Computer Reparatur spart Ressourcen

Innsbruck, den 02.05.2021. Viele Geräte können bereits mit geringem Aufwand repariert werden. Oft ist das rentabler als der Neukauf.

Wer seine EDV-Geräte reparieren lässt, handelt umweltfreundlich. Jakoberhard.com bietet Reparaturen, Computernotdienst und IT-Services in Tirol an.

Die EDV streikt – Der Computer Notdienst weiß Rat!

Vor allem jetzt – in der Zeit von Homeoffice und Home-Schooling – sind alle auf eine funktionierende EDV angewiesen. Funktioniert etwas nicht, kommt der Laie schnell an seine Grenzen. Problembehebung aller Art und EDV in Tirol bietet dann der Computer Notdienst Jakob Erhard an. Das Unternehmen hat eine breite Palette an Leistungen: Computer Reparatur und Computer Notdienst, Webdesign und SEO – nicht nur in Tirol, persönliche Cloud, Fernwartung u.v.m. Bei dringenden Notfällen kommen die Techniker auch abends oder am Wochenende und kümmern sich um die defekte EDV. Im Haupteinzugsgebiet Innsbruck, Jenbach, Wörgl, Schwaz und im Tiroler Unterland kann die Computer Reparatur über die Telefonnummer 0664 285 1171 bzw. per E-Mail support@jakoberhard.com erreicht werden. Der Computerdienst ist sehr gut vernetzt und kann daher, wenn keine eigenen Kapazitäten frei sind, Kunden an kompetente Partner weiterleiten.

Computer Reparatur ist umweltfreundlich und günstig!

Viele finden es einfacher sich neue Geräte anzuschaffen und die alten EDV-Geräte zu entsorgen. Das ist Ressourcen-Verschwendung und nicht immer nötig. Eine Aufrüstung durch den Computerdienst ist oft die günstigere Alternative. Es können etwa neue Arbeitsspeicher (RAM) eingebaut werden. Die Grafikkarte kann ebenfalls oft durch ein schnelleres Ersatzteil ersetzt werden. Am besten sprechen Interessenten mit dem qualifizierten Ansprechpartner für EDV in Tirol und lassen sich beraten. Es werden unter anderem die folgenden Leistungen angeboten: Das Testen von Komponenten, startfähig machen von defekten Betriebssystemen, Bereinigung von Mal- und Spyware, Entfernung unerwünschter Software, Aufrüstung und Erweiterung, Fehlerdiagnose, Austausch des Akkus bzw. des Netzteils, Ersatz der internen Festplatte mit einer SSD, um mehr Performance zu erhalten. Das sind Maßnahmen, die die vorhandenen Geräte erweitern und erhalten. Eine Computer Reparatur durch den Computer Notdienst lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Selbstverständlich werden ihre Geräte bei Bedarf auch ausgetauscht und die Daten umgezogen, ohne dass Sie, abgesehen vom spürbaren Geschwindigkeitszuwachs, viel merken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jakoberhard.com

Herr Ing. Jakob Erhard MSc

Am Bergl 20

6233 Kramsach

Österreich

fon ..: +43 664 2851171

web ..: https://www.jakoberhard.com

email : support@jakoberhard.com

Seit 2009 dreht sich bei uns alles um IT – wir betreuen zahlreiche Privatkunden, Einzelunternehmer, Firmenkunden und Vereine. Von Backup-Lösungen über Netzwerkbetreuung, Troubleshooting aller Art, Computer Reparatur und Blitzeinsätzen über Webdesign und SEO bis zur persönlichen Cloud, decken wir eine breite Palette von EDV-Lösungen ab. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

