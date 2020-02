Copper Mountain Mining gibt Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2019 bekannt

Vancouver, British Columbia – 18. Februar 2020 – Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das „Unternehmen“ oder „Copper Mountain“ – www.commodity-tv.com/play/copper-markets-and-mining-whats-next/ ) gibt die Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2019 bekannt. Alle Währungen sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben. Alle Ergebnisse werden auf einer 100%-Basis berichtet. Die Jahresabschlüsse und die Management Discussion & Analysis („MD&A“) des Unternehmens sind unter www.CuMtn.com und unter www.sedar.com verfügbar.

HIGHLIGHTS

– Die Produktion für Q4 2019 betrug 22,6 Millionen Pfund Kupferäquivalent (einschließlich 18,6 Millionen Pfund Kupfer) und 87,2 Millionen Pfund Kupferäquivalent (einschließlich 72,0 Millionen Pfund Kupfer) für gesamt 2019.

– Im 4. Quartal 2019 betrugen die C1 Barkosten 2,06 US-Dollar, die Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung der Produktion (AISC) 2,27 US-Dollar und die Gesamtkosten (AIC) 2,31 US-Dollar, alles auf der Basis von produziertem Kupfer pro Pfund. 2019 betrugen die C1 Barkosten 1,92 US-Dollar, die AISC 2,06 US-Dollar und die AIC 2,44 US-Dollar, alles auf der Grundlage des produzierten Kupfers pro Pfund.

– Im 4. Quartal 2019 betrug der Umsatz 73,7 Millionen US-Dollar und 2019 288,5 Millionen US-Dollar, abzüglich Preisanpassungen.

– Der Cashflow aus dem operativen Geschäft im 4. Quartal 2019 betrug 4,4 Millionen Dollar und 51,2 Millionen Dollar für 2019.

– Die liquiden Mittel beliefen sich am Ende des vierten Quartals auf 32,1 Millionen US-Dollar.

– Nach dem Jahresende verbesserte sich das Betriebskapital um 101 Millionen US-Dollar, da Mitsubishi Materials Corporation sich bereit erklärte, die Fälligkeit der jährlichen rollenden Ein-Jahres-Anleihen zu verlängern, die als kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber langfristigen Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 15. Juni 2023 ausgewiesen werden. Mitsubishi behält sich die Option vor, diese Schulden bei Fälligkeit zu verlängern, um den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Cashflow der Mine besser zu decken.

– Im Jahr 2019 wurde die Lebensdauer der Copper Mountain-Mine um 17 Jahre auf 31 Jahre verlängert, und die Mineralreserven stiegen um 127% auf 477 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,23% Cu für 2,47 Milliarden Pfund Kupfer.

– Die Mineralressource des Eva-Kupfer-Projekts stieg mit der Ergänzung der Blackard-Mineralressource. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen um 66% auf 2,1 Milliarden Pfund Kupfer, wobei 77 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49% Kupfer mit 836 Millionen Pfund Kupfer hinzukamen. Die abgeleiteten Ressourcen stiegen um 118%, wobei 19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49% Kupfer mit 206 Millionen Pfund Kupfer hinzugefügt wurden.

„Wir beendeten das Jahr in einer soliden Position mit starken Produktions- und Sortenverbesserungen im vierten Quartal als Ergebnis der bedeutenden Entwicklung, die 2019 abgeschlossen wurde. Wir gehen davon aus, dass sich diese Verbesserungen bis in die Jahre 2020 und 2021 fortsetzen werden, wenn wir in unserer Hauptgrube Zugang zu hochgradigen Zonen erhalten. Es wird erwartet, dass die Produktion im Jahr 2020 um 20 bis 33% im Vergleich zu 2019 steigen wird. Unser Schwerpunkt auf der Kosteneindämmung war 2019 erfolgreich, wobei unsere C1-Kosten bei 1,92 USD lagen. Darüber hinaus erwarten wir, dass unsere C1-Bargeldkosten bis zum Jahr 2020 deutlich um etwa 28% auf 1,30 bis 1,45 USD pro Pfund sinken werden, wobei unsere Gesamtkosten voraussichtlich bei etwa 2,00 USD liegen werden. Wir haben 2019 eine gute Grundlage für ein hohes Wachstum im Jahr 2020 geschaffen, in dem wir eine höhere Qualität, eine höhere Produktion und niedrigere Kosten erreichen wollen, sagte Gil Klausen, CEO von Copper Mountain Mining Corp.

ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZERGEBNISSE

Ergebnisse und Höhepunkte (100%) Drei Monate Das Jahr

bis zum endete am

31. Dezember, 31. Dezember,

(In Tausenden von CDN$, mit 2019$ 2018$ 2019$ 2018$

Ausnahme der Beträge pro

Aktie)

Einnahmen 73,743 73,14 288,4 296,0

9 60 19

Bruttogewinn 1,613 7,896 25,09 25,30

8 6

Bruttogewinn vor Abschreibung(1) 11,279 18,08 52,56 76,35

9 2 2

Nettoverlust (35,70 (18,9 (25,9 (26,8

2) 82) 41) 76)

Verlust pro Aktie – unverwässert (0.14) (0.09(0.12) (0.13

) )

Bereinigter Gewinn (Verlust)(1) 1,317 (1,40 835 3,377

0)

Bereinigter Gewinn (Verlust) pro 0.01 (0.01 $0.00 0.02

Aktie – unverwässert )

EBITDA(1) (35,27 (234) 3,647 40,68

1) 5

Bereinigtes EBITDA 1,748 17,34 30,42 85,84

8 3 1

Cash Flow aus dem operativen 4,339 28,77 51,23 51,26

Geschäft 7 2 6

Zahlungsmittel und 32,12646,123

Zahlungsmitteläquivalente – Ende

des

Zeitraums

(1) Non-GAAP-Leistungsmaßstab. Siehe MD&A für Einzelheiten.

Viertes Quartal 2019

Im 4. Quartal 2019 beliefen sich die Einnahmen auf 73,7 Millionen Dollar, abzüglich der Preisanpassungen und der Behandlungskosten, gegenüber 73,1 Millionen Dollar im 4. Quartal 2018. Die Einnahmen für das 4. Quartal 2019 basieren auf dem Verkauf von 17,6 Millionen Pfund Kupfer, 6.008 Unzen Gold und 76.847 Unzen Silber sowie auf einem durchschnittlich realisierten Kupferpreis von 2,67 US-Dollar pro Pfund. Dem stehen 19,4 Millionen Pfund Kupfer, 7.475 Unzen Gold und 69.761 Unzen Silber gegenüber, die im vierten Quartal 2018 verkauft wurden, sowie ein durchschnittlicher realisierter Kupferpreis von 2,81 US-Dollar pro Pfund. Die Einnahmen waren im 4. Quartal 2019 leicht höher, was auf den gestiegenen Goldpreis im 4. Quartal 2019 in Höhe von 1.481 USD/oz im Vergleich zu 1.229 USD/oz im 4. Quartal 2018 und eine positive Marktanpassung von 6,5 Millionen USD im 4. Quartal 2019 im Vergleich zu einer negativen Marktanpassung von 2,4 Millionen USD im 4. Quartal 2018. Hinzu kam eine Netto-Differenz von 8,9 Millionen Dollar aus Marktanpassungen.

Die Umsatzkosten im 4. Quartal 2019 betrugen 72,1 Millionen US-Dollar gegenüber 65,3 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2018. Der Anstieg der Umsatzkosten im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum 4. Quartal 2018 ist in erster Linie das Ergebnis der Bergbaukosten in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar, die der aufgeschobenen Abraumbeseitigung und dem niedriggradigen Lagerbestand im 4. Quartal 2018 zugewiesen wurden, im Vergleich zu nur 0,9 Millionen US-Dollar in Q4-2019.

Das Unternehmen meldete für das 4. Quartal 2019 einen Bruttogewinn von 1,6 Millionen US-Dollar und einen Nettoverlust von 35,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 7,9 Millionen bzw. 19,0 Millionen US-Dollar im 4. Quartal 2018. Die Varianz des Nettoverlustes für das 4. Quartal 2019 im Vergleich zum Nettoverlust für das 4. Quartal 2018 ist unter anderem auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

1) Eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 48,8 Millionen Dollar auf den Buchwert des minderwertigen Lagerbestands am Ende des Quartals. Diese Anpassung ist ein Ergebnis der beträchtlichen Erhöhung der Reserven der Copper Mountain-Mine im Laufe des Jahres, wodurch die Mahlung des niedriggradigen Lagerbestands aufgrund der verlängerten Lebensdauer der Mine, die sich auf den diskontierten Cashflow-Wert auswirkte, auf 2038 verschoben wurde.

2) Die Einnahmen im 4. Quartal 2019 beinhalteten eine positive Marktanpassung bei den Konzentratverkäufen im Vergleich zu einer negativen Marktanpassung für das 4. Quartal 2018; und,

3) Die Einbeziehung eines nicht bargeldlosen, nicht realisierten Devisengewinns in Höhe von $5,4 Millionen im Vergleich zu einem nicht bargeldlosen, nicht realisierten Devisenverlust in Höhe von $14,7 Millionen im vierten Quartal 2018, eine Differenz von etwa $20 Millionen, die in erster Linie mit den auf US-Dollar lautenden Schulden des Unternehmens zusammenhängt.

