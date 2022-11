Corona, Krieg & Klimawandel – die Wahrheit heilt alle Lügen und Verbrechen

Alles in dieser Welt ist falsch: Religion, Medien, Bildung & Co*. Die Menschen lernen das Falsche. Die Menschen leben das Falsche. Die Menschen leugnen die Wahrheit. Aber am Ende wird alles richtig.

*WICHTIG: Es gibt 9 Schlüsselbereiche, die von dunklen Mächten betrieben werden, um die Menschheit zu unterdrücken: Regierungen, Behörden, Bildung, Religion, Finanzen, Militär, Medien, Gesundheitswesen und Wissenschaft.

NEWS – Der Gender-Wahn macht es möglich: Das völlig fanatische Regime kann es nicht besser und muss nun mit seiner eigenen Schande in Grund und Boden gerichtet werden. Kinder können neuerdings einmal jährlich ihr Geschlecht wechseln. Männer dürfen öffentlich Kleider tragen und müssen wunschgemäß als Frau bezeichnet werden. Und wenn ein Mensch sich als Hund fühlt, so soll er auch als Hund angesprochen werden: „Mach Sitz!“ Ja, so irre ist die Welt – aber eben auch schön, wenn man diesen Irrsinn für sich selbst richtig zu nutzen weiß.

Ab sofort bin ich Queen und will auch so genannt werden. Also: Queen Vanea erteilt jetzt die Befehle. Schluss mit dem Wahnsinn! Schluss mit den kranken Regimes. Schluss mit den Idioten! Egal, woher ihr kommt und wie ihr heißt: ob Olaf, Robert, Anna-Lena oder Karl: Ab sofort bin ICH eure Königin – und ihr werdet mir dienen! Ihr nie­deren Kreaturen habt nun genug Schande über die Menschheit gebracht. Euer Spiel ist AUS. Gehet nieder auf eure Knie und bittet das geschundene Volk um Verzeihung für eure widerlichen Verbrechen. Sofort! Denn die Hölle wartet schon auf euch! Vernehmt meine Worte und versteht sie richtig: Die Ratte hat sich ihren eigenen Schwanz abgebissen. Und: Alle gefälschten Gesetze sind mit sofortiger Wirkung ungültig. Mein Reich ist das Paradies – und hier gilt die Freiheit.

„Nichts ist so wie es scheint. Erst das Licht macht die Schatten sichtbar. Am Ende siegen das Licht und die Liebe.“ – Queen Vanea

Erst HF-Medizin – danach kommen die Med-Betten

Für viele Menschen sind die angekündigten Med-Betten der letzte Strohhalm, um ihre Krankheiten zu heilen. Aber Nikola Tesla hat bereits vor über 100 Jahren die Hochfrequenz-Therapie entwickelt und diese Wunderheilung der Menschheit zur Verfügung gestellt. Mit der Entwicklung von giftigen Medikamenten durch die korrupte Pharmaindustrie wurde diese Heilmethode quasi verteufelt, um mit toxischen Pillen hohe Geldgewinne zu generieren. Heute jedoch kann jeder Mensch die Wunderheilung selbst vornehmen: Mit einem preiswerten HF-Stab kann jeder ganz einfach, schnell und erfolgreich fast alle Beschwerden und Krankheiten von A bis Z selbst behandeln. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt Vanessa Halen die Frequenz-Medizin nach Nikola Tesla. Wer wahre Medizin will, der sollte diesen Ratgeber lesen.

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

MedBetten kommen – der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizin-heilt-alle-Krankheiten.html

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?q=Vanessa+Halen

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?q=Vanessa+Halen

email : info@wellness-infoseite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutschlandweit ist unsere IT und EDV Entsorgung aus Dortmund für Sie unterwegs