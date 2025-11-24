Coppernico initiiert groß angelegtes Geophysikprogramm im Projekt Sombrero

Vancouver, Kanada – 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) (Coppernico oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales SAC eine groß angelegte drohnengestützte Magnetikmessung bzw. eine bodengestützte Gravitationsmessung in mehreren Zielzonen seines kupfer- und goldführenden Skarn-Porphyr-Projekts Sombrero in Peru eingeleitet hat (siehe Abbildung 1). Die Messungen sollen bessere Einblicke in die geologischen Strukturen unterhalb der Deckschicht geben, die Definition von Bohrzielen unterstützen und eine genauere Abschätzung der gesamten Ausdehnung des Mineralisierungssystems im Projekt Sombrero zulassen.

Einzelheiten zum Programm:

– Drohnengestützte Magnetikmessung über einer Gesamtfläche von rund 13.000 Hektar (ha) (760 Kilometer (km) Flugstrecke)

– Erstmalige bodengestützte Gravitationsmessung auf einer Gesamtfläche von rund 7.000 ha

– Zusammenführung der Ergebnisse mit den Daten aus geologischen Untersuchungen und IP-Messungen (induzierte Polarisation) zur Aktualisierung eines 3D-Modells

o www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82078/Coppernico_041125_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Umrisse der Bereiche des Projekts Sombrero mit den 2025 geplanten Magnetik- und Gravitationsmessungen.

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, erklärt: Wir arbeiten mit Hochdruck am Ausbau unserer obertägigen Explorationsprogramme im Projekt Sombrero, um das Unternehmen mit einer umfangreichen Pipeline von großformatigen Zielzonen mit hochgradigen Kupfer- und Goldvorkommen im Stadium der Bohrreife für unsere nächste Bohrphase zu versorgen.

Die aus diesen geophysikalischen Programmen gewonnenen, hochauflösenden Daten werden in Verbindung mit dem Datenmaterial aus unseren früheren obertägigen Arbeiten und Bohrungen bessere Einblicke in das derzeitige Potenzial liefern und zur Abgrenzung weiterer wichtiger Zielzonen für unsere nächste Bohrphase beitragen.

Unser Ziel für 2026 im Projekt Sombrero ist es, unsere bereits im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Zielzone Fierrazo mit ihren hochgradigen Kupfer- und Goldvorkommen weiter auszubauen und mehrere neue Ziele zu erkunden, die wir in einer noch kaum explorierten, aussichtsreichen Bergbauregion Perus aufgefunden haben. Wir werden uns auch in Zukunft vorrangig auf den Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Kommunen vor Ort konzentrieren, wo wir durch unsere laufenden Arbeitsprogramme in letzter Zeit zusätzliche Arbeitsplätze schaffen konnten.

Programm der Magnetik- und Gravitationsmessung 2025-2026

Die drohnengestützte Magnetikmessung soll eine Fläche von rund 13.000 ha (130 km²) abdecken und neue Daten über eine Flugstrecke von knapp 760 km liefern. Das Programm soll nach Norden und Süden erweitert werden, um auch die Zielgebiete Antapampa und Tipicancha miteinzubeziehen, die im Rahmen früherer Magnetikmessungen nicht erfasst wurden. Über vorrangigen Gebieten sollen zusätzliche Messlinien geflogen werden, um eine höhere Auflösung zu erzielen und die Auswertung der magnetischen und strukturellen Signaturen im Zusammenhang mit Skarn- und Porphyrmineralisierungen zu optimieren.

Die in den letzten zwei Jahren durchgeführten Kartierungen und Bohrungen im Feld haben gezeigt, dass Magnetfelddaten für das Verständnis der Geologie des überlagerten Wirtsgesteins und des Mineralisierungssystems bei Sombrero von entscheidender Bedeutung sind. Die neue drohnengestützte Magnetikmessung dient dem Zweck, Magnetfelddaten von deutlich höherer Qualität und Auflösung als in den früheren Programmen der Jahre 2007 und 2018 zu erfassen; sie wird daher die geologische Modellierung und die Bohrzielfindung direkt unterstützen.

Parallel dazu hat das Unternehmen auch eine neue bodengestützte Gravitationsmessung auf einer Fläche von rund 7.000 ha eingeleitet. Es handelt sich hier um die erste Gravitationsdatensammlung, die jemals im Projekt Sombrero durchgeführt wurde. Die Gravitationsdaten dienen der Kartierung dichter Skarnhorizonte, Intrusionszentren, lithologischer Kontaktzonen und Strukturkorridore und sollen die Daten aus der Magnetikmessung und die bereits vorhandenen IP-Daten ergänzen. Anhand der bisherigen Bohrungen konnten ausgeprägte Dichtekontraste zwischen den wichtigsten Gesteinsarten und Mineralisierungszonen bestätigt werden, was das Potenzial der Gravitationsmethode zur Verbesserung der Zieldefinition und Tiefenmodellierung untermauert.

Deep Sounding EIRL, ein peruanisches Unternehmen, das auf geophysikalische Messungen spezialisiert ist, wurde mit der Durchführung des Programms beauftragt, das voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen wird.

Durch die Einbindung moderner geophysikalischer Methoden in das bevorstehende Programm will man einen besseren Gesamteindruck von der Kontinuität des Mineralisierungssystems Sombrero bekommen; außerdem wird damit eine datengestützte Zielfindung möglich, was wiederum die Entdeckungschancen verbessert. Die Resultate der geophysikalischen Messungen werden in den kommenden Monaten verarbeitet und ausgewertet; die wichtigsten Erkenntnisse werden dann als Grundlage für die Auffindung von Bohrzielen im Rahmen der zweiten Ausbaustufe herangezogen.

Tim Kingsley, VP Exploration, fügt hinzu: Diese Messungen werden uns ein weitaus klareres Bild von den überlagerten Bereichen des großformatigen Mineralisierungssystems im Projekt Sombrero vermitteln. Durch die Zusammenführung der Daten aus Magnetikmessung, Gravitationsmessung und IP-Messung wollen wir koinzidente Anomalien ermitteln, die uns zu Mineralisierungszonen führen könnten und uns erlauben, unser 3D-Geomodell für diese Region entsprechend zu verfeinern.

Technische Offenlegung und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einer qualifizierten Person (gemäß NI 43-101) geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Interessengruppen durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Referenzprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 56.400 Hektar (564 Quadratkilometer), das sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero.

Coppernico Metals Inc. ist derzeit an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol COPR notiert, wird am OTCQB Venture Market unter dem Symbol CPPMF gehandelt und von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 9I3 außerbörslich gehandelt. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichte Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, sollte, voraussichtlich, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Interpretation geologischer Kartierungen und Probenahmeergebnisse, den prospektiven Charakter identifizierter Ziele für zukünftige Explorationen, das Potenzial der interpretierten mineralisierten Systeme, den Fortschritt und die Genehmigung von Genehmigungen sowie die Bohrpläne des Unternehmens. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offen gelegt oder impliziert werden. Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular 2024 des Unternehmens und anderen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