Auf bereinigter Basis verzeichnete das Unternehmen im 4. Quartal 2019 einen Nettogewinn von 1,3 Millionen Dollar gegenüber einem Nettoverlust von 1,4 Millionen Dollar.

Ganzes Jahr 2019

Die Einnahmen für das Gesamtjahr 2019 betrugen 288 Millionen Dollar, nach Abzug von Preisanpassungen und Behandlungskosten, gegenüber 296 Millionen Dollar im Jahr 2018. Im Jahr 2019 verschiffte und verkaufte die Mine 72 Millionen Pfund Kupfer, 26.478 Unzen Gold und 254.541 Unzen Silber zu einem durchschnittlich realisierten Kupferpreis von 2,73 US-Dollar pro Pfund, verglichen mit 79 Millionen Pfund Kupfer, 26.799 Unzen Gold und 284.086 Unzen Silber im Jahr 2018 zu einem durchschnittlich realisierten Kupferpreis von 2,98 US-Dollar pro Pfund. Die Einnahmen waren 2019 niedriger, da weniger Pfund Kupfer verkauft wurden und zu einem niedrigeren realisierten Preis als 2018.

Die Umsatzkosten für 2019 beliefen sich auf 263 Millionen Dollar gegenüber 270 Millionen Dollar für 2018. Der Rückgang der Umsatzkosten resultiert aus der Verschiebung der Stripping-Kosten in Höhe von 33 Millionen Dollar für das Jahr 2019 gegenüber 20 Millionen Dollar für 2018.

Der Bruttogewinn für das Jahr betrug 25,1 Millionen Dollar, verglichen mit 25,3 Millionen Dollar im Jahr 2018. Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr 2019 einen Nettoverlust von 25,9 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 26,9 Millionen US-Dollar für das am 31. Dezember 2018 endende Jahr. Der Verlust für 2019 ist, wie bereits erwähnt, auf eine nicht zahlungswirksame Abschreibung von 48,8 Millionen Dollar für den minderwertigen Lagerbestand zurückzuführen. Die Diskontierung der künftigen Cashflows, die zur Bewertung des minderwertigen Lagerbestands erforderlich sind, hat zu der einmaligen, nicht zahlungswirksamen Wertberichtigung des Buchwerts des minderwertigen Lagerbestands am Ende des Jahres geführt.

Der Verlust für 2019 wurde durch die Einbeziehung eines nicht bargeldlosen, nicht realisierten Wechselkursgewinns in Höhe von 14,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem nicht bargeldlosen, nicht realisierten Wechselkursverlust in Höhe von 23,8 Millionen US-Dollar für 2018 ausgeglichen, eine Differenz von etwa 38,0 Millionen US-Dollar, die in erster Linie mit den auf US-Dollar lautenden Schulden des Unternehmens zusammenhängt. Auf bereinigter Basis verzeichnete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Nettogewinn von 0,8 Millionen Dollar gegenüber 3,4 Millionen Dollar im Jahr 2018.

ZUSAMMENFASSUNG DER BETRIEBSERGEBNISSE

Informationen zur

Bergwerksproduktion

Copper Mountain (100% Basis) 2019 2018Q4 2019 Jä2018 Jä

Q4 hrlich hrlich

Abbau

Gesamte geförderte Tonnen 14,57119,730 62,12974,337

(000)

Abgebaute Erztonnen (000) 3,914 4,407 12,49620,567

Abfalltonnen (000s) 10,65715,323 49,63353,770

Abstreifrate 2.72 3.48 3.97 2.61

Mühle

Tonnen gefräst (000s) 3,733 3,873 14,64314,535

Futtermittelgüte (Cu%) 0.31 0.30 0.29 0.31

Ausbringung (%) 73.0 81.0 77.8 79.8

Betriebszeit (%) 93.1 96.0 93.2 92.6

Tonnen gefräst (TPD) 40,57642,098 40,11839,822

Produktion

Kupfer (´000 Pfund) 18,58820,628 71,95078,847

Gold (Unzen) 6,200 8,124 26,74728,250

Silber (Unzen) 86,62362,711 271,835273,913

Vertrieb

Kupfer (´000 Pfund) 17,59819,431 71,89879,195

Gold (Unzen) 6,008 7,475 26,47826,799

Silber (Unzen) 76,84769,761 254,541284,086

C1 Barkosten pro 2.06 1.60 1.92 1.77

produziertem Pfund Kupfer

(US

$)(1)

AISC pro produziertem Pfund 2.27 1.73 2.06 1.94

Kupfer

(US

$)(1)

AIC pro Pfund produziertes 2.31 2.00 2.44 2.33

Kupfer

(US

$)(1)

Durchschnittlicher 2.67 2.81 2.73 2.98

realisierter Kupferpreis

(US$/

Pfund)

(1) Non-GAAP-Leistungsmaßstab. Siehe MD&A für Einzelheiten.

