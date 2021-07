Core One Labs gibt Einzelheiten der Aktienzusammenlegung bekannt, mit welcher den Auflagen der NASDAQ-Börsennotierung entsprochen werden soll

Vancouver, British Columbia, Kanada – 16. Juli 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Börsennotierung im Kapitalmarktsegment von The Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) anstrebt, um das Anlegerprofil des Unternehmens zu verbessern und seinen Aktionären eine größere Wertschöpfung zu ermöglichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine Börsennotierung an der Nasdaq (die Börsennotierung) dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, seine Geschäftsentwicklung in den Vereinigten Staaten voranzutreiben, und zwar sowohl durch den Zugewinn von institutionellen und privaten Anlegern als auch durch mögliche Fusions- und Übernahmechancen, die eine gute Ergänzung zu den bestehenden Geschäftsbereichen des Unternehmens wären. Diesbezüglich liegt der Schwerpunkt auf der Förderung des sicheren Einsatzes von Psychedelika für medizinische Zwecke zur Behandlung von psychischen und neurologischen Erkrankungen.

Zum Zeitpunkt der Börsenöffnung in Nordamerika am Donnerstag, den 15. Juli 2021, starteten die Stammaktien des Unternehmens auf Basis der Aktienzusammenlegung im Verhältnis 8:1 (die Aktienzusammenlegung) an der kanadischen Börse (Canadian Securities Exchange) in den Handel. Zum Zeitpunkt der vorliegenden Pressemeldung sind 14.344.079 Stammaktien des Unternehmens in Umlauf. Der Ausübungspreis und die Anzahl der Stammaktien, die bei Ausübung der ausstehenden Optionen und Warrants zu emittieren sind, wurden nach Abschluss der Aktienzusammenlegung gemäß den geltenden Bedingungen der Zusammenlegung ebenfalls anteilsmäßig angepasst.

Die Aktienzusammenlegung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Börsennotierung des Unternehmens an der Nasdaq. Das Unternehmen wird weitere Maßnahmen setzen, um die Auflagen der Nasdaq für einen erfolgreichen Börsenzulassungsantrag zu erfüllen.

Die Börsennotierung an der Nasdaq hängt von der Genehmigung der Nasdaq-Börsenaufsicht und von der Erfüllung aller geltenden Notierungskriterien und -auflagen ab. Nach erfolgreichem Abschluss des Börsenzulassungsverfahrens würde die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel COOL weiterhin aufrecht bleiben.

Die Entscheidung des Unternehmens, diese Aktienkonsolidierung durchzuführen ist ein bedeutender Schritt nach vorn für Core One und verdeutlicht das Engagement des Unternehmens, seinen Antrag auf eine Notierung an der Nasdaq voranzutreiben. Unser Unternehmen zielt darauf ab, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern, die Präsenz auf den internationalen Märkten zu erhöhen und ein führendes Unternehmen im Bereich der Psychedelika zu werden. Unser Streben nach einer Börsennotierung an der Nasdaq ist ein weiterer Schritt zur Erreichung dieser Ziele, bekundete Joel Shacker, CEO des Unternehmens.

Einzelheiten zur Aktienzusammenlegung

Im Anschluss an die Aktienzusammenlegung sind 14.344.079 Stammaktien des Unternehmens in Umlauf. Es wurden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Jeder aus der Aktienzusammenlegung resultierende Anteilsbruchteil der Stammaktien, der weniger als 0,5 einer Aktie ausmachte, wurde auf die nächste ganze Aktie abgerundet; jeder Anteilsbruchteil der Aktien, der 0,5 oder mehr einer Stammaktie ausmachte, wurde auf die nächste ganze Aktie aufgerundet.

Ein Übermittlungsschreiben wurde per Post an die eingetragenen Aktionäre versandt, in welchem diesen mitgeteilt wurde, dass die Aktienzusammenlegung wirksam geworden ist. Das Übermittlungsschreiben enthält Anweisungen darüber, wie eingetragene Aktionäre ihre Aktienzertifikate, die sie als Inhaber von Aktien vor Zusammenlegung legitimieren, gegen neue Aktienzertifikate eintauschen können, in welchen die Anzahl der ihnen nach Zusammenlegung zustehenden Aktien ausgewiesen ist.

Aktionäre, deren Aktien von einem Vermittler verwaltet werden, benötigen möglicherweise ein anderes Bearbeitungsverfahren, um ihre Aktien nach der Zusammenlegung zu erhalten. Sollten Aktionäre diesbezüglich Fragen haben, mögen Sie sich bitte an den jeweiligen von ihnen beauftragten Vermittler wenden.

Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit der Aktienzusammenlegung keine Namensänderung vorgenommen und auch kein neues Börsensymbol eingeführt.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen zwar einen Antrag auf eine Notierung an der NASDAQ gestellt hat, der Abschluss einer Notierung jedoch behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung der anwendbaren Notierungsanforderungen unterliegt. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass eine Notierung abgeschlossen wird, und falls eine Notierung abgeschlossen wird, ist geplant, dass die Stammaktien des Unternehmens weiterhin in Kanada an der Canadian Securities Exchange gehandelt werden.

Über Core One Labs Inc.

Core One. ist ein biotechnologisches Research- und Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich darauf spezialisiert hat, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die Technologie) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie weiterzuentwickeln und bei psychedelischen Verbindungen, wie z.B. Psilocybin, anzuwenden. Core One besitzt auch eine Beteiligung an medizinischen Kliniken, die zusammen eine Datenbank mit über 275.000 Patienten unterhalten. Durch diese Kliniken, die Integration seines geistigen Eigentums, die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen zu erlangen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-866-347-5058

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Außerdem zählt Marihuana zu den Medikamenten, die im Schedule I des US-Suchtgiftmittelgesetzes von 1970 gelistet sind. Obwohl der Kongress dem US-Justizministerium verboten hat, Bundesmittel aufzuwenden, um in die Umsetzung von Gesetzen zu medizinischem Marihuana einzugreifen, muss dieses Verbot jährlich erneuert werden, um in Kraft zu bleiben. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb eines genehmigten regulatorischen Rahmens eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

