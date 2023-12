Concept Reply unterstützt MULTIVAC bei der Entwicklung von Smart Services für das Industrial IoT

Concept Reply, das auf IoT spezialisierte Unternehmen innerhalb der Reply Gruppe, kooperiert mit seinem Kunden MULTIVAC.

20.12.2023 | Concept Reply, das auf IoT spezialisierte Unternehmen innerhalb der Reply Gruppe, kooperiert mit seinem Kunden MULTIVAC, dem führenden Hersteller von Verarbeitungs- und Verpackungslösungen, bei der Entwicklung von Smart Services für eine automatisierte Überwachung von Maschinen. Das Projekt ist Teil der Initiative Open Industry 4.0 Alliance, in der sich branchenspezifische Unternehmen zusammengeschlossen haben, um gemeinsame Standards für die Transformation zum Industrial Internet of Things auszuarbeiten.

Als Mitglied der Open Industry 4.0 Alliance bringt Concept Reply seine Expertise in IoT-Projekte ein und unterstützt aktiv dabei, Standards im Bereich Industrial IoT zu setzen. In diesem Rahmen arbeitet Concept Reply erfolgreich für das international agierende Gründungsmitglied MULTIVAC am Projekt „Smart Services“. Dieses Cloud-IoT-Projekt zielt darauf ab, Maschinen sowohl vor Ort als auch aus der Ferne digital zu verwalten, um Prozesse transparenter zu machen und die Effizienz und Produktivität der Anlagen zu steigern.

Die für MULTIVAC umgesetzte Cloud IoT-Plattform fungiert als zentrale Monitoring- und Management-Instanz. Dort werden die Daten verarbeitet und den Anwendern in frei konfigurierbaren Dashboards als Smart Services zur Verfügung gestellt. Der Einsatz einer Microfrontend-Architektur auf Azure Cloud und die Verwendung moderner Webtechnologien bilden die Basis für den zukünftigen Einsatz von KI-basierten Assistenten und legen damit den Grundstein für neue Geschäftsmodelle und eine nachhaltige, ressourceneffiziente Smart Factory.

Durch die Kombination von Cloud & Edge Computing wird die Latenz von der Datenerfassung über die Sensorik bis zur Steuerung der Aktoren reduziert. Vorteile für den Anwender sind die Datenverarbeitung in Echtzeit, der Schutz vor Cyberangriffen und die direkte Machine-to-Machine-Kommunikation.

Weitere Projekte mit MULTIVAC sind bereits in Planung, um Industriestandards durch die intelligente Digitalisierung der Produktion auszubauen und die Zukunft von Industrie 4.0 aktiv mitzugestalten. Dr. Marius Grathwohl, VP Digital Products and Transformation bei MULTIVAC und Vorstandsmitglied der Allianz, fasst zusammen: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Concept Reply und MULTIVAC basiert auf der Gemeinsamkeit eines offenen Mindsets und einem gleichen Verständnis von Industrie 4.0. Beide Unternehmen sind in der Open Industry 4.0 Alliance organisiert, so dass wir bereits ein gemeinsames Architekturverständnis haben.“

Die Open Industry 4.0 Alliance entwickelt mit ihren Mitgliedern herstellerübergreifende Industrie 4.0-Lösungen und Services für automatisierte Produktionsanlagen und Lager. Dazu werden Anwendungsfälle aus den Bereichen automatisiertes Onboarding, Device Provisioning, Device Management, Digital Name Plate, Digital Twin und Automated Device LifeCycle Management umgesetzt. Die offenen, technischen Ökosysteme, ermöglichen es, Maschinen und Anwendungen unterschiedlicher Anbieter miteinander zu vernetzen und Daten entlang der Wertschöpfungskette sicher zu transportieren.

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Concept Reply ist ein auf die Erforschung, Entwicklung und Validierung innovativer Lösungen spezialisierter IoT-Softwareentwickler und unterstützt seine Kunden aus der Automobil-, Fertigungs- und Smart-Infrastructure-Industrie sowie anderen Branchen in allen Fragen rund um das Internet der Dinge (IoT) und Cloud Computing. Ziel ist es, End-to-End-Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten: von der Definition einer IoT-Strategie über Testing und Qualitätssicherung bis hin zur Umsetzung einer konkreten Lösung. www.concept.reply.de

Gebündelte Expertise, innovative Spitzentechnologie und starke Marken unter einem Dach: Die MULTIVAC Group bietet Komplettlösungen für das Verpacken und Verarbeiten von Lebensmitteln, Medizin- und Pharmaprodukten sowie Industriegütern – und setzt als Technologieführer immer wieder neue Maßstäbe im Markt. Seit mehr als 60 Jahren steht der Name für Stabilität und Werte, Innovation und Zukunftsfähigkeit, Qualität und exzellenten Service. 1961 im Allgäu gegründet, ist die MULTIVAC Group heute ein global agierender Lösungsanbieter, der kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie Großkonzerne dabei unterstützt, Produktionsprozesse effizient und ressourcenschonend zu gestalten. www.multivac.com

