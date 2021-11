Consupa | Die besten fünf Tipps für ein gemütliches Büro

Überall arbeiten Menschen im Büro: in Logistikzentren, Einzelhandel, Gastronomie und vielen öffentlichen Einrichtungen.

Überall arbeiten Menschen im Büro: in Logistikzentren, Einzelhandel, Gastronomie und vielen öffentlichen Einrichtungen. An vielen Stunden pro Tag werden hier wichtige Bestellungen versendet, Kundentelefonate geführt oder die Buchhaltung erledigt. Nicht selten versinkt das Büro im Chaos. Das muss nicht sein. Denn nur wer sich in seinem Büro wohlfühlt, arbeitet konzentriert und motiviert. In diesem Beitrag verraten wir Ihnen, wie Sie Ihr Büro in einen Ort mit Wohlfühlambiente verwandeln.

1. Achten Sie auf ausreichend Licht am Arbeitsplatz

Vor allem das Licht spielt am Arbeitsplatz eine große Rolle. Künstlich erzeugtes Licht beansprucht die Augen, wodurch die Leistungsfähigkeit abnimmt. Stellen Sie Ihren Schreibtisch daher unbedingt in die Nähe eines Fensters auf. Das Tageslicht hat einen wesentlichen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden beim Arbeiten im Büro. Stellen Sie den Monitor so auf, dass kein direktes Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt. Wenn Sie von Sonnenlicht geblendet werden, verwenden Sie Rollläden oder Vorhänge zum Abdunkeln.

2. Stellen Sie Ihren Büro-Schreibtisch in der richtigen Höhe ein

Ein ausreichend großer und gut eingestellter Schreibtisch wirkt sich positiv auf Ihre Leistungsfähigkeit und Rückengesundheit aus. Je nach Körpergröße liegt die richtige Schreibtischhöhe zwischen 66 und 75 Zentimetern. Wir empfehlen von Anfang an einen Schreibtisch zu verwenden, der sich variabel in der Höhe einstellen lässt. Sorgen Sie zudem für ausreichend Stauraummöglichkeiten. Alle Geräte, die Sie zur Büroarbeit benötigen, sollten in greifbarer Nähe stehen.

