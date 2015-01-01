Computer Entsorgung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH – Zertifizierte Festplattenvernichtung- Nachhaltig

Bildungseinrichtungen in Mannheim verlassen sich auf ProCoReX Europe GmbH für eine sichere Computer Entsorgung und Notebook Entsorgung mit zertifizierter Festplattenvernichtung und Nachhaltigkeit

Schulen, Hochschulen und Universitäten spielen eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft und tragen eine besondere Verantwortung für den Schutz von Schüler- und Mitarbeiterdaten. ProCoReX Europe GmbH bietet in Mannheim eine maßgeschneiderte Computer Entsorgung, die speziell auf die hohen Anforderungen des Bildungssektors zugeschnitten ist und zertifizierte Festplattenvernichtung nach DIN-Norm 66399 beinhaltet.

Unser Service deckt die sichere Abholung aller ausgedienten IT-Geräte ab, von PCs und Servern bis hin zu Laptops, Tablets und anderen mobilen Endgeräten. Bei der Notebook Entsorgung in Mannheim legen wir besonderen Wert auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben, da diese Geräte oft hochsensible personenbezogene Daten enthalten. Unsere geschulten Teams sorgen für einen geschützten Transport zu unseren zertifizierten Anlagen und stellen sicher, dass alle Daten zu jedem Zeitpunkt geschützt sind.

Die Kernkompetenz von ProCoReX Europe GmbH liegt in der zertifizierten Festplattenvernichtung. Diese wird streng nach den Vorgaben der DIN-Norm 66399 durchgeführt, die als anerkannter Standard für die unwiederbringliche Zerstörung von Datenträgern gilt. Nach der erfolgreichen Datenvernichtung erhalten Sie ein detailliertes Zertifikat. Dieses Dokument ist von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dient als offizieller Nachweis für Audits, die Dokumentation der Sorgfaltspflichten gegenüber Aufsichtsinstanzen und zur Absicherung des Vertrauens von Schülern, Studenten und deren Familien.

ProCoReX Europe GmbH fördert aktiv die Nachhaltigkeit bei der Computer Entsorgung in Mannheim. Alle nicht datentragenden Materialien werden fachgerecht recycelt und so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt. Wertvolle Rohstoffe werden zurückgewonnen, während schädliche Substanzen ordnungsgemäß und gesetzeskonform beseitigt werden. Unsere Expertise bei der Notebook Entsorgung in Mannheim gewährleistet eine umfassende und verantwortungsvolle Lösung, die Bildungseinrichtungen hilft, ihre Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig höchste Standards im Datenschutz zu wahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computer-entsorgung-deutschland.de/baden-wuerttemberg-mannheim/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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