Contact Center Management – Benjamin Barnack wird Geschäftsführer bei der Expertcloud

In wenigen Tagen wird Benjamin Barnack in die Geschäftsführung der Expertcloud wechseln. Expertcloud ist einer der führenden Anbieter für innovative und anspruchsvolle Customer Care Services.

Zum 1. Februar 2021 wird Benjamin Barnack in die Geschäftsführung der Expertcloud wechseln. In seiner zukünftigen Funktion als Geschäftsführer wird Benjamin Barnack gemeinsam mit Geschäftsführerin Nina Müller die Geschäfte der Expertcloud verantworten.

Gemeinsam werden Nina Müller und Benjamin Barnack die Positionierung der Expertcloud am Markt weiter ausbauen. Die Expertcloud setzt bereits heute auf komplett virtuelle Strukturen und sehr moderne Prozesse. Über 400 Experten arbeiten schon seit vielen Jahren für bekannte Marken wie beispielsweise Axel Springer, Mister Spex oder Computeruniverse.

Benjamin Barnack (geboren 1984) versteht sich als Anhänger der Generation Y. Er brennt mit viel Leidenschaft für innovative und nachhaltige Lösungsansätze im Kundendialog. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte Barnack Erfahrung bei einem Tochterunternehmen der Bertelsmann AG, im Kundenservice der Deutschen Post AG und als Geschäftsführer der D+S 360° Webservice GmbH in Hamburg.

Bereits seit Anfang 2017 ist Benjamin Barnack Vorstandsmitglied im Call Center Verband Deutschland e.V und verantwortet in dieser Rolle die Ressorts Mitglieder und Neue Medien.

Expertcloud versteht sich als mittelständische Kundenservice-Manufaktur für anspruchsvolle Projekte im Customer Care Service.

Dabei setzt das Unternehmen seit über 10 Jahren mit über 400 Experten auf auf ein sehr modernes und innovatives work@home-Konzept.

Die Expertcloud.de GmbH beweist, dass sich exzellente Qualität und maximale Performance gut und dauerhaft miteinander vereinbaren lassen. Messbar und nachhaltig – versprochen!

Die Berücksichtigung der eigenen Werte sind die Basis für das Handeln des Expertcloud-Teams. Offenheit, Transparenz und Nachhaltigkeit prägen das Expertcloud-Leitbild. Unternehmenswerte hängen nicht nur an den Wänden, sie werden auch genau so gelebt. Von diesem Ansatz profitieren insbesondere die Partner der Expertcloud. In der Zusammenarbeit wird exakt das Leistungsversprechen erbracht, welches am Anfang potentiellen Partnern aufgezeichnet wurde. Messbar, nachhaltig und absolut transparent. Bereits heute vertrauen über 20 Unternehmen genau diesem Leistungsversprechen. Die Branchenschwerpunkte liegen beispielsweise im E-Commerce, im stationären Handel oder im Verlagswesen.

Expertcloud bietet einen effizienten und multimedialen Dialog über alle Kanäle. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, mit Experten in ganz Europa und in vielen verschiedenen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Expertcloud.de GmbH

Herr Benjamin Barnack

Mehringdamm 55

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 220120648

web ..: http://www.expertcloud.de

email : benjamin.barnack@expercloud.de

Die Expertcloud versteht sich als mittelständische Kundenservice-Manufaktur für anspruchsvolle Projekte im Customer Care Service.

Dabei setzt das Unternehmen mit den heute schon über 400 Experten auf auf ein sehr modernes und innovatives work@home-Konzept.

Die Expertcloud.de GmbH beweist, dass sich exzellente Qualität und maximale Performance gut und dauerhaft miteinander vereinbaren lassen.

In der Zusammenarbeit wird das Leistungsversprechen erfüllt, was am Anfang potentiellen Partnern zugesichert wurde. Messbar, nachhaltig und absolut transparent. Bereits heute vertrauen über 20 Auftraggeber aus Wirtschaft, Industrie und Handel diesem Leistungsversprechen.

Pressekontakt:

Expertcloud.de GmbH

Herr Damian Kulig

Mehringdamm 55

10961 Berlin

fon ..: 030220120648

email : Damian.Kulig@expertcloud.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Vizsla Resources verstärkt Senior Management Team und Vorstand RYU Apparel Inc. gibt die Ernennung von Branchenexperten Rob Blair zum Chief Operating Officer bekannt