Computer Reparaturdienst mit 24h vor Ort Service jetzt in ganz Deutschland verfügbar

TecRep24 bietet Unternehmen und Privathaushalten nun auch in allen deutschen Städten den technischen Kundendienst für Computer und Peripherie an.

In Deutschland gibt es rund 60 Millionen Handys oder Smartphones und ein Leben ohne die nützlichen Geräte ist kaum noch vorstellbar. Viele Funktionen, die früher nur bei Computern zu finden waren, wurden mit der Zeit von den Herstellern auch in die kleinen portablen Geräte integriert. Dennoch gibt es in Deutschland in über 90% der Haushalte nach wie vor einen Computer, alleine im Jahre 2018 wurden über 10 Millionen neue Geräte verkauft.

Die meisten Menschen sind mittlerweile auf ihre Geräte angewiesen und sollte es einmal Probleme mit dem Handy oder dem Computer geben, sind selbstverständlich gewordene Aktivitäten wie das Surfen in sozialen Netzwerken, das Online Shopping oder auch das Arbeiten mit dem Gerät für die Dauer einer Reparatur nicht möglich.

Während ein Smartphone ganz einfach in die Tasche gesteckt und zur Werkstatt gebracht werden kann, muss ein Computer umständlich abgebaut und mit einem Fahrzeug transportiert werden. Hinzu kommen die durchschnittlichen Reparaturzeiten von 2-4 Wochen in einer üblichen Werkstatt. Für Menschen, die ihre Geräte täglich benötigen, sind solche Wartezeiten äußerst problematisch.

Das Unternehmen TecRep24 bietet nun in den meisten Städten Deutschlands einen 24 Stunden vor Ort Computer Reparaturdienst für Unternehmen und Privathaushalte an. Dabei spielt es keine Rolle, mit welchem Betriebssystem das Gerät ausgestattet ist. Geschulte Computertechniker kommen direkt zum Kunden und bringen Windows, Mac OS und auch Linux Rechner vor Ort in der Regel innerhalb von 24 Stunden wieder zum Laufen, sofern kein Bauteil defekt ist und ausgetauscht werden muss.

Der technische Kundendienst entfernt darüber hinaus auch Viren und Schadprogramme, löst alle Arten von Internetproblemen, übernimmt die Installation von Betriebsystemen und anderer Software und bietet Datensicherungen und Datenwiederherstellungen an.

TecRep24 Techniker können bequem auf der Internetseite des Unternehmens bestellt werden und stehen selbst an Wochenenden und Feiertagen zur Verfügung, um Computerprobleme direkt vor Ort und auf Wunsch innerhalb von 24 Stunden zu lösen.

Weitere Informationen:

TecRep24

Apartado 2

29639 Benalmádena

Spanien

https://tecrep24.com/de/

TecRep24 ist ein technischer Kundendienst, spezialisiert auf die vor Ort Reparatur von Computern und Laptops. Der Computer Reparaturdienst verfügt über Techniker in allen Städten Deutschlands, die auf Wunsch innerhalb von 24 Stunden ins Haus kommen und Computerprobleme direkt vor Ort lösen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Windows-, MacOS- oder um ein Linux System handelt. Die Techniker kennen sich mit allen Betriebssystemen aus und führen Reparaturen fachmännisch in kürzester Zeit aus.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