Q4 2019

Im vierten Quartal 2019 produzierte die Copper Mountain Mine 18,6 Millionen Pfund Kupfer, 6.200 Unzen Gold und 86.623 Unzen Silber, verglichen mit 20,6 Millionen Pfund Kupfer, 8.124 Unzen Gold und 62.711 Unzen Silber im vierten Quartal 2018. Während des Quartals verarbeitete die Mine insgesamt 3,7 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Zufuhrgehalt von 0,31% Cu und erreichte eine durchschnittliche Kupfergewinnung von 73,0%. Die Produktion war im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum 4. Quartal 2018 niedriger, was darauf zurückzuführen ist, dass im Quartal 2019 ein größerer Prozentsatz des Erzes aus Bereichen mit geringerer Ausbeute, die aus feinkörnigerem Erz bestehen, verarbeitet wurde, was zu einer geringeren Ausbeute führt. Darüber hinaus stammten während des Quartals etwa 0,3 Millionen Tonnen Erz, die der Mühle zugeführt wurden, aus dem Erzlager und wurden in die durchschnittliche Futtermittelqualität des Quartals einbezogen. Die Verfügbarkeit der Mühlen lag im Durchschnitt bei 93,1% im 4. Quartal 2019 gegenüber 96% im 4. Quartal 2018. Die Produktion im 4. Quartal 2019 stieg gegenüber dem 3. Quartal 2019 um 14%, was auf verbesserte Qualitäten zurückzuführen ist, die im Quartalsvergleich um 19% zunahmen. Es wird erwartet, dass sich die Verbesserung der Grade bis 2020 fortsetzen wird.

Die Kosten für C1-Barkosten pro produziertem Pfund Kupfer in Höhe von 2,06 US-Dollar im 4. Quartal 2019 stiegen im Vergleich zu 1,60 US-Dollar, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass die Kosten für C1-Barkosten im 4. Quartal 2018 durch Kosten in Höhe von 7,3 Mio. US-Dollar oder 0,27 US-Dollar pro Pfund positiv beeinflusst wurden, die aktiviert wurden, da sie mit zurückgestellten Stripping-Kosten und Kosten, die dem minderwertigen Lagerbestand zugeordnet wurden, verbunden waren. Bei den C1-Barkosten für das 4. Quartal 2019 gab es während des Quartals keine solche aufgeschobene Auslagerung und nur 0,9 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Pfund Kosten, die dem minderwertigen Lagerbestand zugeordnet wurden. Darüber hinaus trug auch die geringere Kupferproduktion im 4. Quartal 2019 im Vergleich zum 4. Quartal 2018 zum Anstieg der C1-Barkosten pro Pfund bei. Die Gesamtkosten pro produziertem Pfund Kupfer (AIC) stiegen im 4. Quartal 2019 von 2,00 US-Dollar im 4. Quartal 2018 auf 2,31 US-Dollar im 4. Quartal 2019, was im Wesentlichen auf die Produktion von zwei Millionen Pfund weniger Kupfer zurückzuführen ist.

Die Gesamtkosten für das 4. Quartal 2019 beliefen sich auf 56,5 Millionen Dollar gegenüber 54,4 Millionen Dollar im 4. Quartal 2018. Der leichte Anstieg ist das Ergebnis einer anhaltenden Kapitalerhöhung um 1,5 Millionen Dollar im 4. Quartal 2018. Die Beständigkeit der Gesamtkosten in den vergangenen Quartalen zeigt die Beständigkeit des Betriebs in der Copper Mountain Mine von Quartal zu Quartal, wobei die Kostenabweichungen auf Kupferbasis in erster Linie durch die Schwankungen der Kupferqualität und -gewinnung beeinflusst werden.

Ganzes Jahr 2019

Die Copper Mountain Mine produzierte im Jahr 2019 72,0 Millionen Pfund Kupfer, 26.747 Unzen Gold und 271.835 Unzen Silber, verglichen mit 78,8 Millionen Pfund Kupfer, 28.250 Unzen Gold und 273.913 Unzen Silber im Jahr 2018. Im Laufe des Jahres verarbeitete die Mine insgesamt 14,6 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Zufuhrgehalt von 0,29% Cu und einer Kupfergewinnung von 77,8%. Die Produktion war 2019 im Vergleich zu 2018 niedriger, was auf die Verarbeitung einer geringeren durchschnittlichen Futtermittelqualität und einen größeren Anteil an Erz aus weniger förderungswürdigen Erzbereichen, die aus feinkörnigerem Erz bestehen, zurückzuführen ist. Die Verfügbarkeit von Mühlen lag 2019 bei durchschnittlich 93,2%, gegenüber 92,6% im Jahr 2018.

