Compliance im Servicecenter: Bucher + Suter ist nach dem EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) zertifiziert

Mit der Zertifizierung sichert Bucher + Suter die rechtskonforme Übermittlung personenbezogener Daten in die USA ab und unterstreicht sein Engagement für Compliance, Transparenz und Datenschutz.

Die Unternehmen von heute benötigen einen nahtlosen Datenfluss über Systeme, Kanäle und Kontinente hinweg. Jedoch müssen dabei auch strenge nationale Compliance- und Datenschutz-Anforderungen sichergestellt werden. Mit zunehmendem globalen Datentransfer wird Datenschutz-Compliance für die Unternehmen komplexer. Bucher + Suter, ein etablierter Contact-Center-Spezialist aus der Schweiz mit Standorten in Deutschland und den USA, hat bereits in der Vergangenheit mit der Nutzung der Standarddatenschutzklauseln der Europäischen Kommission die rechtskonforme Übermittlung personenbezogener Daten in die USA sichergestellt. Durch die Zertifizierung unter dem EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) schafft Bucher + Suter eine zusätzliche Grundlage für den rechtskonformen Datentransfer ohne zusätzliche Maßnahmen. Die Europäische Kommission hat rechtsverbindlich bestätigt, dass Unternehmen durch die Zertifizierung die Einhaltung der europäischen Datenschutzgrundsätze nachweisen können und über ein angemessenes Niveau zum Schutz der übermittelten personenbezogenen Daten verfügen. Dadurch ist also sichergestellt, dass Kundendaten geschützt sind, unabhängig davon, wo sie in den USA verarbeitet werden. Denn insbesondere im Service, bei dem es um Daten von Kundinnen und Kunden geht, ist höchste Sicherheit entscheidend. Viele Kunden von Bucher + Suter sind in einem regulierten Umfeld tätig, wie Versicherungen, Banken und Krankenkassen, für die besonders strenge Regeln in puncto Datenaustausch und -nutzung gelten.

„Vertrauen und Sicherheit stehen bei uns im Zentrum. Die DPF-Teilnahme ist ein klares Bekenntnis zur rechtssicheren internationalen Datenübertragung. Sie unterstreicht unser Engagement für Compliance, Transparenz und Datenschutz“, erklärt Martin Wüthrich, CEO von Bucher + Suter.

Dionys Henzen, CISO von Bucher + Suter ergänzt: „Wir sind uns also sehr bewusst, dass die Daten unserer Kunden und Kundinnen den höchsten Schutz verdienen. Die Zertifizierung unter dem DPF schafft Rechtssicherheit, vereinfacht die internationale Zusammenarbeit und stärkt vertragliche Garantien. In einer Welt, in der Datenschutzverletzungen nicht nur finanzielle Schäden, sondern auch Vertrauensverluste verursachen können, ist ein starker Partner im Datenschutz von unschätzbarem Wert.“_

Zur Teilnahme am EU-U.S. Data Privacy Framework müssen Organisationen die Anforderungen der DSGVO erfüllen, die sind insbesondere:

* Transparente Rechenschaftspflicht

* Vereinfachte Datenübertragung

* Rechtliche Sicherheit

* Risikoprävention

* Strenger Datenschutz

* Betroffenenrechte

Über Bucher + Suter

Wir sind Bucher + Suter, Ihr erfahrener Contact-Center-Partner auf Augenhöhe mit Standorten in der Schweiz und Deutschland. Seit über 25 Jahren sichern wir den Serviceerfolg und steigern die Kundenzufriedenheit für unsere Kunden. Wir beraten, supporten und verbinden bewährte Contact-Center-Technologie, marktführende KI-Innovationen und CRM-/Backendsysteme zu passgenauen, teilautomatisierten Omnichannel-Gesamtlösungen. Unsere 120+ Contact-Center-Spezialisten vereinen Erfahrung aus Hunderten Projekten. Wir bieten tiefe Expertise für Cisco und Salesforce, für KI und Voice-Automation und für die besonderen Anforderungen regulierter Unternehmen (Private Cloud/Public Cloud). Zu unseren Kunden zählen viele große Unternehmen, Versicherungen, Krankenkassen und Versorger, z.B. AOK, Siemens SBK, Schweizerische Post, COOP, Helvetia, Helsana, Groupe Mutuel und die Elektrizitätswerke Zürich. mehr zu uns: https://www.bucher-suter.com/de

