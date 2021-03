Corona Freepass bietet jetzt auch in Hannover den günstigsten PCR-Test an

Ob im Privaten, auf Reisen oder für den Unterricht: Präventives Testen sorgt für mehr Sicherheit im Alltag

Gab es bislang in Hannover nirgends einen PCR-Coronatest unter 79 Euro, beweist seit dieser Woche eine neue Teststation nahe des Hauptbahnhofs, dass ein richtiger PCR-Test nicht mehr als 34,95 Euro kosten muss. Damit bietet ein Hamburger StartUp seine Dienstleistung zu einem Preis an, der in der Regel sogar unter dem von Schnelltests liegt. Möglich macht dies der Einsatz von Poolanalysen, bei denen 6 Proben gleichzeitig befundet werden. Das spart Zeit, Personal und Reagenzien – denn nur bei positiven Befunden werden alle Rückstellproben einzeln nachanalysiert.

Betrieben wird die Station unter dem Namen Corona Freepass von Florian Braune. Der studierte Sportmanager betreibt seit 2015 ein Escape Game an der Röseler Straße 1a. Im Frühjahr 2020 verlor der gebürtige Hildesheimer durch den Lockdown seine gesamte Existenz. Nun schöpft er mit dem Test-Angebot neue Hoffnung: „Mit unseren durchdachten Hygienekonzepten wollen wir uns bald wieder unseren Gästen präsentieren. Wenn wir bis dahin mit unseren PCR-Tests zur aktuellen Situation etwas beitragen und für mehr Sicherheit sorgen können, bin ich natürlich sofort dabei!“

PCR-Tests gelten bei der Teststrategie des Bundes als Goldstandard, weil nur sie das Virus selbst aufspüren. Dadurch unterscheiden sie sich von den so genannten Schnelltests, die deutlich weniger genau sind, aber nur einige Minuten bis zum Ergebnis benötigen. Bei Corona Freepass wird der ärztliche Befund für gewöhnlich innerhalb von 24 Stunden in deutscher und englischer Sprache direkt aufs Handy geschickt. Ideal auch zum Reisen, denn nur mit einem RT-PCR-Test darf man im Ausland landen. Ein bloßer Schnelltest wird bei der Einreise in andere Länder in der Regel nicht anerkannt. Zudem: bei einem positiven Antigentest sieht die deutsche Testverordnung ohnehin vor, dass mittels PCR nachgetestet werden muss. Warum also nicht gleich den richtigen Test durchführen lassen?

Bei Corona Freepass sind die Tests auch deshalb so günstig, weil zur Probenentnahme die Gurgelmethode statt des unangenehmen und oftmals schmerzhaften Nasen- und Rachenabstrichs angewendet wird. Nur 20 Sekunden dauert die Prozedur, stets unter Aufsicht von geschultem Personal und ohne Körperkontakt zwischen Testperson und Mitarbeiter*innen. Deswegen wird auch kein medizinisches Fachpersonal und Verbrauchsmaterial wie Ganzkörperanzüge benötigt. „Bisher war ein PCR-Test für viele ein Privileg. Gerade für Familien sind die bisherigen Preise eine enorme Hürde. Wir wollen durch unser Angebot einer breiteren Masse den zuverlässigen PCR-Test zugänglich machen“, so der zweifache Familienvater.

Mit dem Stammunternehmen in Hamburg wurden seit Dezember 2020 bereits mehr als 40.000 Personen vor Ort getestet.

o Richtiger PCR-Test („Goldstandard“), kein Schnelltest

o Ergebnis innerhalb von 24 Stunden

o Günstigster Anbieter Deutschlands: nur 34,95EUR

o Gurgeln statt Abstrich: keine Schmerzen bei der Entnahme

o Buchung und Bezahlung per Kreditkarte und demnächst Paypal unter www.coronafreepass.de

o Kein langes Schlange-Stehen durch Vorab-Terminvergabe

o Ärztlicher Befund per App oder als PDF auf Deutsch und Englisch zum Download

Über Corona Freepass:

Die Corona-PCR-Teststation für jedermann auf dem Hamburger Spielbudenplatz geht zurück auf den IT-Unternehmer Heiko Fuchs sowie auf Axel Strehlitz, der im Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli rund ein Dutzend Entertainment-Betriebe, Gastronomien und Music-Clubs betreibt. Fuchs ist einer der Väter des Hamburger Pandemie-Managers, ein Computer-Programm, mit dem alle Hamburger Gesundheitsämter SARS-CoV-2-Infektionen erfassen. Strehlitz betreibt nach 16-jähriger Tätigkeit als Redaktionsleiter bei SPIEGEL TV heute als geschäftsführender Gesellschafter das preisgekrönte Udo Lindenberg-Museum PANIK CITY.

Terminvereinbarung und Bezahlvorgang unter www.hannover.coronafreepass.de.

Gurgeln statt Mund-Nase-Abstrich. Mit mehrsprachigem Laborbefund und Ergebnis binnen 24h.

