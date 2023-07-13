Core Silver bestätigt mehrere Kilometer umfassende, hochgradige Mineralisierung, die in alle Richtungen offen ist

Das Unternehmen ermittelt 366 g/t Ag, 0,71 % Cu und 0,54 % Mo in einer Probe auf dem Kupferprojekt Laverdiere

Vancouver, 9. Oktober 2025 / IRW-Press / Core Silver Corp. (Core Silver oder das Unternehmen) (CSE:CC) (FWB:8ZR) (OTC.QB:CCOOF) freut sich, über den aktuellen Stand der Explorationsarbeiten 2025 auf dem Kupferprojekt Laverdiere (das Projekt oder Laverdiere) im östlichen Teil des Konzessionsgebiets Blue (das Konzessionsgebiet) im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia zu informieren.

Das Explorationsprogramm 2025 von Core Silver wurde konzipiert, um das Mineralisierungspotenzial einer weitläufigen (5 km x 8 km) Cu-Mo-Ag±Au-haltigen, porphyrischen Intrusion auf dem Kupferprojekt Laverdiere durch Prospektionsarbeiten, eingehende strukturelle Kartierungen, regionale Bodenprobenahmen und tiefreichende Explorations-Diamantbohrungen zu bewerten (Abbildung 1).

HIGHLIGHTS DER EXPLORATION

– Bei Laverdiere wurden 2025 sechs (6) Diamantbohrlöcher über insgesamt 2.769 Meter niedergebracht (Tabelle 1).

– Bei den Bohrungen entlang der Valley Fault wurden weitläufige Zonen mit einer ausgeprägten hydrothermalen Alteration und mehreren porphyrischen Erzgangkomplexen durchteuft, darunter:

o Eine obere, oxidierte kupferangereicherte Zone mit einer sporadischen Chalkopyrit-Malachit±Molybdänit±Bornit-Mineralisierung.

o Eine mit Molybdän angereicherte Randzone mit grobkörnigem Molybdänit, Spiegelhämatit, silberhaltiger Sulfosalzmineralisierung, stellenweise Chalkopyrit und selten Pyrit.

o Eine tiefere, kupferdominierte Zone mit Chalkopyrit-Molybdänit±Bornit-Erzgängen, die mit zunehmender Tiefe einen allmählichen, sichtbaren Anstieg der Dichte und Mächtigkeit aufweisen.

– Hochgradige Oberflächenproben in der Valley Zone lieferten vor Kurzem Analyseergebnisse von bis zu 366 g/t Ag, 0,71 % Cu und 0,54 % Mo und bestätigten damit wiederholt das Vorkommen einer hochgradigen, porphyrischen Mineralisierung entlang der Valley Fault.

– Oberflächenproben, die zu Beginn des Jahres 2025 entlang der Valley Fault entnommen wurden, ergaben 0,62 % Cu mit 316 g/t Ag und 0,78 % Mo, was die Beständigkeit des Gehalts der Erzgänge und mineralisierten Brekzien entlang des Streichens in der Valley Zone hervorhebt (Tabelle 2).

– Die neu entdeckten porphyrischen Erzgänge, die bei Copper Creek, 2,3 km südlich der Valley Zone, zutage treten, können auf einem Abschnitt von 200 Metern entlang des Streichens nachgewiesen werden. Die Proben, die hier zu Beginn der Saison 2025 gewonnen wurden, lieferten 0,63 % Cu mit 17 g/t Ag und 355 ppm Mo.

– Im Jahr 2025 wurden insgesamt 65 Gesteinsproben und 197 Bodenproben entnommen; die Prospektionsarbeiten sind noch im Gange.

– Die Cu-Mo-Ag-Mineralisierung konnte bei Laverdiere nun auf 4,4 Kilometern bestätigt werden – von der Main Copper Skarn Zone (North Adit) bis nach Copper Creek – und ist nach wie vor für eine Erweiterung in alle Richtungen offen.

– Die Bohrungen werden bis in den Herbst fortgesetzt und Updates werden, sobald verfügbar, veröffentlicht.

Nick Rodway, President und CEO von Core Silver, sagt dazu:

Unser Explorationsprogramm 2025 bei Laverdiere lässt nach wie vor das Vorkommen eines großen Kupfer-Molybdän-Silber-Systems auf einer Streichlänge von mehreren Kilometern erkennen. Die Arbeiten an der Oberfläche in der Valley Zone liefern beständige hochgradige Ergebnisse, und nachdem nun die tieferen Bohrungen im Gange sind, sehen wir das Potenzial, ein ausgedehntes Porphyrsystem aufzudecken, das mit mehreren hochgradigen massiven Kupfersulfid-Skarn-Vorkommen in Zusammenhang steht. Laverdiere verfügt angesichts mehrerer neu identifizierter Zonen und einer in alle Richtungen offenen Mineralisierung über die Größe, den Gehalt und das Wachstumspotenzial, um sich zu einem Eckpfeiler unseres Portfolios auf dem Konzessionsgebiet Blue zu entwickeln und einen erheblichen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81335/CoreSilver_100925_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lageplan mit den CVG-Magnetikdaten (berechneter vertikaler Gradient), den wichtigsten Analyseergebnissen der Oberflächenprobenahmen und den Fortschritten auf dem Kupferprojekt Laverdiere

