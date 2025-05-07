Copper One schließt Bohrung MHB-38 auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Nevada ab

· Der anvisierte Turmalin-Brekzien-Korridor wurde erfolgreich durchteuft; das geologische Modell wurde bestätigt; das Unternehmen setzt seine Arbeiten mit Bohrung MHB-39 fort

Vancouver, BC / 31. Juli 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (Copper One oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Bohrung MHB-38 bekannt zu geben, die im Rahmen seines Flaggschiff-Projekts Majuba Hill (Kupfer-Silber-Gold) im Pershing County, Nevada, eine Gesamttiefe von 608 Fuß (185,32 Meter) erreicht hat. Das Unternehmen bereitet derzeit den Beginn der Bohrungen an MHB-39 vor. Während die Untersuchungsergebnisse von MHB-37B noch ausstehen, geht das Explorationsprogramm 2026 weiterhin planmäßig voran.

MHB-38 wurde konzipiert, um einen neu entdeckten, in nord-nordwestlicher Richtung verlaufenden Turmalin-Brekzienkörper zu erproben, der durch jüngste Oberflächenkartierungen definiert wurde. Aus einem Straßeneinschnitt entlang des interpretierten Ausbissverlaufs der Brekzie entnommene Gesteinssplitterproben ergaben anomale Kupfer- und Goldwerte. Diese anvisierte Brekzienzone wurde in der vorhergesagten Tiefe durchschnitten, was mit dem geologischen Modell des Unternehmens übereinstimmt. Die Ergebnisse von MHB-38 sollen dazu beitragen, die dreidimensionale Geometrie und Kontinuität des Brekzien-Systems sowie die Verteilung der Alteration und der damit verbundenen Sulfidmineralisierung zu bestimmen. Dies wird wichtige geologische Informationen liefern, mit denen das geologische Modell verfeinert und die Auswahl künftiger Bohrziele optimiert werden kann.

Der Bohrkern aus MHB-38 wurde in das gesicherte Bohrkernlager des Unternehmens in Elko (Nevada) transportiert, wo er protokolliert, fotografiert, beprobt und für den Versand an ALS Laboratories vorbereitet wird.

Die vorläufige geologische Bohrkernprotokollierung zeigt, dass die Bohrung MHB-38 ab einer Tiefe von etwa 262 Fuß (79,9 Meter) eine durch Turmalin alterierte magmatische Brekzie durchschnitten hat, die ab etwa 338 Fuß (103,0 Meter) in eine gut entwickelte Turmalin-Brekzie überging. Ab einer Tiefe von etwa 340 Fuß (103,6 Meter) wurde eine aphanitische Rhyolith-Einheit durchteuft. Der Rhyolith wird als eine frühe Intrusionsphase interpretiert, die zeitlich mit Mineralisierungsereignissen in Verbindung stehen könnte, die an anderen Stellen innerhalb des Majuba-Hill-Systems erkannt wurden.

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Abbildung 1: Die in Bohrloch MHB-38 bei etwa 338 Fuß (103,0 Meter) durchteufte Turmalin-Brekzie entspricht dem projizierten, in Nord-Nordwest-Richtung verlaufenden Brekzien-Korridor, der im Rahmen jüngster geologischer Kartierungen identifiziert wurde.

Die Turmalin-Alteration und die Brekziierung gelten als anerkannte Explorationsvektoren auf Majuba Hill und werden als hydrothermale Fluidwege interpretiert, die möglicherweise mit der Entstehung des Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems des Projekts in Zusammenhang stehen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Mineralisierung basiert auf geologischen Bohrprotokollen und visuell festgestellten Alterations- und Sulfidmineralen. Das Vorhandensein, die Intensität und der Gehalt der Kupfer-, Gold- und Silbermineralisierung können erst durch unabhängige Laboranalysen bestätigt werden, die noch ausstehen. Geologische Protokollierungen, Probenahmen und analytische Arbeiten sind weiterhin im Gange, und die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Der erfolgreiche Abschluss von MHB-38 markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserem Explorationsprogramm 2026 auf Majuba Hill, sagte David Greenway, President und CEO von Copper One. Die Bohrung durchteufte den anvisierten, in Nord-Nordwest-Richtung verlaufenden Brekzien-Korridor mit Erfolg. Dies bestätigt unser geologisches Modell und liefert wertvolle Informationen zu den strukturellen Kontrollen und der Alteration, die mit dem Mineralisierungssystem in Zusammenhang stehen. Die beobachtete Turmalin-Alteration, die Brekziierung und die Intrusionsbeziehungen stärken unser Vertrauen in die sich entwickelnde geologische Interpretation und werden dazu beitragen, die Zielauswahl für künftige Bohrungen zu verfeinern. Dabei werden wir die Ausdehnung und Kontinuität des Kupfer-Silber-Gold-Systems auf Majuba Hill weiterhin systematisch bewerten. Wir freuen uns auf die Analyseergebnisse sowohl von MHB-37B als auch von MHB-38 und werden die nächste Bohrphase vorantreiben.

