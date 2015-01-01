Computer Entsorgung in Freiburg: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung- Umfassend

IT-Manager in Freiburg erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung, inklusive zertifizierter Festplattenvernichtung nach DIN-Norm und Beratung.

IT-Manager stehen kontinuierlich vor der Herausforderung, ihre Infrastruktur zu optimieren und gleichzeitig die sichere Entsorgung von Altgeräten zu gewährleisten. ProCoReX Europe GmbH bietet in Freiburg eine umfassende Computer Entsorgung, die speziell auf die Bedürfnisse von IT-Verantwortlichen zugeschnitten ist und eine zertifizierte Festplattenvernichtung auf höchstem Niveau beinhaltet. Unser Service beginnt mit einer detaillierten und fachkundigen Beratung, bei der wir Ihre spezifischen Anforderungen an die Computer Entsorgung in Freiburg analysieren. Dies umfasst die Bestandsaufnahme von PCs, Servern, Netzwerkgeräten und einer Vielzahl von Notebooks. Bei der Notebook Entsorgung in Freiburg legen wir besonderen Wert auf die Einhaltung interner Richtlinien und die Vertraulichkeit von Unternehmensdaten. Unsere geschulten Teams sorgen für eine koordinierte und sichere Abholung sowie einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits, die Dokumentation der Sorgfaltspflichten und zur Absicherung der kritischen Infrastruktur.

ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Freiburg. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Freiburg und der gesamtheitlichen IT-Entsorgung gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die IT-Managern hilft, ihre Compliance-Ziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/baden-wuerttemberg-freiburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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