Die Barkosten für C1 pro Pfund Kupfer, das 2019 produziert wird, betrugen 1,92 US-Dollar, verglichen mit 1,77 US-Dollar im Jahr 2018. Der Anstieg der C1-Bargeldkosten pro Pfund war in erster Linie das Ergebnis der im Vergleich zu 2018 geringeren Kupferproduktion im Jahr. Die AIC pro Pfund Kupfer 2019 lag bei 2,44 US-Dollar im Vergleich zu 2,33 US-Dollar für 2018.

Die Gesamtkosten für den Betrieb der Copper Mountain-Mine im Jahr 2019 beliefen sich auf insgesamt 232,6 Millionen Dollar, was 5,3 Millionen Dollar oder 2,2% weniger als die 237,9 Millionen Dollar für 2018 ist. Der Rückgang der Gesamtkosten spiegelt die Bemühungen des Unternehmens zur Kosteneindämmung wider und verdeutlicht die Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Minen Jahr für Jahr.

AKTUALISIERUNG DER PROJEKTENTWICKLUNG

Ausbau der Copper Mountain Mühle

Während des Quartals setzte das Unternehmen die technischen Arbeiten fort, um seine Erweiterungspläne für die bestehende Mühle der Copper Mountain Mine voranzutreiben, die den Durchsatz von 40.000 Tonnen pro Tag auf 45.000 Tonnen pro Tag erhöhen und die Kupfergewinnung durch eine feinere Erzzerkleinerung verbessern soll. Das Erweiterungsprojekt umfasst die Installation einer dritten Kugelmühle, die das Unternehmen bereits gekauft hat.

Das Projekt-Engineering-Design wurde abgeschlossen, um die Inbetriebnahme der dritten Kugelmühle im 4. Quartal 2020 zu unterstützen. Die Konstruktion der Aufrüstung des saubereren Kreislaufs ist weit fortgeschritten, um die Inbetriebnahme der Aufrüstung des saubereren Kreislaufs Mitte 2020 zu ermöglichen. Im Laufe des Quartals ist die dritte Kugelmühle auf dem Bergwerksgelände eingetroffen und befindet sich im Lager und steht zur Installation bereit, wenn der Projektplan dies vorsieht. Das Unternehmen hat alle anderen kritischen langen Bleileitungen bestellt, die für die dritte Kugelmühlenanlage benötigt werden, und hat den Zeitplan der Projektentwicklung so angepasst, dass er mit der Cashflow-Generierung der Mine im Jahr 2020 in der aktuellen Niedrigkupferpreisumgebung übereinstimmt, so dass keine zusätzliche Finanzierung erforderlich ist, um das Projekt im Geschäftsjahr 2020 abzuschließen.

EXPLORATIONS-UPDATE

Copper Mountain Mining

Das Explorationsprogramm 2019 für die Copper Mountain-Mine umfasste etwa 15.000 Meter Bohrungen mit dem Ziel, Ressourcen neben und unterhalb der aktuellen Reserven in Gebieten mit hohem Potenzial zu definieren. Zu den Schlüsselbereichen der Bohrungen gehören die Erweiterung des aktuellen Grubengebiets nach Westen in Richtung der Lagerstätte New Ingerbelle; der östliche Rand des Grubengebiets 3, um die 2018 erzielten starken Bohrergebnisse zu verfolgen; Infill-Bohrungen in der Tiefe im südwestlichen Grubengebiet 3 sowie Bohrungen innerhalb und unterhalb der nördlichen Lagerstätte, die an den Primärbrecher angrenzt, um die Reserven- und Ressourcenklassifizierung zu verbessern.

Als Ergebnis eines erfolgreichen Bohrprogramms aktualisierte das Unternehmen die Mineralreserve und die Mineralressource für die Copper Mountain Mine. Die Mineralreserven stiegen um 12% auf 477 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,23% Kupfer und 0,10 g/t Gold für enthaltenes Metall von 2,47 Milliarden Pfund Kupfer und 1,55 Millionen Unzen Gold. Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen stiegen um 9% auf 599 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,23% Kupfer und 0,10 g/t Gold für enthaltenes Metall von 3,08 Milliarden Pfund Kupfer und 2,0 Millionen Unzen Gold. Die abgeleiteten Mineralressourcen stiegen um 16% auf 276 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,20% Kupfer und 0,10 g/t Gold für enthaltenes Metall von 1,23 Milliarden Pfund Kupfer und 0,88 Millionen Unzen Gold. (Bitte beachten Sie die Pressemitteilung vom 28. Oktober 2019).

Australien

Das Explorationsbohrprogramm 2019 in Australien beinhaltete sowohl Explorationsbohrungen als auch metallurgische Testarbeiten für die Lagerstätte Blackard, die sich innerhalb der Minenpachten des Eva-Kupfer-Projekts des Unternehmens befindet, fünf Kilometer von der geplanten Eva-Kupfer-Verarbeitungsanlage entfernt, in Queensland, Australien. Die Bohrungen bestätigten eine gemessene und angezeigte Mineralressource von 77 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49% Kupfer und 836 Millionen Pfund Kupfer, wodurch sich die gemessene und angezeigte Mineralressource von Eva Copper um 66% auf 2,1 Milliarden Pfund erhöhte. Die abgeleitete Mineralressource von Blackard von 19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49% Kupfer, die 206 Millionen Pfund Kupfer enthält, erhöhte die abgeleitete Mineralressource von Eva Copper um 118%. (Bitte beachten Sie die Pressemitteilung vom 15. Oktober 2019).

Während des Quartals setzte das Unternehmen die Arbeit an der Aktualisierung der bankfähigen Machbarkeitsstudie Eva Copper 2020 fort, die im 1. Quartal 2020 veröffentlicht werden soll. Dazu gehört ein neuer Minenplan, der die neue Blackard-Lagerstätte sowie Optimierungen der Fließbilder, der Produktion und der Kosten umfasst.

AUSBLICK

Es wird erwartet, dass die Kupferproduktion im Jahr 2020 auf 86 bis 96 Millionen Pfund und im Jahr 2021 auf 88 bis 98 Millionen Pfund ansteigen wird, da aus der Hauptgrube höhere Qualitäten abgebaut werden. Es wird erwartet, dass die Produktion im Jahr 2022 mit 75 bis 85 Millionen Pfund Kupfer niedriger sein wird, wobei die Produktion unmittelbar danach wieder auf ein höheres Niveau zurückkehren soll. Die Goldproduktion wird voraussichtlich 25.000 bis 30.000 Unzen betragen, und die Silberproduktion wird in den nächsten drei Jahren voraussichtlich 400.000 bis 500.000 Unzen pro Jahr betragen.

Die Produktion für die Copper Mountain-Mine ist für die nächsten drei Jahre wie folgt geplant:

Anleitung zur Produktion 2020 2021 2022

Kupferäquivalent (Mlbs)* 100 bis 113 102 bis 115 88 bis 100

Kupfer (Mlbs) 86 bis 96 88 bis 98 75 bis 85

* Kupferäquivalent, berechnet anhand der folgenden Metallpreise: 3,00 US$/lb Kupfer, 1.400 US$/oz Gold und 16,50 US$/oz Silber

Es wird erwartet, dass sich die C1 Kosten auf 1,30 bis 1,45 US-Dollar im Jahr 2020 verbessern werden, was in erster Linie auf eine höhere Produktion und bessere Qualitäten zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass das Kapital für die Aufrechterhaltung des Betriebs ca. 13 Millionen US-Dollar betragen wird, bei Gesamtkosten von 1,40 bis 1,60 US-Dollar pro Pfund. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich zwischen 1,95 und 2,20 US-Dollar pro Pfund liegen. Es wird erwartet, dass die aufgeschobene Auslagerung ab 2019 deutlich zurückgeht und voraussichtlich etwa 13 Millionen US-Dollar betragen wird.

Das gesamte Wachstums- bzw. Expansionskapital wird im Jahr 2020 voraussichtlich etwa 33 Millionen US-Dollar betragen. Der Großteil des im Jahr 2020 auszugebenden Kapitals ist in der zweiten Jahreshälfte für das Konzentrator-Erweiterungsprojekt in der Copper Mountain Mine geplant. Die kapitalisierte Exploration für das Jahr 2020 wird sich voraussichtlich auf etwa 2 Millionen US-Dollar belaufen, wobei der Schwerpunkt auf der fortgesetzten Erweiterung der Reserven in der Copper Mountain Mine liegt.

Eine Zusammenfassung der Kosten für das Jahr 2020 ist unten aufgeführt:

2020

Kostenplanung

C1 Barkosten (US$/lb) $1,30 bis

$1,45

All-in-unterstützende Kosten $1,40 bis

(US$/ $1,60

lb) (1)

All-in-Kosten (US$/lb)(2) $1,95 bis

$2,20

Capex 2020

Wachstumskapital (US$M) Ca. 33

Millionen

Dollar

Aufrechterhaltendes Kapital Ca. 13

(US$ Millionen

M)(1) Dollar

Aufgeschobenes Stripping (US$M)Ca. 13

Millionen

Dollar

1) Die Kapitalerhaltung umfasst die Aufrechterhaltung des Kapitals, die Leasingzahlungen und die entsprechende Verwaltung.

