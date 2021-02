Core One Labs beauftragt Donohoe Advisory hinsichtlich Notierung an NASDAQ und veranstaltet eine Sondertelefonkonferenz für Investoren mit Dr. Robert E.W. Hancock zur Erörterung der jüngsten Forschungsergebnisse

Vancouver (British Columbia, Kanada), 6. Februar 2021. Core One Labs Inc. (CSE: COOL, OTC: CLABF, Frankfurt: LD62 – WKN: A2P8K3) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es Donohoe Advisory Associates LLC (Donohoe Advisory) in Zusammenhang mit seinen Bemühungen um eine Notierung seiner Stammaktien an einem NASDAQ Stock Market beauftragt hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Notierung seiner Stammaktien an der NASDAQ für eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens Investoren sowie eine bessere Marktliquidität für die Aktionäre sorgen wird.

Donohoe Advisory wurde 2004 von Dave Donohoe gegründet. Seither hat die Firma Hunderte von Unternehmen in einer Vielzahl an Notierungsangelegenheiten sowohl für den NASDAQ Stock Market als auch für die New York Stock Exchange erfolgreich vertreten. Das leitende Beratungsteam von Donohoe hat zuvor entweder für die NASDAQ oder die New York Stock Exchange (NYSE) gearbeitet. Vor der Gründung von Donohoe Advisory war Dave Donohoe über neun Jahre bei der NASDAQ tätig, wo er zuletzt als Chief Counsel im Listing Qualifications Department arbeitete. Zu den weiteren hochrangigen Beratern zählen Katherine Roberson Petty, ehemaliger Senior Counsel für das Office of General Counsel der NASDAQ, Bruce Poignant, ehemalige Führungskraft bei der NYSE in deren Capital Markets Group, Tamara Kondic, ehemaliger Director im Listing Qualifications Department von Nasdaq Stock Market LLC, sowie David Compton, ehemaliger Director of Corporate Governance Interpretations bei der NASDAQ.

Die NASDAQ ist gemessen an der Marktkapitalisierung hinter der New York Stock Exchange die zweitgrößte Börse der Welt. Um sich für eine Notierung zu qualifizieren, muss ein Unternehmen bei der United States Securities and Exchange Commission registriert sein, über mindestens drei Market Makers verfügen und Mindestanforderungen in puncto Aktiva, Kapital, öffentliche Aktien und Aktionäre erfüllen.

Da das Interesse der Investoren an Psychedelika zunimmt, ist das Unternehmen der Auffassung, dass eine kurzfristige Notierung an der NASDAQ überaus günstig ist. Das Interesse der Investoren zieht auch einige hochkarätige Führungskräfte und Berühmtheiten an, wodurch Investitionen in die Zukunft der psychedelischen Branche in das Blickfeld rücken. Hedgefonds-Milliardär Steven Cohen, Joby Pritzker, Mitbegründer von Tao Capital und Erbe des Hyatt-Hotelvermögens, sowie Bob Parsons, Milliardär und Gründer von GoDaddy und des Golfausrüstungsherstellers PXG, haben allesamt an die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (die MAPS) gespendet – eine gemeinnützige Forschungs- und Bildungsorganisation, die medizinische, rechtliche und kulturelle Kontexte entwickelt, damit Menschen von der bedachten Anwendung von Psychedelika und Marihuana profitieren können.

Compass Pathways war das erste psychedelische Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Börsengang an der NASDAQ durchführte, wobei der Milliardär Peter Thiel eine Eigentümerschaft von etwa 7,54 Prozent hält. ATAI Life Sciences ist ein weiteres Unternehmen im Bereich der Psychedelika, das voraussichtlich noch in diesem Jahr an die Börse gehen wird und eine erwartete Bewertung von einer bis zwei Milliarden Dollar aufweist. Abgesehen von diesen neuen und künftigen Akteuren wurde im Bereich der Psychedelika mit dem Horizons Psychedelic Stock Index ein neuer börsennotierter Fonds eingeführt, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Nachfrage nach Psychedelika rasch zunimmt. Laut Data Bridge Market Research wird der Markt für psychedelische Arzneimittel in den kommenden acht Jahren mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 16,3 Prozent wachsen und bis 2027 6,85 Milliarden erreichen.