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Abbildung 2: Kern aus Bohrloch MHB-37B in einer Tiefe von 2.389 Fuß (728 Meter) mit sichtbaren Vorkommen von Pyrrhotin, Pyrit und Chalkopyrit in Verbindung mit sekundärer Biotit-Alteration. Der Abschnitt wurde zur analytischen Untersuchung an ALS Laboratories übermittelt.

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Abbildung 3: Sichtbare Chalkopyrit-Mineralisierung innerhalb der Brekzienzone in Bohrloch MHB-37B in einer Tiefe von etwa 1.982 Fuß (604 Meter).

Über die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill in Nevada

Majuba Hill ist das Flaggschiff-Explorationsprojekt für Kupfer, Silber und Gold von Copper One Resources Corp. und befindet sich in Pershing County, Nevada, USA – laut der Annual Survey of Mining Companies 2025 des Fraser Institute die weltweit bestplatzierte Bergbaujurisdiktion. Die Liegenschaft umfasst etwa 9.684 Acres (3.919 Hektar) und liegt etwa 70 Meilen (113 Straßenkilometer) südwestlich von Winnemucca sowie 156 Meilen (251 Kilometer) nordöstlich von Reno.

Das Projekt verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, darunter ganzjährige Straßenanbindung, Strom- und Wasserversorgung in der Nähe sowie Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften im Bergbau. Majuba Hill ist eine ehemals produzierende Kupfermine mit einer umfangreichen Explorationsdatenbank, einschließlich historischer Bohrungen von etwa 89.395 Fuß (27.248 Meter), die eine solide technische Grundlage für die laufende Exploration bildet und dazu dient, die Ausdehnung und das wirtschaftliche Potenzial des mineralisierten Systems weiter abzugrenzen.

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Abbildung 4: Bohrzielzonen 2026: Bohrlöcher 2026 und geplante Bohrlöcher.

Die Exploration hat ein großes hydrothermales Mineralisierungssystem mit Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung umrissen, das weiterhin für eine Erweiterung offen ist. Die derzeitige Exploration konzentriert sich darauf, das geologische Modell des Unternehmens durch systematische Bohrungen, geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und strukturelle Interpretationen weiterzuentwickeln, um den Umfang, die Kontinuität und die Bedeutung der Mineralisierung zu bewerten. Weitere Bohrungen und technische Studien sind erforderlich, um die Ausdehnung und das wirtschaftliche Potenzial des mineralisierten Systems genauer zu definieren.

Technische Angaben und qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Projekt Majuba Hill wurde von E. L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den zunehmenden globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die für die Elektrifizierung, die KI-Infrastruktur und Rechenzentren, für erneuerbare Energien, den Verteidigungssektor sowie die Modernisierung der Stromversorgungssysteme benötigt werden.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein Porphyr-Kupferprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer führenden Bergbauregion mit hervorragender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines großen Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt in Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.786 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der vielversprechenden Coast Suture Zone, einem geologischen Gürtel, der für bedeutende Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Redonda das Potenzial hat, sich zu einem bedeutenden langfristigen Explorations-Asset zu entwickeln, da im Rahmen der systematischen Exploration weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersucht werden.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.704 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit Potenzial für Kupfer-, Zink-, Silber- und Goldmineralisierung, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Vorbehaltlich des Abschlusses der geplanten Transaktion wird Copper One auch Eigentümer des Projekts Sport in Utah sein, was das Portfolio des Unternehmens an Kupferexplorationsassets in Nordamerika erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne geologische Modellierung weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und eine langfristige Schaffung von Aktionärswert durch eine disziplinierte Exploration und den Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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