Tabelle 1 – Daten zu den Diamantbohrlöchern 2025 auf dem Kupferprojekt Laverdiere

Diamantbohrloch-Nr. Ziel Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Azimut Neigung Länge Anmerkungen

LAV25-007 Upper Valley Fault 548613 6563903 1381 288 -55 253 Analyseergebnisse ausstehend

LAV25-008 Upper Valley Fault 548613 6563903 1381 40 -65 64 Bohrloch ging verloren

LAV25-009 Upper Valley Fault 548613 6563903 1381 45 -65 108 Analyseergebnisse ausstehend

LAV25-010 Lower Valley Fault 549327 6564089 1188 45 -75 704 Analyseergebnisse ausstehend

LAV25-011 Lower Valley Fault 549327 6564089 1188 190 -83 800 Analyseergebnisse ausstehend

LAV25-012 Lower Valley Fault 549277 6563646 1260 10 -70 840 Analyseergebnisse ausstehend

LAV25-013 Lower Valley Fault 549137 6564299 1284 135 -68 1000* Im Gange*

Tabelle 2 – Beste Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen aus der Valley Zone – Kupferprojekt Laverdiere

Probe-Nr. Ziel Easting (m) Northing (m) Cu % Mo ppm Ag g/t Au g/t Jahr

F421683 Lower Valley Fault 549344 6564112 0,72 5450 366 0,02 2025

F421663 Lower Valley Fault 549346 6564109 0,62 7770 316 0,03 2025

F421662 Lower Valley Fault 549351 6564108 0,47 682 188 0,01 2025

F421684 Lower Valley Fault 549346 6564111 0,25 2393 171 0,01 2025

D935042 Upper Valley Fault 548488 6563956 3,24 531 82 0,56 2022

F421657 Upper Valley Fault 548491 6563969 0,74 320 50 0,71 2025

F422231 Upper Valley Fault 548461 6563872 0,83 70 47 0,44 2024

8803 Lower Valley Fault 549254 6563986 2,73 – 34 0,07 1990

F421664 Lower Valley Fault 549253 6564096 0,25 58 12 0,02 2025

D935060 Lower Valley Fault 549275 6564096 0,42 208 5,5 0,02 2022

D935043 Upper Valley Fault 548471 6563951 1,05 3210 4,3 0,02 2022

ÜBER DAS KUPFERPROJEKT LAVERDIERE

Das Kupferprojekt Laverdiere ist ein niedrig gelegenes, hochgradiges und im Frühstadium befindliches Cu-Mo-Ag-Au-Porphyr-Skarnziel, für das eine Bohrgenehmigung vorliegt. Das Projekt war seit Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder Gegenstand von Explorationen, es wurde jedoch nie ein umfassendes Explorationsprogramm durchgeführt. Stollen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in das Gebiet Laverdiere abgeteuft wurden, lieferten Berichten zufolge bis zu 27 m mit einem Gehalt von 1,20 % Cu. Die Llewellyn Fault Zone, eine regionale Verwerfung mit ausgeprägter Metallanreicherung, verläuft auf einer Streichlänge von 14 km durch das Kupferprojekt Laverdiere und stellt den Kontakt zwischen dem Yukon-Tanana Terrane und dem Stikine Terrane auf dem Projektgelände dar. Bislang wurde nur ein Abschnitt von 1 km der gesamten Streichlänge dieser wirtschaftlich bedeutenden Verwerfungszone erkundet. Diamantbohrungen, die 1974 125 m nördlich des French Adit durchgeführt wurden, durchteuften, wie gemeldet, 175 m mit 0,27 % Cu, einschließlich 6 m mit 1,60 % Cu und 7,8 m mit 1,60 % Cu. Die erste Diamantbohrkampagne von Core Silver im Kupferprojekt Laverdiere im Jahr 2022 ermittelte 1,02 % CuÄq (0,90 % Cu, 6 g/t Ag und 0,11 g/t Au) auf bis zu 48,5 m in 31,46 m Tiefe in Bohrloch LAV22-001 (French Adit), 0,20 % CuÄq (0,11 % Cu, 2 g/t Ag und 0,006 % Mo) auf 223 m in 15 m Tiefe in LAV22-002 (French Adit) sowie 0,31 % CuÄq (0,11 % Cu, 0,023 % Mo, 0,9 g/t Au und 0,02 g/t Au) auf 107,38 m in 144,62 m Tiefe in Bohrloch LAV22-006 (North Adit). Die Ergebnisse des Programms 2022 bei Laverdiere sind in ihrer Gesamtheit in der Pressemeldung vom 29. März 2023 zusammengefasst.

Die mittels Bohrungen nachgewiesene und kartierte hochgradige kupferhaltige Skarnmineralisierung bei Laverdiere korreliert mit Einbuchtungen in den Kontaktzonen der ausgedehnten kreidezeitlichen Intrusionen auf der Westseite von Hoboe Creek. Eine große, noch nicht erkundete Einbuchtung in der Intrusion wurde 8 km südlich der bis dato erkundeten Zone bei Laverdiere kartiert und steht an dieser Stelle in Kontakt mit metamorphen Gesteinen der Boundary Range. Apophysen der größeren Granodioritintrusion sind ebenfalls kartiert und stehen in Kontakt mit Kalkstein und Marmor, die für eine Massivsulfid-Skarn-Mineralisierung günstig sind, etwa 7 km südwestlich der bekannten Zonen mit einer hochgradigen porphyrischen Skarnmineralisierung.

In einer ausgedehnten Granodioritintrusion aus der Kreidezeit bei Laverdiere lagert eine weitläufige Cu-Mo-Ag±Au-Porphyr-Mineralisierung. Die Intrusion steht in Zusammenhang mit einem sehr hochgradigen Fe-Cu-Au-Ag-Massivsulfid-Skarn-Vorkommen (die Main Zone), das an der Oberfläche entlang der Westflanke der ertragreichen Llewellyn Fault Zone (LFZ) am Kontakt zwischen Porphyr und Marmor zutage tritt. In der Main Zone wurden 2022 Bohrungen absolviert, die bedeutende Kupfergehalte auf großen Mächtigkeiten lieferten, einschließlich 267,05 m mit 0,21 % CuÄq (0,17 % Cu, 1 g/t Ag, 0,04 g/t Au) ab der Oberfläche mit einem Teilabschnitt von 48,54 m mit 1,02 % CuÄq (0,90 % Cu, 6 g/t Ag, 0,11 g/t Au) ab 31,46 m Tiefe.

Im Jahr 2024 erfolgten strukturelle Kartierungen und Probenahmen der hochgradigen porphyrischen Cu-Mo-Ag±Au-Mineralisierung in der neu definierten Valley Zone, die sich 2,2 km südwestlich der Main Zone befindet. In der Valley Zone wurde eine Reihe von in alteriertem Granodiorit lagernden mineralisierten porphyrischen Erzgängen und Rissen kartiert und beprobt, die sich über einen 1 km langen Ost-West-Trend entlang der Valley Fault erstrecken. Hier wurden in der Vergangenheit Werte von bis zu 3,24 % Cu (mit 82 g/t Ag, 0,56 g/t Au und 0,053 % Mo) und 0,32 % Mo (mit 1,03 % Cu, 4 g/t Ag) im Jahr 2022 ermittelt. Im Jahr 2024 wurde auf der gegenüberliegenden Seite der Valley Fault ein 20 cm mächtiger, in Ost-West-Richtung streichender Quarzgang mit 0,83 % Cu, 47 g/t Ag, 0,44 g/t Au und 0,007 % Mo entdeckt.

Quellennachweis

1White, W.H. (1969): Geology and economic prospects of the Laverdiere property

2 Fustos, A. (1974). Report on the Results of the 1973 Exploration Programme on the Loon Group. BC Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, Assessment Report 4996

PROBENAHMEN, AUFBEREITUNG & QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE (QA/QC)

Alle Gesteins- und Bohrkernproben aus dem Jahr 2025 werden am Ende jedes Tages per Hubschrauber zur Kernprotokollierungsanlage in Atlin (BC) transportiert und dort verarbeitet. Mit der Auswahl der Feldproben sollte eine homogene Lithologie, Alteration, Mineralisierung und Erzgangbildung erfasst werden. Alle Gesteins- und Bohrkernproben werden an die Einrichtung von Bureau Veritas (BV) Labs in Whitehorse (YT) überstellt. Jede Probe wird zu 70 % auf 2 mm zerkleinert und anschließend zu 85 % auf 200 Mikrometer pulverisiert. Anschließend werden alle Proben im Rahmen eines 59-Element-Ultraspurenpakets (Methode MA-250) einem Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließendem ICP-MS-Verfahren bzw. einer Brandprobe durch Pb-Sammlung mit abschließendem ICP-ES-Verfahren für Au, Pt und Pd (Methode FA-330) unterzogen. Proben, die bei der primären Multielementmethode die oberen Nachweisgrenzen für die interessierenden Elemente erreichen, werden anhand eines sekundären Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-OES-Verfahren (Methode MA-370) weiter analysiert. Proben mit extrem hohen Pb-Gehalten wurden bei Überschreiten der Nachweisgrenze einer tertiären Methode, GC-817m, unterzogen.

