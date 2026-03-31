Copywriting und KI schaffen Chancen neben dem Job

Copywriting verbindet flexible Arbeit, hohe Nachfrage und KI-Unterstützung zu einem einfachen Einstieg in ein digitales Nebenbusiness.

Jakob Kiender ordnet ein, warum Copywriting mit ChatGPT und Claude besonders für Menschen interessant ist, die neben dem Job online starten möchten.

Copywriting wird durch KI alltagstauglicher

Ein digitales Nebenbusiness wirkt für viele Menschen zunächst kompliziert. Sie denken an Technik, hohe Startkosten oder eigene Produkte. Copywriting unterscheidet sich davon deutlich. Die Dienstleistung basiert auf einer klaren Fähigkeit: Unternehmen brauchen Texte, die verkaufen.

Mit ChatGPT und Claude wird der Einstieg noch einfacher. Aus Stichpunkten entstehen erste Newsletter, Anzeigen, Webseitenabschnitte oder Verkaufsseiten. Menschen ohne Vorerfahrung erhalten schneller ein Gefühl dafür, wie Werbetexte aufgebaut sind und welche Botschaften funktionieren.

Jakob Kiender sieht darin einen starken Vorteil. Aus seiner Sicht senkt KI die Einstiegshürde, während Copywriting weiterhin eine gefragte Fähigkeit bleibt. Diese Kombination macht das Thema besonders interessant für Berufstätige, die neben dem Job starten möchten.

Unternehmen lagern Texte aus

Viele Firmen haben Bedarf an guten Texten, aber keine Zeit für die Umsetzung. Im Tagesgeschäft stehen Kunden, Projekte, Mitarbeitende und operative Aufgaben im Mittelpunkt. Professionelle Werbetexte bleiben oft liegen oder entstehen ohne klare Strategie.

Freelancer schließen diese Lücke. Sie unterstützen Unternehmen bei E-Mail-Kampagnen, Landingpages, Webseiten, Anzeigen und Social-Media-Texten. Für Firmen zählt dabei nicht die Textmenge, sondern die Wirkung. Ein guter Text kann mehr Anfragen erzeugen, Vertrauen stärken und den Verkauf unterstützen.

KI hilft beim Schreiben und bei der Kundensuche

ChatGPT und Claude unterstützen angehende Copywriter bei mehreren Schritten. Sie helfen bei Ideen, Formulierungen, Textaufbau und Optimierung. Gleichzeitig erleichtern sie die Recherche nach passenden Branchen und möglichen Kunden.

Wer beispielsweise Unternehmen aus einer bestimmten Branche ansprechen möchte, kann KI für Zielgruppenanalyse, Angebotsideen und Kontakttexte nutzen. Dadurch wird die Kundensuche strukturierter. Die konkrete Auswahl und Prüfung der Firmen bleibt wichtig, doch der Einstieg wirkt weniger überfordernd.

Nebenberuflich starten mit klarer Fähigkeit

Copywriting eignet sich gut für den Start neben dem Job, weil Texte flexibel erstellt werden können. Einsteiger arbeiten an Projekten in freien Zeitfenstern und bauen Schritt für Schritt Erfahrung auf. KI beschleunigt diesen Prozess, weil Entwürfe schneller entstehen und Varianten leichter getestet werden.

Aus Mediensicht zeigt sich ein klares Bild: Copywriting mit KI verbindet Nachfrage, Flexibilität und moderne Technologie. Jakob Kiender sieht darin eine reale Chance für Menschen, die online starten, Unternehmen unterstützen und sich langfristig ein eigenes digitales Geschäftsmodell aufbauen möchten.

Jakob Kiender ist Gründer der Salevate GmbH und spezialisiert auf Copywriting, Verkaufspsychologie und KI-gestützte Texterstellung. Die Salevate GmbH bildet Copywriter aus und unterstützt Menschen beim Aufbau eines digitalen Geschäftsmodells.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Salevate GmbH

Frau Lisa Steigerwald

Lindleystraße 8A

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 017670157340

web ..: https://vorbereitung.kicopywriting.de/insta/

email : lisa@salevate.de

Die Salevate GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main macht Copywriting für Einsteiger und Unternehmen greifbar. Das Unternehmen zeigt, wie starke Texte Aufmerksamkeit erzeugen, Vertrauen aufbauen und Verkäufe unterstützen.

Inhaber Jakob Kiender ist ein langjährig erfahrener Profi im Copywriting. Er verbindet fundierte Erfahrung mit modernen Ansätzen rund um KI Writing und zeigt, wie Unternehmen und Einsteiger von dieser Entwicklung profitieren. Gerade in den letzten Jahren hat das Thema KI und Copywriting stark an Bedeutung gewonnen. Die Salevate GmbH vermittelt, wie sich moderne Tools wie ChatGPT sinnvoll einsetzen lassen und wie daraus Texte mit echter Wirkung entstehen.

Über die Copywriting Secrets Masterclass hat die Salevate GmbH bereits viele Menschen dabei unterstützt, erfolgreich mit Copywriting durchzustarten. Teilnehmende haben ein eigenes selbstständiges Business aufgebaut und verdienen teils 5.000 bis 10.000 Euro im Monat. Einige beschäftigen inzwischen sogar eigene Angestellte, weil die Nachfrage nach starken Texten weiter steigt.

Die Salevate GmbH steht für verständliche Ausbildung, moderne Methoden und praxisnahe Strategien im Copywriting. So entsteht ein klarer Einstieg in ein Feld, das für Unternehmen immer wichtiger wird.

Pressekontakt:

Salevate GmbH

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fon ..: 017670157340

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