Condor’s Workover Ergebnisse übertreffen weiterhin die Erwartungen

CALGARY, 28. Oktober 2024 – Condor Energies Inc. (Condor oder das Unternehmen; TSX: CDR), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, ein Betriebsupdate für sein Projekt zur Produktionssteigerung von acht Gasfeldern in Usbekistan bekannt zu geben.

Zwei kürzlich überarbeitete Bohrlöcher wurden wieder in Betrieb genommen und liefern 441 boepd an zusätzlicher Produktion, nachdem insgesamt 20 Meter an zuvor unperforiertem Reservoir erschlossen wurden. Vor der Überarbeitung war die erste Bohrung nicht förderfähig und liefert nun nach einem 24-Stunden-Produktionstest 410 boepd. Obwohl das zweite Bohrloch noch immer Workover-Flüssigkeiten aufnimmt, beträgt seine zusätzliche Fördermenge bereits 31 boepd oder 65 % mehr wie zuvor, ebenfalls auf der Grundlage eines 24-Stunden-Tests. Wie bereits zu Beginn dieses Monats bekannt gegeben wurde, haben drei frühere Workover-Maßnahmen die Produktion um insgesamt 330 boepd gesteigert.

Eine zweite Bohranlage, deren Lieferung für Anfang November geplant war, hat bereits mit Workover-Aktivitäten an einer Bohrung begonnen, die auf ein bis zu 25 Meter noch unperforiertes Reservoir abzielt. Mit mehr als 100 Bohrlöchern in den acht Feldern gibt es einen großen Bestand an produzierenden und stillgelegten Bohrlöchern, die für eine Bewertung, Neukomplettierung und Optimierung zur profitablen Steigerung der Produktion zur Verfügung stehen.

Die umfangreichen geologischen Auswertungen, die in Verbindung mit den jüngsten Workover-Ergebnissen durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass in den Karbonatformationen des 279 Quadratkilometer großen Lizenzgebiets des Unternehmens ein erhebliches ungenutztes Kohlenwasserstoffpotenzial vorhanden ist. Diese Karbonatplattformen enthalten dicke Lagerstättenabschnitte, die mit seitlich ausgedehnten Evaporitschichten überlagert sind, was ideale Bedingungen für die Abscheidung von Kohlenwasserstoffen schafft. Die Lagerstätten ähneln den Karbonatformationen in Kanadas Western Canada Sedimentary Basin (WCSB“), wie z.B. Charlie Lake und Midale, die weiterhin erfolgreich vermarktet werden. Durch die Nutzung dieser geologischen Ähnlichkeit steigert das Unternehmen das Potenzial von horizontalen und multilateralen Bohrungen, einer in Kanada bewährten Methode zur Verbesserung der Förderbarkeit und Maximierung der Gewinnung aus diesen Lagerstätten.

Don Streu, Präsident und CEO von Condor, kommentierte: Wir sind weiterhin sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen unseres Workover-Programms und freuen uns, ein zweites Service-Bohrgerät in Betrieb zu haben. Die zahlreichen Erfolge der Weltklasse-Entwicklungen in der WCSB zeigen, wie Karbonat-Lagerstätten beeindruckende Produktion- und Gewinnraten liefern können. Die geologischen Merkmale in Usbekistan – dicke, mit Evaporiten durchsetzte Lagerstätten – ähneln auffallend denen in Westkanada, wo jahrzehntelange Förderungen wirtschaftlich aufrechterhalten werden konnten. Durch den Einsatz fortschrittlicher horizontaler und gestapelter Bohrtechniken könnten wir eine noch höhere Förderleistung und eine maximale Ausbeute aus unseren Karbonatlagerstätten im Jura erreichen, was die positiven Ergebnisse der kanadischen Vergleiche widerspiegelt.

Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens: condorenergies.ca/.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS (Zukunftsgerichtete Aussagen)

Certain statements in this news release constitute forward-looking statements under applicable securities legislation.

The TSX does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of this news release.

For further information, please contact Don Streu, President and CEO or Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO at 403-201-9694.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Condor Energies Inc.

Stanley Quilty

1810 – 500 4 Avenue SW

T2P 2V6 Calgary, AB

Kanada

email : squilty@energies.ca