OFFENLEGUNG GEMÄß NATIONAL INSTRUMENT 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 100359) ist President, CEO und Direktor des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

ÜBER CORE SILVER CORP.

Core Silver Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz British Columbia befasst. Das Unternehmen besitzt derzeit sämtliche Anteile und Rechte am Mineralkonzessionsgebiet Blue, das eine Grundfläche von 114.074 Hektar (ca. 1.140 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Atlin Mining District, einem bekannten Goldbergbaugebiet, das sich auf dem nicht abgetretenen Territorium der Taku River Tlingit First Nation und der Carcross/Tagish First Nation befindet. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als Llewellyn Fault Zone (LFZ – Verwerfungszone Llewellyn) bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Tally-Ho Shear Zone im Yukon nach Süden durch das Konzessionsgebiet Blue bis zum Juneau Ice Sheet im Alaskan Panhandle in den Vereinigten Staaten. Core Silver ist der Auffassung, dass das südliche Gebiet von Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er-Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle bei der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Mineralkonzessionsgebiet Blue. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten erzielt, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle in British Columbia. Das Unternehmen hat diese Informationen genutzt, um ein bereits bewährtes Explorationsmodell für das Konzessionsgebiet Blue anzupassen und ist überzeugt, dadurch eine wichtige Entdeckung ermöglichen zu können. Core Silver freut sich darauf, sich zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Bergbaubezirk Atlin zu entwickeln, und sein Team ist von den bedeutenden Möglichkeiten für Neuentdeckungen und die Erschließung in diesem Gebiet überzeugt.

Für das Board of Directors

CORE SILVER CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen darüber, dass im Anschluss an das Bohrprogramm auf dem Kupferprojekt Laverdiere Bohrungen auf dem polymetallischen Projekt Silver Lime absolviert werden, dass das erste Ziel im Rahmen des Bohrprogramms 2025 die Valley Zone ist, und andere allgemeine Aussagen in Bezug auf die geplanten oder zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Blue. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehört, dass das Unternehmen aufgrund von ökologischen, technologischen oder sonstigen Faktoren nicht in der Lage ist, die Ausmaße der Mineralisierung auf den Projekten wie geplant zu erweitern; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Pläne für Bohrungen auf dem polymetallischen Projekt Silver Lime im Anschluss an die Bohrungen auf dem Kupferprojekt Laverdiere wie beabsichtigt umzusetzen; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich auf die geplanten Bohrziele zu konzentrieren, wie etwa das geplante Bohrziel in der Valley Zone; dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine jeweiligen Pläne für die weitere Exploration des Projekts Silver Lime und des Projekts Laverdiere umzusetzen; dass bestimmte Explorationsmethoden, einschließlich des vom Unternehmen vorgeschlagenen Explorationsmodells für das Konzessionsgebiet Blue, unter den gegebenen Umständen unwirksam oder unzureichend sind; dass wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, geopolitische, umweltbezogene und technologische Faktoren die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens beeinflussen können; dass sich unsere spezifischen Pläne und der Zeitplan für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne ändern können; dass das Unternehmen aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie möglicherweise keinen Zugang zu Mineralen hat oder diese nicht erschließen kann; und dass wir möglicherweise auch nicht genügend Mittel aufbringen können, um unsere Pläne durchzuführen oder abzuschließen. Die anhaltende COVID-19-Pandemie, Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und der Konflikt in der Ukraine und den umliegenden Regionen sind weitere Faktoren, die die aktuelle Wirtschaftslage beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die operative Leistung, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt bergen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken, die derzeit nicht beschreibbar und nicht messbar sind. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse sind und sie sich daher aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht vorbehaltlos auf sie verlassen sollten. Zusätzliche Risikofaktoren werden im Abschnitt Risk Factors in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments nicht aktualisieren oder revidieren, um sie an das Eintreten zukünftiger, nicht vorhersehbarer Ereignisse anzupassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Core Silver Corp.

Nicholas Rodway

Suite 1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : nrodway@zimtu.com

Pressekontakt:

Core Silver Corp.

Nicholas Rodway

Suite 1450 – 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : nrodway@zimtu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Clean Air Metals PEA ergibt Kapitalwert (NPV) vor Steuern von 219,4 Mio. CAD und internen Zinsfuß (IRR) von 39 % für das Thunder Bay North-Projekt Copper Giant schließt mit der Inga Condagua Nation eine Vorabkonsultationsvereinbarung und sichert sich damit eine vollständige sozialrechtliche Genehmigung für Mocoa