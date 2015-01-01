Computer Entsorgung in Aachen: ProCoReX Europe GmbH sichert öffentliche Einrichtungen mit Vernichtung

Öffentliche Einrichtungen in Aachen erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung, Notebook Entsorgung und zertifizierte Festplattenvernichtung, zugeschnitten auf Behördenstandard

Für Behörden, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen gelten bei der Entsorgung von IT-Altgeräten besondere Vorschriften. ProCoReX Europe GmbH bietet in Stuttgart eine maßgeschneiderte Computer Entsorgung, die speziell auf die hohen Anforderungen des öffentlichen Sektors zugeschnitten ist. Unsere Dienstleistung umfasst nicht nur die sichere Beseitigung von Hardware, sondern auch die unwiederbringliche Zerstörung sensibler Daten durch zertifizierte Festplattenvernichtung.

Unser Service beginnt mit einer transparenten Beratung und einer detaillierten Erfassung aller zu entsorgenden IT-Geräte, einschließlich PCs, Server und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Aachen achten wir besonders auf die Einhaltung behördlicher Richtlinien und die Vertraulichkeit von Bürgerdaten. Unsere geschulten Teams sorgen für eine sichere Abholung und einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen, um die Integrität der Daten jederzeit zu gewährleisten.

Die zertifizierte Festplattenvernichtung erfolgt nach der strengen DIN-Norm 66399. Diese Norm ist der anerkannte Standard zur unwiederbringlichen Zerstörung von Datenträgern und somit ein Garant für die Sicherheit Ihrer sensiblen Informationen. Nach der erfolgreichen Vernichtung erhalten öffentliche Einrichtungen ein detailliertes Vernichtungszertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für interne Audits, externe Prüfungen und die lückenlose Dokumentation der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen und Datenschutzvorschriften.

ProCoReX Europe GmbH ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Alle nicht datentragenden Komponenten werden fachgerecht recycelt und wertvolle Rohstoffe dem Materialkreislauf wieder zugeführt. Schädliche Substanzen werden ordnungsgemäß und gesetzeskonform entsorgt. Mit unserer Expertise bei der Computer Entsorgung in Aachen und insbesondere bei der sicheren Notebook Entsorgung bieten wir öffentlichen Einrichtungen eine zuverlässige und verantwortungsvolle Lösung für ihre IT-Altgeräte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/computer-entsorgung-in-aachen/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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Computer Entsorgung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung