CONSUL Weltreisen stellt aufregende Reisehighlights für die Jahre 2024 und 2025 vor

– Einziger deutscher Anbieter von Kreuzflügen im Privatjet startet durch

Hannover [18.03.2024] CONSUL Weltreisen, ein führender Anbieter von exklusiven Reiseerlebnissen, präsentiert sein Programm für die Jahre 2024 und 2025. Die kommenden Jahre versprechen unvergessliche Abenteuer mit einem abwechslungsreichen Angebot an Reisen in faszinierende Regionen der Welt. Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer der CONSUL Weltreisen: In 2023 veranstaltete CONSUL gleich zwei Kreuzflüge und war damit der Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieser Erfolg und die zufriedene Kundschaft bestärkt uns, das Programm deutlich zu erweitern. Bischoff ergänzt: Besonders freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Kai Schepp. Kai Schepp kennt nicht nur viele Regionen der Welt aus eigener Anschauung, sondern ist überdies ein Experte für Privatjet-Reisen. Er hat viele Jahre die (inzwischen eingestellten) Kreuzflüge von Hapag-Lloyd als Reiseleiter und Experte begleitet. Er brennt für das Thema Kreuzflug und freut sich, seine Erfahrung und sein Wissen langfristig auf den Privatjet-Reisen von CONSUL einbringen zu können.

November 2024: Faszination Orient & Asien in Kooperation mit Banyan Tree Hotels & Resorts

Die Reise im November 2024 führt die Teilnehmer auf eine 16-tägige Entdeckungstour durch den Orient und Asien. Der Flug CW24/1 startet in Hannover und umfasst 6 Destinationen, darunter Saudi-Arabien, Thailand, Vietnam, die Malediven und Katar. Die Reiseleitung liegt in den erfahrenen Händen von Kai Schepp.

März 2025: Ostasiatische Wunderwelten entdecken

Im März 2025 steht ein atemberaubender Kreuzflug nach Japan, China und Nordkorea auf dem Programm. Der Flug CW25/1 erstreckt sich über 19 Tage und führt zu 10 faszinierenden Destinationen. Die Reiseleitung übernehmen Kai Schepp und Dr. Frank Hensel.

Mai 2025: Höhepunkte Afrikas

Im Mai 2025 entführt CONSUL Weltreisen die Gäste auf eine 19-tägige Reise zu den Höhepunkten Afrikas. Der Flug CW25/2 führt von Düsseldorf zu 8 aufregenden Destinationen, darunter Ghana, Botswana, Kapstadt und Ruanda. Die erfahrenen Reiseleiter sind Kai Schepp und Dr. Frank Hensel.

September 2025: Kreuzflug zu den Top-Golfplätzen Europas

CONSUL Weltreisen präsentiert im September 2025 eine bahnbrechende Innovation im Golfsport. Der Flug CW25/3 bietet ein einzigartiges Golfabenteuer zu den besten Golfplätzen Europas, begleitet von einem exklusiven First European Cup“. Die 10-tägige Reise für Profi-Golfer wird von erstklassigen Golfern begleitet, um ein Höchstmaß an Service und Komfort zu gewährleisten.

November 2025: In 21 Tagen um die Welt

Das Highlight im November 2025 ist eine 21-tägige Weltreise mit dem Flug CW25/4. Die Route ist noch in Planung, führt aber von Hannover zu 10 faszinierenden Destinationen, darunter die Kolumbien, Machu Picchu in Peru, die Osterinsel, das Great Barrier Reef in Australien, Angkor Wat in Kambodscha und viele mehr.

CONSUL Weltreisen setzt mit diesen exklusiven Reiseerlebnissen neue Maßstäbe und lädt Abenteuerlustige ein, die Welt auf einzigartige Weise zu entdecken. Weitere Informationen zu den Reisen und Buchungsoptionen finden Sie auf der offiziellen Website von CONSUL Weltreisen. www.consul-privatjet.com

Über CONSUL Weltreisen:

Die Welt im Privatjet mit CONSUL zu erkunden, ist eine der aufregendsten Arten zu reisen: Das Team aus erstklassigen Experten bringt umfassendes Wissen zu den Menschen und Orte mit, so dass diese Flüge einzigartig in ihrer Art sind.

Gegründet wurde CONSUL Weltreisen 1985 als Spezialist für luxuriöse und komfortable Reisen in alle Welt. 1986 startete der erste Kreuzflug mit einem gecharterten Flugzeug nach Asien – damit war CONSUL Weltreisen der erste Reiseveranstalter in Europa, der diese neue Form des komfortablen Reisens in einem Privatjet anbot. Mehr als 58 Passagiere waren damals von dieser besonderen Reise mit einem eigenen Flugzeug begeistert. In den folgenden Jahren erweiterte CONSUL Weltreisen das Reiseangebot ständig.

2023 veranstaltete CONSUL gleich zwei Kreuzflüge und war damit Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Asien-Flug im Frühjahr 2023 war frühzeitig ausgebucht und ein voller Erfolg. Im November ging es für die Reisegruppe nach Mittel- und Südamerika mit Galapagos, zum ersten Mal mit Kai Schepp als Reiseleitung an Bord. Broschüre: www.consul-weltreisen.de/kreuzflug-lateinamerika-2023/Video: www.youtube.com/watch?v=z3D93os49W4

CONSUL Weltreisen GmbH

Hildesheimer Straße 11

30169 Hannover

Hans-Joachim Bischoff

Geschäftsführer

Tel.: +49 (0) 511-8982272-0

Mob: +49 (0) 178-7258680

Internet: www.consul-privatjet.com

E-Mail: hjb@consul-privatjet.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

Deutschland

email : info@consul-privatjet.com

Pressekontakt:

Consul Weltreisen GmbH

Hans-Joachim Bischoff

Hildesheimer Str. 11

30169 Hannover

email : info@consul-privatjet.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die JunX – Dann schlägt die Liebe ein