Donohoe Advisory ist das führende Beratungsunternehmen für die Abwicklung der rechtlichen Anforderungen, behördliche Aspekte und Antragsverfahren, die für ein erfolgreiches Uplisting erforderlich sind. Die Notierung des Unternehmens an der NASDAQ wird den Zugang zu größeren institutionellen und Wall-Street-Investoren ermöglichen, die nach Investitionen im psychedelischen Bereich suchen. Ich gehe davon aus, dass Core One Labs auf großes Interesse bei Investoren stoßen wird, da seine Betriebstätigkeit mit anderen an der NASDAQ gelisteten Unternehmen in diesem Bereich vergleichbar ist. Darüber hinaus würde diese größere Exposition zu einer angemesseneren Bewertung führen, da das Unternehmen nach Ansicht des Managements im Vergleich zu seinen Mitbewerbern deutlich unterbewertet ist, sagte Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen zwar Donohoe Advisory in Zusammenhang mit seinen Bemühungen um eine Notierung an der NASDAQ beauftragt hat, das Unternehmen jedoch noch keine Notierung beantragt oder eine endgültige Entscheidung hinsichtlich einer Notierung getroffen hat. Die Erlangung einer Notierung unterliegt den behördlichen Genehmigungen sowie der Erfüllung der anwendbaren Notierungsanforderungen und erfordert die Konsolidierung des ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens, um die Mindestanforderungen hinsichtlich des Marktwerts zu erfüllen. Falls sich das Unternehmen für eine Notierung entscheidet, ist vorgesehen, dass seine Stammaktien weiterhin in Kanada an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden.

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 10. Februar 2021, um 13:30 Uhr PST (16:30 EST, 22:30 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz für Investoren mit Chairman Dr. Robert E.W. Hancock und CEO Joel Shacker abhalten, um die neuesten Entwicklungen und die Strategie zu erörtern.

Dr. Robert E.W. Hancock wird die Fortschritte besprechen, die im Labor von Core One in British Columbia erzielt wurden. Er wird über aktuelle wichtige Meilensteine informieren, die erreicht wurden. Er wird auch einen tiefgehenden Einblick in den Bereich der Psychedelika geben und darüber berichten, inwiefern sich Core One Labs von anderen Unternehmen auf diesem Gebiet unterscheidet.

EINWAHLNUMMERN FÜR TEILNEHMER

Kanada/USA, gebührenfrei: 1-800-319-4610

International, gebührenpflichtig: +1-604-638-5340

Deutschland, gebührenfrei: 0800-180-1954

Die Teilnehmer werden gebeten, sich 5 bis 10 Minuten vor der geplanten Startzeit einzuwählen und die Verbindung mit der Telefonkonferenz anzufragen.

AUFZEICHNUNG DER TELEFONKONFERENZ (zur Verteilung)

Kanada/USA, gebührenfrei: 1-800-319-6413

International, gebührenpflichtig: +1-604-638-9010

Zugangscode: 6172

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. ist ein Forschungs- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Biowissenschaften und die Markteinführung psychedelischer Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie gerichtet ist. Das Unternehmen hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Mit dieser Technologie beabsichtigt das Unternehmen, die Technologie seines geistigen Eigentums weiterzuentwickeln, um sich auf die Verabreichung psychedelischer Moleküle zu konzentrieren, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Psilocybin liegt. Core One besitzt auch eine Beteiligung an Ambulanzen, die zusammen eine Datenbank mit über 200.000 Patienten unterhalten. Durch die Forschung und Entwicklung in diesen Ambulanzen, einschließlich der Integration seines geistigen Eigentums in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, an einer behördlichen Zulassung für die Forschung zu arbeiten, die Behandlungen psychischer Erkrankungen auf Basis von Psychedelika weiterentwickelt.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One Labs Inc. ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One Labs Inc. glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One Labs Inc. handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

