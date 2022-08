Content Marketing: Schreibmentoren erweitern Angebot

Die Experten für Text und Lektorat Schreibmentoren aus Münster haben sich entschieden, Content Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten.

Die Website ist für Unternehmen die Visitenkarte und das Aushängeschild in der digitalen Welt. Sie vermittelt alle Informationen rund um ein Unternehmen, ist Dreh- und Angelpunkt aller Online-Kommunikationsangelegenheiten und in der Regel auch erster beziehungsweise einer der ersten Kontaktpunkte mit potenziellen Kunden. Und bestehende Kunden, Lieferanten und sonstige Partner besuchen die Website des verbundenen Unternehmens, um bestimmte Informationen abzurufen oder sich einfach generell zu erkundigen, ob es etwas Neues gibt.

Und natürlich ist die Website auch ein hochrelevantes Medium, um in den Suchmaschinen gut dazustehen. Gerade bei der direkten Suche nach dem Namen des Unternehmens, der Adresse oder einem sonstigen unmittelbaren Parameter muss die Web-site auf Platz 1 auftauchen und darf nicht von Dienstleistungsplattformen wie Listing- und Adressdiensten verdrängt werden. Das bedeutet: Bietet eine Webseite regelmäßig frischen, neuen Content an, ist sie in den Augen von Google interessanter für Suchende. Dementsprechend kann sie eine bessere Platzierung in den Suchergebnislisten erzielen.

„Besonders wichtig ist es, einen Bereich zu schaffen, in dem regelmäßig frischer Content publiziert wird. Dieser ist der Dreh- und Angelpunkt im eigenen Content Marketing. Das ist eine Marketingstrategie, bei der es darum geht, wertvolle, relevante und dauerhafte Inhalte zu kreieren und verteilen. Dass dafür regelmäßig interessante Stories zur Verfügung gestellt und entwickelt werden müssen, versteht sich von selbst“, sagt Caroline Muffert, Gründerin und Geschäftsführerin der Schreibmentoren (www.schreibmentoren.de).

Das Unternehmen aus Münster konzentriert sich in erster Linie auf die Begleitung und Unterstützung bei sämtlichen wissenschaftlichen und publizistischen Projekten und hilft Studierenden und Publizisten dabei, die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten zu verbessern, ihr Potential voll auszuschöpfen und somit ihren Erfolg zu optimieren. Dafür arbeiten die Schreibmentoren mit einer großen Anzahl professioneller Autoren zusammen. „Aufgrund der publizistischen Fähigkeiten unseres Teams haben wir uns entschieden, Content Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen anzubieten. Damit können diese Unternehmen sich im Wettbewerb besser positionieren und ihre Zielgruppen mit individuellen und attraktiven Inhalten erreichen“, sagt Caroline Muffert.

Die von den Schreibmentoren erstellen Inhalte für Unternehmen können auf der jeweiligen Website verwendet werden, aber auch in Presseportalen oder externen Blogs erscheinen. Blogs beispielsweise werden zum Teil stark gelesen, die Reichweite liegt zwischen wenigen 100 Lesern bei sehr speziellen Themen bis zu enormen Zugriffszahlen im Millionenbereich. „Durch Veröffentlichungen in Blogs werden Organisationen besser gefunden und wahrgenommen, sowohl über direkte als auch über indirekte Suchanfragen. Darüber hinaus nutzen Blogger in der Regel auch Soziale Medien, um die Inhalte der Blogs zu verbreiten“, sagt Schreibmentoren-Co-Founder Dr. Tim Eichler. „Auch durch die Nutzung von Presseportalen und anderen digitalen Medien werden Reichweite und Auffindbarkeit erhöht, sodass individuell und professionell erstellte Inhalte für Unternehmen einen enormen Wert haben.“

Die Schreibmentoren besprechen mit den Unternehmen die genauen Anforderungen und entwickeln dann zielführendes Content Marketing über alle Branchen hinweg. Das Angebot funktioniert deutschlandweit, der Prozess ist vollständig digitalisiert. Unternehmen können ihr Content Marketing-Paket direkt online buchen, die Umsetzung erfolgt dann über einen fachlich dazu passenden Mitarbeiter der Schreibmentoren. Das Angebot ist so aufgestellt, dass auch Unternehmen mit kleineren Budgets im Content Marketing aktiv werden können.

Über Schreibmentoren

Schreibservice, Schreibberatung, Schreibartikel: Die Schreibmentoren GmbH aus Münster konzentriert sich auf die Begleitung und Unterstützung bei sämtlichen wissenschaftlichen und publizistischen Projekten. Das von Dr. Tim Eichler und Caroline Muffert gegründete und geführte Start-up-Unternehmen hilft Studierenden und wissenschaftlichen sowie publizistischen Praktikern dabei, die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten zu verbessern, ihr Potential voll auszuschöpfen und somit ihren Erfolg zu optimieren. Die Schreibmentoren GmbH bietet Korrekturen und Lektorate, Formatierungshilfen und Plagiatsprüfungen, erarbeitet Fragestellungen und Gliederungen, berät im Schreibprozess und erstellt professionelle Textvorlagen. Ob Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit oder ein anderes wissenschaftliches Projekt: Die Schreibmentoren GmbH steht bei jedem Anlass mit Hilfe und Coaching beim wissenschaftlichen Schreiben zur Verfügung. Dr. Tim Eichler und Caroline Muffert arbeiten mit einem großen, interdisziplinären Team, das mit freiberuflichen Experten ergänzt wird. Im Fokus steht, die Texte und die Schreibfähigkeiten der Kund:innen stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das Schreibmentoren-Team erarbeitet im Austausch mit den Kund:innen maßgeschneiderte und effektive Schreiblösungen. Dr. Tim Eichler und Caroline Muffert wollen nicht Lieferant, sondern Schreibpartner sein und durch den gesamten Prozess einer wissenschaftlichen Publikation führen. Ein Ziel der Dienstleistung ist, die Leidenschaft für wissenschaftliches Schreiben zu entdecken, über die Hochschulstrukturen hinaus weiterzudenken und wissenschaftliche Arbeiten besser zu machen. Die Schreibmentoren GmbH hat einen Online-Konfigurator eingerichtet, damit Kund:innen die individuelle Kosten direkt berechnen können. Weitere Informationen unter https://schreibmentoren.de

