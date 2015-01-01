-
Computerschrott Entsorgung in Rostock – Verantwortungsvoll, zertifiziert und gesellschaftlich wertvoll
Sichere Computerschrott Entsorgung in Rostock: ProCoReX vernichtet Daten nachhaltig und realisiert Umweltschutz.
Die sichere Entsorgung von Altgeräten wird zu einer echten Herausforderung, wenn sensible Daten ins Spiel kommen. Wer bei der Computerschrott Entsorgung in Rostock nichts dem Zufall überlassen will, entscheidet sich für ProCoReX als Experten für zertifizierte Datenvernichtung und Ressourcenmanagement.
Zu Beginn der Zusammenarbeit bietet ProCoReX eine umfassende Beratung rund um die komplizierten Anforderungen der Computer Schrott Entsorgung in Rostock. Nach der Erfassung aller Geräte kümmern sich die Teams um die schnelle und gesicherte Abholung. Festplatten und andere Speicher werden separat nach DIN 66399 zerstört, damit Firmen und Institutionen absolute Datensicherheit genießen – inklusive rechtssicherem Nachweis.
Jeder Auftrag in der Computerschrott Entsorgung in Rostock trägt aber auch dazu bei, ökologische und soziale Projekte zu verwirklichen. So finanziert ProCoReX durch jede Bestellung Aufforstungsprogramme und verschiedene Initiativen für eine gerechtere Gesellschaft.
Von der ersten Kontaktaufnahme über individuelle Terminvereinbarungen bis hin zur abschließenden Dokumentation – die Computer Schrott Entsorgung in Rostock mit ProCoReX ist ganzheitlich und zukunftsorientiert. Damit setzt ProCoReX neue Standards für ethisch verantwortungsvolle und sichere IT-Entsorgung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
Pressekontakt:
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
email : info@procorex.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Wenn Verantwortung trägt – und Demokratie leise funktioniert AGFA HealthCare in den USA in drei Enterprise Imaging-Segmenten als Best in KLAS(R) 2026 ausgezeichnet
Computerschrott Entsorgung in Rostock – Verantwortungsvoll, zertifiziert und gesellschaftlich wertvoll
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Silver One meldet den Abschluss der letzten Tranche der 32-Mio.-$-Finanzierung
- AGFA HealthCare in den USA in drei Enterprise Imaging-Segmenten als Best in KLAS(R) 2026 ausgezeichnet
- Computerschrott Entsorgung in Rostock – Verantwortungsvoll, zertifiziert und gesellschaftlich wertvoll
- Wenn Verantwortung trägt – und Demokratie leise funktioniert
- Struktur statt Aktionismus: Ulrich Kern stellt Beratungsansatz „Klarheitsarchitektur(TM)“ vor
- Karbon-X veröffentlicht Quartalsbericht auf Formular 10-Q und verzeichnet starkes Umsatzwachstum und kommerzielle Skalierung
- CHAR Technologies lizenziert Hochtemperatur-Pyrolysetechnologie an GazoTech SAS für den Markteintritt in Europa
- Klondike Gold bohrt Step-out von 600 Metern ab der Lagerstätte Lone Star und durchteuft einen breiten Abschnitt mit einer Goldmineralisierung, der die Zielzone Lone Star nach Südosten erweitert
- Core Silver erweitert die Ausmaße der Kupfer-Molybdän-Mineralisierung bei Laverdiere durch Bodenprobenahmen
- Trinity One Metals schließt Übernahme der historischen hochgradigen Silbermine „Silver-1“ im Süden Ecuadors ab
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.