2) All-in-Kosten umfassen die Kosten für die Erhaltung des Kapitals, die verzögerte Ausmusterung und die Kosten für minderwertige Lagerbestände.

TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST ZU DEN FINANZ- UND BETRIEBSERGEBNISSEN FÜR DAS 4. QUARTAL 2019

Copper Mountain wird am Dienstag, 18. Februar 2020 um 7:30 Uhr (Pacific Standard Time) eine Telefonkonferenz für das Management abhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse für das 4. Quartal 2019 zu erörtern.

Informationen zur Live-Einwahl

Toronto und international: -1 (647) 427-7450

Nordamerika (gebührenfrei): -1 (888) 231-8191

Um am Webcast live per Computer teilzunehmen, gehen Sie zu:

event.on24.com/wcc/r/2168869/8984BF310DEB282BBE3C738541A2A410

Anrufinformationen wiedergeben

Toronto und international: -1 (416) 849-0833–Passwort: 7870549

Nordamerika (gebührenfrei): -1 (855) 859-2056–Passwort: 7870549

Die Wiederholung der Telefonkonferenz ist von 22.30 Uhr (PST) am 18. Februar 2020 bis 20.59 Uhr (PST) am 25. Februar 2020 verfügbar. Ein Archiv des Audio-Webcasts wird auch auf der Website des Unternehmens unter www.cumtn.com verfügbar sein.

Über Copper Mountain Mining Corporation

Copper Mountain’s Vorzeigeobjekt ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von British Columbia in der Nähe der Stadt Princeton. Die Copper Mountain-Mine produziert derzeit etwa 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion auf etwa 120 Millionen Pfund Kupferäquivalent steigen dürfte. Copper Mountain verfügt auch über das genehmigte Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein ausgedehntes 4.000 km2 großes, sehr aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol „CMMC“ und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol „C6C“ gehandelt.

Zusätzliche Informationen sind auf der Webseite des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.

Im Namen des Vorstands der

Copper Mountain Mining Corp.

„Gil Clausen“-

Gil Clausen, P.Eng.

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Letitia Wong

Vizepräsident Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: 604-682-2992

E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.com

Website: www.CuMtn.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen

Diese Pressemitteilung kann vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen (zusammen „vorausblickende Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie „plant“, „erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „möglicherweise“, „könnte“, „würde“, „könnte“, „auftreten“ oder „erreicht werden“. Vorausblickende Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen impliziert sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie die Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der einzelnen Managementdiskussionen und Analysen, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden, dargelegt werden. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kupferbergbaugesellschaft

Konsolidierte Finanzlage

(In Tausenden von kanadischen Dollar)

31. 31.

Dezember, Dezember,

2019 2018

$ $

Vermögenswerte

Umlaufvermögen

Barmittel und Barmitteläquivalente 32,126 46,123

Forderungen und vorausbezahlte Ausgaben 27,947 18,923

(Anmerkung

5)

Bestandsaufnahme (Anmerkung 6) 35,299 55,801

95,372 120,847

Rückforderungsgarantien (Anmerkung 10) 3,740 8,752

Latente Steuerforderungen (Anmerkung 18) 28,088 13,980

Sachanlagen (Anmerkung 7) 501,663 448,237

Halde für minderwertige Produkte (Anmerkung 64,978 109,846

6)

693,841 701,662

Passiva

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten und aufgelaufene 41,366 37,494

Verbindlichkeiten (Anmerkung

8)

An verbundene Parteien zu zahlende Beträge (A104,698 69,026

nmerkungen 16 und

23)

Kurzfristiger Teil der langfristigen 60,260 52,956

Verbindlichkeiten (Anmerkung

9)

Laufende Steuerschuld 1,186 622

207,510 160,098

Bestimmungen (Anmerkung 10) 18,104 6,571

Zinssatz-Swap-Verbindlichkeit (Anmerkung 9) – 601

Langfristige Schulden (Anmerkung 9) 188,123 229,001

Latente Steuerschuld 2,203 2,135

415,940 398,406

Eigenkapital

Zurechenbar an die Aktionäre der

Gesellschaft:

Aktienkapital (Anmerkung 11) 266,663 263,822

Beisteuernder Überschuss 18,623 17,378

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (4,158) (1,655)

Kumuliertes Defizit (70,516) (48,030)

210,612 231,515

Nicht-beherrschende Beteiligung 67,289 71,741

Total Eigenkapital 277,901 303,256

693,841 701,662

Kupferbergbaugesellschaft

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung (Verlust)

Für die am 31. Dezember 2019 und 2018 endenden Jahre

(In Tausenden von kanadischen Dollar, außer Anzahl und Gewinn pro Aktie)

