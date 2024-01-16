Copper One ernennt Richard Robins, einen Führungsexperten im Finanzbereich, zum Chief Financial Officer

Vancouver, BC – 2. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One oder das Unternehmen) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Richard Robins, B.A., MBA, zum Chief Financial Officer und Frau Aida Reed zur Corporate Secretary ernannt hat.

Über Richard Robins, B.A., MBA

Richard ist ein Finanzmanager mit über zwanzig Jahren Erfahrung im Bankenwesen, im Technologiesektor, im Bergbau und bei börsennotierten Unternehmen. Er bekleidete zunehmend verantwortungsvolle Führungspositionen bei der TD Bank, der Citibank, der Peoples Trust Company und der Vancouver City Savings Credit Union. Richard war CFO der International Battery Metals Corp. (vormals Rheingold Exploration Corp.) (IBAT.c ist ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 60 Mio. $). Er brachte das Unternehmen erfolgreich an die TSX Venture Exchange und später an die CSE. Richard hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der McGill University und ein MBA-Diplom von der Schulich School of Business der York University.

David Greenway, CEO und ein Direktor von Copper One, kommentierte: Wir freuen uns, Richard Robins im Team von Copper One begrüßen zu dürfen. Seine große Führungskompetenz im Finanzwesen, seine Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen und sein Kapitalmarkt-Knowhow werden uns beim weiteren Ausbau unseres nordamerikanischen Kupferportfolios – einschließlich unseres Vorzeigeprojekts Majuba Hill in Nevada und unseren Projekten Redhill und Redonda in British Columbia – eine wertvolle Stütze sein.

Es ist mir eine große Freude, Copper One in dieser spannenden Phase seiner Unternehmensentwicklung unterstützen zu dürfen, so Richard Robins, der neu ernannte Chief Financial Officer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Copper One beim weiteren Ausbau seines Kupferportfolios und bei der Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass Frau Aida Reed die Rolle des Corporate Secretary übernehmen wird.

Frau Reed ist eine erfahrene Fachkraft im Bereich Unternehmensverwaltung und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarktbereich. Sie betreute börsennotierte Unternehmen, verschiedene Führungsriegen bzw. Boards of Directors und unterstützte Unternehmensinitiativen in diversen Sektoren wie Bergbau, Technologie sowie Öl und Gas an kanadischen, US-amerikanischen und europäischen Börsen.

Zusammen mit der Ernennung von Richard Robins zum Chief Financial Officer und Aida Reed zur Corporate Secretary möchte das Unternehmen zudem bekannt geben, dass Frau Natasha Doe als Controllerin bestellt wurde und dem Unternehmen nun nicht mehr als Chief Financial Officer und Corporate Secretary zur Verfügung steht.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich des Campbell River im Bergbaurevier Vancouver in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für seine kupfer- und skarnreichen Porphyrformationen bekannt ist. Aus Sicht des Unternehmens bietet sich bei Redonda eine attraktive Möglichkeit für längerfristige Explorationsaktivitäten mit Potenzial für eine bedeutende Kupfer- und Molybdänmineralisierung.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Steigerung des Unternehmenswerts durch die Auffindung und den Ausbau hochwertiger Projekte mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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