes Allfinanzkonzept und betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische. Die rund 200 Berater:innen unterstützen Unternehmer, Unternehmen und Privatpersonen bei sämtlichen Finanz- und Versicherungsthemen. Dazu gehört eben auch die Arbeitskraftabsicherung.

Daher weist Martin Lütkehaus im Rahmen der Arbeitskraftabsicherung vor allem auf die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Grundfähigkeitsversicherung hin. Durch die Berufsunfähigkeitsversicherung erhalten Versicherte in dem Fall, dass sie berufsunfähig erkranken und ihren Beruf nicht mehr ausüben können, eine monatliche Rente. „Das ist der Kern der Absicherung, um den Lebensunterhalt zu schützen. Dazu können je nach Police bestimmte weitere Leistungen treten, etwa Rentenzahlungen, wenn Betroffenen durch eine Krankheit oder einen Unfall nur noch halb so viel arbeiten können“, beschreibt der compexx-Vorstand.

Die Grundfähigkeitsversicherung wiederum sichert das Einkommen bei Verlust einer oder mehrerer der sogenannten Grundfähigkeiten. Dazu gehören Hören, Sehen, Sprechen, Hände gebrauchen, Knien oder Bücken oder auch Heben und Tragen. „Je nach Berufstätigkeit sind manche Grundfähigkeiten wichtiger als andere. Ein Berufskraftfahrer ist zwingend darauf angewiesen, Autofahren zu können, während er vielleicht nicht zwangsläufig Heben und Tragen muss. Daher erfordert die Gestaltung der Grundfähigkeitsversicherung einen sehr individuellen Ansatz“, betont Martin Lütkehaus.

Er rät: „Die Arbeitskraftabsicherung gehört zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt und sollte zum Schutz des laufenden Einkommens dringend so früh wie möglich gestaltet werden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

compexx Finanz AG

Herr Markus Brochenberger

Barthstraße 26

80339 München

Deutschland

fon ..: 089 189353420

web ..: http://www.compexx-finanz.de

email : info@compexx-finanz.de

Über die compexx Finanz AG

Die compexx Finanz AG mit Sitz in Regensburg ist ein Expertennetzwerk für Finanzdienstleistungen und wird von dem Vorstandsvorsitzenden Markus Brochenberger und Vorstand Martin Lütkehaus geführt. Die deutschlandweit agierende Finanzdienstleistungsgruppe wurde 2005 gegründet betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge. Die compexx Finanz AG gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische (Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G) und ist Gründungsmitglied des Vereins Zukunft für Finanzberatung e. V. Der Fokus liegt auf einem konsequenten Allfinanzkonzept, um Privat- und Geschäftskunden in allen Situationen umfassend beraten und begleiten zu können. Neben Kapitalanlagen bilden individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Vorsorgekonzepte das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens. Hierbei ist die compexx an keine bestimmten Produktpartner gebunden, sondern greift auf ein Portfolio von Versicherungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen sowie Immobilien- und Investmentgesellschaften zurück. Basis jedes Beratungsprozesses ist eine ausführliche Finanzanalyse, in deren Rahmen die finanziellen Verhältnisse, die Vorstellungen und Wünsche eines Kunden genau besprochen und die bestehenden Verträge geprüft werden. Die rund 200 Berater der compexx Finanz AG sind in sogenannten Competence Centern organisiert, von wo aus sie ihre Kunden umfassend und persönlich betreuen. Weitere Informationen unter www.compexx-finanz.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ausblick: Die Kapitalmärkte sind intakt