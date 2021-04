Content-Marketing: So erreichst Du großartiges Engagement

Aus Sicht der Verlagsservice MBH UG ist das wichtigste für Sie als Webseiten- oder Blog-Besitzer, dass Ihre Homepage gefunden wird, die Besucher möglichst lange auf dieser verweilen und sogar Dienstleistungen in Anspruch nehmen sollen. Dann ist von einem guten Engagement die Rede, welche nachstehend näher beschrieben wird.

Engagement erhöhen

Das Finden Ihrer Webseite ist in der Regel dann garantiert, wenn Sie zumindest auf der ersten Ergebnisseite bei den Suchmaschinen auftauchen. Denn die Kunden klicken in der Regel nicht auf die zweite Ergebnis-Seite, sondern verändern die Suchanfrage. Dafür ist die Relevanz der Inhalte und sind die Keywords zuständig. Haben Sie die potenziellen Kunden erst einmal angelockt, ist der erste wichtige Schritt laut der Verlagsservice MBH UG geschafft. Danach sollte es aber darüber hinaus weitergehen, damit die Leser auf Ihrer Webseite verweilen und möglichst Ihre Dienstleistungen nutzen, die sie bieten. Erst das bringt den gewünschten Umsatz. In der Fachsprache ist von Engagement die Rede, die die Kunden animiert, diese Angebote weiterführend in Anspruch zu nehmen. Darunter fällt auch ein weiterer wichtiger Zwischenschritt, nämlich sich beispielsweise zunächst in einen regelmäßigen Newsletter-Erhalt einzutragen. Dann liegt es in Ihren Händen, diesen so zu gestalten, dass die Kunden dann wirklich Ihre Dienstleistungen zu nutzen.

Content verbessern

Es mag sich für Sie dir Frage im Raum stehen, wie sie es schaffen, dass die Kunden länger bei ihnen verweilen und sogar Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das funktioniert dadurch, dass der Inhalt, also Content, auch wirklich ansprechend ist. Oftmals wird von interessanten Informationen oder Beiträgen gesprochen. Das kann aber je nach Art der Dienstleistung und Inhalten auf Ihrer Homepage ganz unterschiedlich sein. Die einen Kunden möchten so über Produkte gut und ausführlich informiert werden oder Produkte sowie Dienstleistungen vergleichen können. Andere möchten hingegen über aktuelle Lifestyle-Trends etwas erfahren oder gute Witze oder Kindergeschichten lesen. Auf jeden Fall sollten Sie den Inhalt so gestalten, dass er sich positiv von Ihrer Konkurrenz abhebt, sodass es sich für die Kunden lohnt, bei Ihnen vorbei zuschauen und zu verweilen. Dann ist aus Sicht der Verlagsservice MBH UG garantiert, dass sich das Engagement erhöht und sich effektiv für Sie auszahlt.

