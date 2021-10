Computermagazin C’t hat SIGNIUS Professional erfolgreich getestet

Fazit ohne jegliche Beanstandung

Die Zeitschrift _C’t – magazin für computertechnik_ hat Signius Professional, eine eIDAS-konforme Fernsignaturplattform für fortgeschrittene und qualifizierte Signaturen, einem Test unterzogen.

1983 gegründet, ist _C’t_ laut Wikipedia „die auflagenstärkste und einflussreichste deutsche Computerzeitschrift.“

Über C’t

Die _c’t_ wendet sich an fortgeschrittene Computeranwender, die gerne an der Hardware basteln oder programmieren, sowie an Profis und Spezialisten. Die Leser von _c’t_ sind „hochqualifizierte Computer-Profis und fungieren außergewöhnlich oft als Ratgeber und Entscheider in Sachen Technik.“ (Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse)

Wie in nahezu jeder Computerzeitschrift sind Hardware- und Softwaretests fester Bestandteil der _c’t_. Im Unterschied zur Konkurrenz nennt das Magazin jedoch keine Testsieger, sondern stellt in einem Test-Fazit Stärken und Schwächen der untersuchten Produkte zusammen.

Das Testergebnis

Ohne jegliche Beanstandung lautet das Fazit der C’t über SIGNIUS Professional:

„Signaturen durch Signius sind vergleichsweise preisgünstig und dank der Online-Registrierung auch für Gegenzeichner zügig nutzbar.“ (Heft 21/2021, S. 82)

Über SIGNIUS Professional

SIGNIUS Professional ist eine moderne und umfassende Plattform zum sofortigen Signieren von Dokumenten auf allen Geräten, mit qualifizierten und fortgeschrittenen Signaturen – papierlos, vollständig aus der Ferne und rechtsverbindlich.

Es ist der einzige Ort, der beide Arten von Signaturen vollständig online anbietet. Wählen Sie die Art der Signatur direkt im Signaturprozess – je nach Bedarf.