2019 2018

$ $

Einnahmen (Anmerkung 13) 288,460 296,019

Kosten des Umsatzes (Anmerkung 14) (263,362) (270,713

)

Bruttogewinn 25,098 25

,306

Allgemeines und Verwaltung (11,544) (10,990)

(Anmerkung

14)

Abschreibung von minderwertigen (48,769) –

Lagerbeständen (Anmerkung

6)

Aktienbasierte Vergütung (2,093) (1,605)

(Anmerkung

12)

Einkommen (Verlust) aus dem (37,308) 12,711

Betrieb

Finanzielle Einnahmen 1,175 582

Finanzaufwendungen (Anmerkung 15) (16,476) (15,564)

Nicht realisierter Gewinn (464) 716

(Verlust) aus dem

Zinssatz-Swap

Wechselkurs(verlust)gewinn 14,192 (23,788)

Verlust bei der Veräußerung von (237) –

Anlagevermögen

Verlust vor Steuern (39,118) (25,343)

Laufender Steueraufwand für (862) (1,217)

Einkommen und

Ressourcen

Rückforderung von latenten 14,039 (

Einkommens- und Ressourcensteuern 316)

(Ausgaben)

Nettoverlust (25,941) (26,876)

Sonstiger Gesamtverlust

Anpassung der Währungsumrechnung (2,503) (1,655)

Gesamtverlust (28,444) (28,531)

Der Jahresüberschuss und der

Gesamtverlust sind

auf:

Aktionäre der Gesellschaft (22,486) (22,337)

Nicht-beherrschende Beteiligung (3,455) (4,539)

(25,941) (26,876)

Verlust pro Aktie:

Grundlegend $(0.12) $(0.13)

Verwässert $(0.12) $(0.13)

Gewichteter Durchschnitt der 189,529,1172,201,2

ausstehenden Aktien, 80 95

unverwässert

Gewichteter Durchschnitt der 191,004,3172,201,2

ausstehenden Aktien, 36 95

verwässert

Ausstehende Aktien am Ende des 191,331,0188,170,3

Jahres 53 59

Kupferbergbaugesellschaft

Konsolidierte Kapitalflussrechnungen

Für die am 31. Dezember 2019 und 2018 endenden Jahre

(In Tausenden von kanadischen Dollar)

2019 2018

$ $

Cashflows aus betrieblichen

Aktivitäten

Nettoverlust für das Jahr (25,941)(26,876)

Anpassungen für:

Abschreibung 27,527 51,046

Verlust bei der Veräußerung 237 –

von

Anlagevermögen

Abschreibung von 48,769

minderwertigen

Lagerbeständen

Unrealisierte Devisenverluste (16,890)17,601

(-gewinne)

Nicht realisierter (Gewinn) 464 (716)

Verlust aus

Zinssatz-Swap

Latente Einkommens- und (14,039) 310

Ressourcensteuerausgaben

(Rückforderung)

Finanzaufwand 16,476 15,564

Aktienbasierte Vergütung 2,093 1,327

38,696 58,256

Nettoveränderungen bei 12,536 (6,990)

den Posten des

Betriebskapitals (Anmerkung

17)

Netto-Cashflow aus 51,232 51,266

Betriebsaktivitäten

Cashflows aus

Investitionstätigkeiten

Beim Erwerb von Altona – 29,115

erworbene

Barmittel

Transaktions- und – (2,655)

Aktienausgabekosten für

Altona-Transaktion

Aufgeschobene Stripping-Kosten (32,608)(20,185)

Entwicklung der Sachanlagen (22,578)(21,537)

Kauf einer 5,012 (396)

Rückforderungsanleihe

Erlös aus der Veräußerung von 2,624 –

Anlagevermögen

Nettomittelabfluss für (47,550)(15,658)

Investitionstätigkeiten

Cashflows aus

Finanzierungsaktivitäten

Erlöse aus der Ausübung von 2,311 224

Optionen und

Warrants

Beiträge von nicht 38,329 28,412

beherrschenden

Anteilen

Zahlungen an nicht (997) (3,304)

beherrschende

Anteile

Gesicherter Krediterlös 10,345 –

(Anmerkung

9)

Darlehenskapitalzahlungen (49,344)(44,074)

Gezahlte Zinsen (13,687)(12,122)

Mietzahlungen (3,279) (6,511)

Nettomittelabfluss für (16,322)(37,375)

Finanzierungsaktivitäten

Auswirkungen von (1,357) 2,757

Wechselkursänderungen auf

die liquiden

Mittel

(Rückgang) Erhöhung der liquiden (13,997)990

Mittel

Flüssige Mittel – Jahresanfang 46,123 45,133

Flüssige Mittel – Ende des 32,126 46,123

Jahres

Ergänzende Angaben zum

Cashflow

(Anmerkung 17)

