Computer- und PC Entsorgung in Köln: ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung

Sichere Computer- und PC Entsorgung in Köln – mit zertifizierter Datenträgervernichtung durch ProCoReX Europe GmbH schützen Unternehmen sensible Daten und Umwelt.

Die Anforderungen an den Schutz sensibler Daten wachsen kontinuierlich. Für Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Verwaltung oder Gesundheitswesen bietet ProCoReX Europe GmbH die optimale Lösung: Computer- und PC Entsorgung in Köln mit zertifizierter Datenträgervernichtung nach DIN 66399.

Jeder Prozessschritt von der Bedarfsanalyse über das Abholen ausgemusterter EDV bis zur zer-tifizierten Datenträgervernichtung in Köln – wird sachgerecht, nachvollziehbar und unter Einhaltung strengster Sicherheitsanforderungen durchgeführt. Festplatten, SSDs und weitere Datenträger werden physisch zerstört; die Vernichtung jedes einzelnen Mediums wird schriftlich dokumentiert und durch ein rechtsgültiges Zertifikat nachgewiesen. So sind Unternehmen für jede interne oder externe Kontrolle bestens gerüstet.

Mit der nachhaltigen Computer- und PC Entsorgung in Köln erfüllt ProCoReX Europe GmbH nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern setzt auch ökologische Standards. Wertstoffe werden recycelt, Schadstoffe professionell entsorgt – für eine umweltschonende und moderne IT-Entsorgung. Das Team von ProCoReX begleitet Kundinnen und Kunden individuell durch den gesamten Prozess und bietet flexible Terminoptionen sowie persönliche Ansprechpersonen vor Ort.

Computer- und PC Entsorgung in Köln wird durch ProCoReX Europe GmbH zur durchgängig professionellen, sicheren und nachhaltigen Dienstleistung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-koeln.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-koeln.html

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computer- und PC Entsorgung in München: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung