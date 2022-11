Cork die heimliche Gastro Hochburg Irlands

Die eindrucksvolle Atmosphäre der vielen Häuser aus dem 18. /19. Jhd., der River Lee, die schönen Einkaufsstraßen, die vielen Sehenswürdigkeiten auch in der Region – Cork lässt einen nicht mehr los.

Es gibt sehr viele Gründe, die Cork als eine besondere Stadt Irlands auszeichnen. Was gutes Essen anbetrifft, rührt Cork allerdings immer in den richtigen Töpfen und steht in der ersten Reihe, wenn es um gutes Essen und Genießen geht. Cork gilt in Irland als die Gourmet-Hauptstadt, mit Spitzenrestaurants und besonderen regionalen Spezialitäten.

Unter den TOPS von Europa

Diese Grafschaft führte die kulinarische Revolution Irlands an und die Stadt selbst bietet unzählige großartige Restaurants, Craft-Bier-Pubs und einen der besten Lebensmittelmärkte in ganz Europa. Die Auswahl an Produkten von ausgezeichnetem selbst hergestelltem Käse bis zu vorzüglichem Räucherfisch ist einfach phänomenal. Die unzähligen großartigen Restaurants und Lokale, coolen Pubs und der verführerische English Market ergeben zusammen eine einzige kulinarische Erlebniswelt mit vielen der köstlichsten Spezialitäten der Grafschaft. Hier heißt es viel Appetit mitzubringen und sich auf einen besonderen Genuss zu freuen.

Restaurants, die immer in Erinnerung bleiben…

In Cork muss man nicht lange nach dem nächsten vorzüglichen Genusserlebnis suchen. Schließlich befindet sich hier eines der besten vegetarischen Restaurants Europas: das Café Paradiso https://paradiso.restaurant/. Küchenchef Dennis Cotter bezieht seine Zutaten von einer Farm direkt vor den Toren der Stadt. Seine Gerichte erhalten dadurch eine wunderbar spontane Note, die Vegetarier und Fleischesser gleichermaßen begeistert.

Good to know: Das Paradiso, im Oktober 1993 eröffnet, genießt seit langem internationale Anerkennung für die innovative und bahnbrechende Gemüseküche von Denis Cotter, Gründer und Küchenchef. Mit dem Schwerpunkt auf reichen, komplexen Aromen und einem Fokus auf saisonale Zutaten bietet die Paradiso-Küche ein aufregendes und angenehmes kulinarisches Erlebnis. Dieses einzigartige Essen mit Gemüse im Mittelpunkt wird durch eine sorgfältig kuratierte Liste von Weinen ergänzt. Denis Cotter entwickelt sich ständig weiter und arbeitet mit lokalen Bauern und Käsern zusammen, um mit einem umfassendend Angebot an lokalen Produkten seine saisonalen Menüs zu entwickeln. Der im Jahr 2009 renovierte intime Speisesaal strahlt die angenehm warme Atmosphäre des ursprünglichen Café-Stils aus und schafft eine ungezwungene, entspannte Umgebung.

Das Farmgate

Ein weiterer toller Tipp ist das Farmgate Café https://farmgate.ie das sich ganz auf „jahrhundertealte traditionelle, saisonale, regionale und sogar einige längst „vergessene“ Speisen“ konzentriert. Ein einmaliges Erlebnis bietet das Farmgate Restaurant oben auf der Galerie im Herzen des English Market mit Blick auf die Marktstände.

Good to know: Der erste Farmgate shop eröffnete 1983 in Dineen’s Yard, Midleton, in der Nähe von Cork. Es war ein Laden mit einer Suppenküche ganz hinten. Man konzentrierte sich auf lokale Produzenten, verkaufte Obst und Gemüse sowie Getreide und Hülsenfrüchte, man backte eigenes Brot und begann dann mit hausgemachte Speisen vor Ort und ein Menü zum Mitnehmen. Nach kurzer Zeit war die wachsende Nachfrage in Midleton und Umgebung so groß, dass man mehr Platz benötigte. Máróg and Sally O’Brien eröffneten im Juni 1988 das nächste Farmgate auf der anderen Straßenseite. Die Kundennachfrage steig kontinuierlich, inzwischen gab es auch ein Abendessen und auch viele Live-Musikveranstaltungen. Das Farmgate ist zu einem natürlichen Zuhause geworden, und präsentierte dazu auch zeitgenössische Gemälde und Skulpturen irischer Künstler. Im Herbst 1994 eröffnete Farmgate im Obergeschoss des viktorianischen English Market in Cork – und wurde zu einer Institution für alle, die etwas vom Essen verstehen, die geniessen können und die die Atmosphäre Irland spüren wollen.

Drei Empfehlungen, die man in Cork nicht verpassen sollte:

JACOBS on the mall: https://jacobsonthemall.com

Jacques Restaurant No. 23: www.jacquesrestaurant.ie

Miyazaki – The flavours of Japan! www.facebook.com/miyazakicork/

Für Irland-Besucher empfiehlt sich eine gute Vorbereitung, um das Beste nicht zu verpassen. Eine bewährte Hilfe für alles in und um Irland ist der Reiseführer IRLAND von Ralph Raymond Braun aus dem Michael Müller Verlag.

