Computer und PC Entsorgung in Lübeck: ProCoReX Europe GmbH etabliert die zertifizierte Datenträgervernichtung

Arztpraxen und Kliniken in Lübeck profitieren bei ProCoReX Europe GmbH von sicherer Computer und PC Entsorgung, zertifizierter Datenträgervernichtung und umfassendem Datenschutz.

Medizinische Einrichtungen und Arztpraxen müssen beim Austausch ihrer IT besonders sorgsam mit Patientendaten und Dokumenten umgehen. Die Computer und PC Entsorgung in Lübeck wird durch die ProCoReX Europe GmbH so strukturiert, dass Datenschutz ein zentraler Bestandteil jedes Schrittes bleibt. Alle zu entsorgenden Computer, Server sowie medizinische Peripheriegeräte werden vorab im Bestand erfasst und bei der Abholung gesondert behandelt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den sensiblen Speichern. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck erfolgt gezielt nach den Vorgaben der DIN 66399. Jeder Speicher wird einzeln aufgeführt, irreversibel zerstört und das Ergebnis in einem persönlichen Zertifikat belegt. Das ist in der Arztpraxis und Klinik eine wichtige Sicherheit – damit kein Patientenname, keine Diagnose und keine Kontaktdaten je wieder auf alten Medien auftauchen.

Das weitere Recycling erfolgt sortenrein: Kunststoff, Gehäuse und Metalle aus der Computer und PC Entsorgung in Lübeck werden als Rohstoffe wiedereingesetzt, Batterien und Toner separat verwertet. Mit einer transparenten Nachweisführung, flexiblen Terminen und gezielter persönlicher Beratung macht die ProCoReX Europe GmbH für medizinische Einrichtungen die zertifizierte Datenträgervernichtung in Lübeck zum Datenschutz- und Haftungsschutz – einfach, sicher und nachvollziehbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/luebeck/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

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