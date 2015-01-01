  • Contact-tables.org – Allein unterwegs – gemeinsam essen!

    Contact-tables.org bringt Menschen an einem gemeinsamen Esstisch zusammen. Eine neue Plattform für echte Begegnungen, Gespräche und Gemeinschaft.

    BildContact-tables.org – Eine Plattform, die Menschen am Esstisch zusammenbringt

    Immer mehr Menschen essen allein – sei es auf Reisen, nach einem Umzug, auf Geschäftsreise oder einfach im Alltag. Gleichzeitig wächst bei vielen der Wunsch nach echten Gesprächen und persönlichen Begegnungen. Genau hier setzt Contact-tables.org an.

    Die Plattform bringt Menschen zusammen, die ihre Mahlzeit lieber in Gesellschaft genießen möchten. Nutzerinnen und Nutzer finden dort Restaurants mit sogenannten Contact-tables – Tischen, an denen ausdrücklich willkommen ist, gemeinsam mit anderen Gästen zu essen und unkompliziert ins Gespräch zu kommen.

    „Alleine unterwegs – gemeinsam essen“ – mit diesem Gedanken hat Gründerin Anette Rapp Contact-tables.org ins Leben gerufen.

    Die Idee entstand während ihrer zweijährigen Reise im Van durch Europa. Obwohl sie meist allein unterwegs war, erlebte sie immer wieder, wie schnell gemeinsame Mahlzeiten Menschen miteinander verbinden. Aus diesen Erfahrungen entwickelte sich das Konzept einer Plattform, die genau solche Begegnungen ermöglicht.

    „Ein gemeinsamer Esstisch ist weit mehr als nur ein Ort zum Essen. Hier entstehen Gespräche, neue Kontakte und manchmal sogar Freundschaften. Gerade in einer Zeit, in der viele Beziehungen über Bildschirme stattfinden, schaffen persönliche Begegnungen wieder echte Nähe“, erklärt Anette Rapp.

    Für Gäste ist die Nutzung der Plattform kostenlos. Restaurants, die einen Contact-Table anbieten möchten, leisten einen kleinen monatlichen Beitrag und zeigen damit, dass sie Offenheit, Gastfreundschaft und neue Begegnungen aktiv fördern.

    Seit dem offiziellen Start Ende Mai wächst die Community kontinuierlich. Bereits heute beteiligen sich die ersten Restaurants an dem Konzept, weitere Standorte sollen folgen. Langfristig ist ein europaweites Netzwerk von Contact-tables geplant.

    Warum Contact-tables.org Aufmerksamkeit verdient

    Weil die Plattform persönliche Begegnungen in einer zunehmend digitalen Welt fördert.

    Weil gemeinsames Essen Menschen auf natürliche Weise miteinander verbindet.

    Weil sie unkomplizierte Gespräche und neue Kontakte ermöglicht.

    Weil daraus Freundschaften, Netzwerke und bereichernde Begegnungen entstehen können.

    Weil sie zeigt, wie einfach gelebte Gastfreundschaft sein kann.

    Das Projekt eignet sich besonders für Medienberichte über

    eine Gründerin mit einer außergewöhnlichen persönlichen Geschichte,

    gesellschaftliche Themen wie Einsamkeit, Gemeinschaft und neue Begegnungsformen,

    emotionale Reportagen rund um Menschen, Restaurants und gemeinsames Essen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Contact-tables LLC
    Frau Anette Rapp
    Mountain Road PL NE 1209
    97110 Albuquerque NM
    Vereinigte Staaten

    fon ..: 004917672495360
    web ..: https://www.contact-tables.org
    email : info@contact-tables.org

    Contact-tables® ist eine neue Plattform für echte Begegnungen am Esstisch – gestartet in Deutschland, mit Perspektive auf Europa. Entwickelt wurde die Idee von Anette Rapp, die als Gründerin das Projekt von Beginn an aufgebaut hat.
    Während einer zweijährigen Reise im Van durch Europa entstand der Impuls, eine Lösung für Menschen zu schaffen, die nicht gerne allein essen – wie Alleinreisende, Geschäftsreisende oder Menschen, die neu in einer Stadt sind und offen für neue Kontakte.
    Betrieben wird die Plattform von der Contact-tables LLC.
    Der offizielle Deutschlandstart war Ende Mai 2026.

    Pressekontakt:

    Contact-tables LLC
    Frau Anette Rapp
    Mountain Road PL NE 1209
    97110 Albuquerque NM

    fon ..: 004917672495360
    email : info@contact-tables.org


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