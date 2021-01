Corona kindgerecht erklärt

Helga Braun hält Erlebnisse während der Pandemie in Wort und Bild fest

Mit „Corona … Eine Pandemie tierisch gut erklärt“ legt die Autorin Helga Braun innerhalb kurzer Zeit das dritte Kinderbuch vor, in dem die von ihr so wertgeschätzten Eichhörnchen eine Hauptrolle spielen. Auch diesmal sind es die possierlichen Tiere, die wichtige Informationen für die kleinen Leser ab 5 Jahren transportieren. Das Thema beschäftigt seit Monaten Groß und Klein: Corona, das Virus, das unser aller Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Natürlich macht das nicht nur den Erwachsenen, sondern vor allem auch vielen Kindern Angst. Begleiterscheinungen wie Abstand halten oder das Tragen von Schutzmasken sind für Kinder zunächst unverständlich. Und so ist das vorliegende Buch der gelungene Versuch, anhand einer tierischen Geschichte mit zahlreichen wunderschönen Fotografien kindgerechte Erklärungen zu finden.

Eigentlich sind Eichhörnchen eher Einzelgänger. Aber im Moment gehen Dinge vor, die es vorher so nicht gegeben hat. Also herrscht Aufregung unter den Hörnchen und es kommt zu einer Versammlung, auf der das „Neue“ besprochen werden muss. Das Neue ist ein sehr krank machendes Virus, das die Menschen als Corona oder Covid-19 bezeichnen und vor dem alle einen gehörigen Respekt haben. Plötzlich herrscht draußen ungewohnte Stille, Flugzeuge und Autos lärmen viel weniger herum, der Gestank von Abgasen fehlt – und auch die Menschen lassen sich kaum noch sehen. Und wenn man sie sieht, tragen sie komische Dinger, die sie als Schutzmasken bezeichnen. Eines der Eichhörnchen weiß: Das dient dem Schutz vor der Krankheit.

Helga Braun, die in Krefeld beheimatet ist, hat mit „Corona … Eine Pandemie tierisch gut erklärt“ ein Buch gestaltet, das Eltern und Erzieher schon mit kleinen Kindern lesen und durchsprechen können, um die Situation in einer Pandemie zu erläutern und Ängste zu nehmen. Das Fazit lautet: Wer vorsichtig ist und sich schützt, bleibt sicher. Helga Braun ist Jahrgang 1944 und hat im Ruhestand ihre Liebe zum Fotografieren von Eichhörnchen entdeckt. Mit den Fotos gestaltet sie liebevoll ihre Bücher.

Bibliografische Angaben:

Helga Braun: Corona … Eine Pandemie tierisch gut erklärt.

Papierfresserchens MTM-Verlag GbR, 2020

ISBN: 978-3-96074-307-1

Hardcover, 28 Seiten, 15,90 Euro

Auch als Taschenbuch erhältlich.

Zu beziehen über den gut sortierten Buchhandel, Amazon und den Verlag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 5522 25481

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zusammenfassung von Rainforest del Ecuador des Projekts für den Ukumari Cloud Forest von Verra akzeptiert